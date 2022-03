Von Rainer Kundel

Mannheim. Wer vor dieser Eishockey-Saison die Frage nach dem wieder eingeführten Absteiger mit Bietigheim Steelers beantwortet hatte, ist wegen seiner Einfallslosigkeit eher belächelt worden. Längst haben die wackeren Schwaben, an diesem Freitag (19.30 Uhr) in der SAP Arena Gegner der Adler Mannheim, Experten und Konkurrenz eines besseren belehrt.

Die Mannschaft von Daniel Naud, dem ehemaligen Assistenten von Pavel Gross bei den Grizzlys Wolfsburg, hat sich der Abstiegssorgen fast entledigt und ausgangs der Hauptrunde in 47 Spielen bereits 62 Punkte ergattert (1,31 im Durchschnitt). Deshalb müssen sich langjährig etablierte Klubs der Beletage wie Krefeld, Schwenningen, Iserlohn und Augsburg weitaus größere Sorgen um den Klassenverbleib machen.

Mehr noch: Der Tabellenzehnte stellt mit Riley Sheen den besten Torschützen der DEL (35 Treffer). Der Kanadier kam 2020 über das Team der Calgary University und einem kurzen China-Abenteuer beim Farmteam des KHL-Klubs Kunlun Redstar zum damaligen Zweitligisten und hat mit seinem kongenialen Center Evan Jasper schon etliche Favoriten aufgemischt.

Diese bittere Erfahrung machten die Adler nach vorherigen Siegen (6:2/4:2) zum Jahresausklang im Ellental mit der 4:5-Niederlage nach einer zwischenzeitlichen 4:1-Führung. Defensiver Rückhalt ist Torhüter Sami Aittokallio.

Inwieweit das leicht aus dem Konzept zu bringende Gross-Team nach dem Verlängerungssieg vom Mittwoch in Nürnberg gefestigt ist, wird sich gegen die konterstarken Steelers zeigen. Siegtorschütze Ruslan Iskhakov, dessen Auftritte zwischen Genie und Wahnsinn schwanken, freute sich: "Es war gut, dass wir nach den jüngsten zwei Niederlagen zurückgekommen sind, ich habe auf meine Chance gewartet und sie bekommen." Der 21-Jährige wurde vor der Saison von den New York Islanders zur Fortbildung in einer physisch geprägten Liga von Turku nach Mannheim entsandt.

Genie, weil der Russe mit der Scheibe mitunter unglaubliche Dinge zelebriert. Wahnsinn, weil der Center oft mit hohem Risiko aus dem eigenen Drittel Soli startet und zuletzt regelmäßig im Überzahlspiel durch Puck-Verluste an der Bande den Gegner zu Breaks einlädt.

Es gab in Nürnberg positive Ansätze beim Defensivverhalten. Neun Gegentoren aus den Spielen gegen Berlin und München, das forderte Gesprächsbedarf heraus. "Wir haben in der letzten Zeit viel geredet, jeder weiß jetzt Bescheid. Wir haben jedenfalls einen anderen Anspruch an uns", verriet Verteidiger Korbinian Holzer bei MagentaSport. Ausbaufähig dagegen ist ohne die langzeitverletzten Bergmann, Plachta und Bast die Effektivität: Bei 38 Schüssen aufs Nürnberger Tor erst in der Verlängerung die Entscheidung zu erzwingen, ist eine unwillkommene Großzügigkeit.

Nach dem Landesderby schnaufen die Adler am Sonntag durch. In der kommenden Woche wird’s heftig: Dienstag gegen Schwenningen, 24 Stunden später in Iserlohn und Freitag/Sonntag zweimal gegen Bremerhaven.

