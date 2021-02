Von Hans-Joachim Of

Heidelberg. Zusammen mit Fußball-Profi Lars Stindl (Borussia Mönchengladbach) gehört er zweifellos zu den bekanntesten Sportlern und Persönlichkeiten der Großen Kreisstadt Waghäusel. Der für die MTG Mannheim startende 29-jährige Speerwerfer Andreas Hofmann wohnt heute in Heidelberg und zählt zusammen mit Thomas Röhler (LC Jena) und Johannes Vetter (LG Offenburg) zu den "Großen Drei" der Szene, wurde zuletzt 2018 und 2019 Deutscher Meister.

Vor wenigen Tagen musste sich der Vize-Europameister von 2018 einem Eingriff am Ellbogen seines Wurfarms unterziehen und wird diesen Rückschlag im Hinblick auf die anstehenden Wettkämpfe im Frühjahr und Sommer erst einmal wegstecken müssen.

"Ich hatte die gleiche Verletzung vor acht Jahren schon einmal. Damals wie heute hat mich Dr. Boris Hollinger in Markgröningen operiert", informiert der 1,95 Meter große und 108 Kilogramm schwere Modellathlet. Was genau gemacht wurde? "In einem einstündigen Eingriff wurde die sogenannte Parlamis-Sehne vom linken Unterarm entnommen, an das rechte Innenband verpflanzt und fixiert. Es werden lediglich drei kleine Narben zurückbleiben", lässt Hofmann wissen. Da der Heilungsverlauf 2013 sehr gut war, ist er im Hinblick auf die Olympiasaison, die mit der Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio ihr gutes Ende nehmen soll, optimistisch. "IOC-Präsident Thomas Bach hat ja verkündet, dass Olympia stattfinden wird. Dies ist natürlich mein großes Ziel", so der sympathische, immer gut aufgelegte Leistungssportler, der bei großen Wettkämpfen stets mit einem um die breiten Schultern drapierten "Waghäusel-Handtuch" unterwegs ist.

"Das hat mir unser Oberbürgermeister Walter Heiler vor einigen Jahren als Glücksbringer mitgegeben", verrät er. Beim letzten Eingriff konnte er drei Monate später schon wieder voll ins Training einsteigen und war hundertprozentig fit zurückgekommen. Jetzt will er Mitte Mai loslegen, Olympia ist bereits zwei Monate später. Möglichst mit Hofmann, der seine Motivation aus dem Sinnspruch "Ein Sportler ohne Ziel ist wie ein Auto ohne Reifen", zieht.

Andreas Hofmann, den seine Freunde nur Andy rufen, wohnt seit einiger Zeit zusammen mit seiner Freundin Julia in seiner Geburtsstadt Heidelberg. Ende März wird er sein Studium der Sportwissenschaften an der dortigen Universität mit dem "Bachelor of Science" abschließen. Zum Jahresende hin soll der Masterstudiengang in Richtung Sportmanagement folgen.

In den vergangenen drei Jahren lief der Hüne zu großer Form auf, wurde Vize-Europameister, Deutscher Meister, Diamond-League-Sieger und stellte mit einer Weite von 92,06 Metern eine persönliche Bestleistung auf. "Sich mit einer Medaille zu krönen und auf dem Treppchen zu landen ist natürlich ein toller Moment. Wenn man bei der späteren Ehrenrunde vom Publikum die Anerkennung für seine Leistung bekommt und sie dir frenetisch zujubeln, ist das einfach ein unbeschreiblich schönes Gefühl", hatte er nach einem erfolgreichen Meeting bekundet.

Wie er sich auf einen Wettkampf vorbereitet? "Zunächst fühle ich nach dem Wind. Es macht einen großen Unterschied, ob die Luft von vorne oder von hinten kommt." Anschließend peilt er seinen Abwurfpunkt an und wo der Speer (rund 2,80 Meter lang, 800 Gramm schwer) hinfliegen soll. "Dann nur noch mit maximaler Geschwindigkeit anlaufen, werfen, brüllend hinterhergucken, Energie rauslassen", ist seine Devise. Hofmanns Trainer Lutz Klemm traut seinem Schützling in Zukunft noch einiges zu. "Andy hat seine beste Zeit als Speerwerfer noch vor sich", ist sich der baden-württembergische Landestrainer sicher.

Sein ehemaliger Coach Herbert Müller vom TV Kirrlach hatte den Athleten schon in jungen Jahren gelobt: "Andreas hat großes Talent, doch das nützt nichts, wenn die Einstellung nicht stimmt. Er wollte stets etwas erreichen und hörte geduldig zu, wenn ich ihm meine Anweisungen gab." Im Moment hat der Heilungsprozess erste Priorität, danach hat Hofmann wieder sportliche Highlights im Blick. Dann wird er wieder um Medaillen kämpfen – und nach einem erfolgreichen Wettkampf von seinen Fans in der Heimat stürmisch empfangen werden.