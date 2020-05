Heidelberg. (nb) Die großen Stars aus der Bundesliga können ab nächster Woche zumindest im Fernsehen wieder bewundert werden. Und auch die Amateure-Fußballer dürfen wieder kicken – wenn auch unter Auflagen. Die neue Verordnung des Landes Baden-Württemberg erlaubt alle Sportarten unter freiem Himmel, natürlich unter Einhaltung strenger Infektionsschutzvorgaben. Demnach ist auch Fußballtraining zunächst individuell und in Kleingruppen wieder möglich.

Leitfaden vom DFB

"Es ist nur ein kleiner Schritt, aber ein erster in Richtung mehr Normalität, die in diesen Zeiten gerade im Sport zu finden ist", sagt Ronny Zimmermann, der Präsident des Badischen Fußballverbands (bfv). "Wir freuen uns sehr, dass die Amateurkicker wieder auf die Plätze und ein Mindestmaß an Fußball spielen dürfen", so Zimmermann, der allerdings auch an alle Vereine appelliert, "die gebotenen Regelungen strikt einzuhalten und verantwortungsbewusst zu handeln".

Zu den Vorgaben zählen etwa die Einhaltung des Mindestabstands von eineinhalb Metern. Spielsituationen, in denen ein direkter Körperkontakt erforderlich oder möglich ist, sind untersagt. Die gemeinsam benutzten Trainingsgeräte müssen gereinigt und desinfiziert werden, Umkleiden und Sanitätsräume bleiben geschlossen. Die Teilnehmer der Übungsangebote sind zu dokumentieren, um gegebenenfalls Infektionsketten nachvollziehen zu können. Zudem ist eine Person zu ernennen, die für die Einhaltung der Verhaltensregeln verantwortlich ist.

Um den Klubs Hilfestellungen zu geben, hat der DFB einen Leitfaden erarbeitet. Er veranschaulicht die verbindlichen Vorgaben, gibt aber auch konkrete Tipps zu Übungsformen und der Organisation und Durchführung des Trainings.