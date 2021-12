Von Rainer Kundel

Mannheim. Während der Mannschaftssport rund um die Feiertage weitgehend ruht, nimmt das traditionell umfangreiche Programm der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) nochmals Fahrt auf. Bis Jahresende sind noch fünf Spieltage terminiert, deshalb sind die Adler Mannheim voll beschäftigt. Nach dem eher glücklich erkämpften 3:2 n.V. vom Sonntag gegen die Augsburger Panther geht es am Donnerstag (19.30 Uhr) gegen die Düsseldorfer EG, am zweiten Weihnachtstag (17 Uhr) kommt der EHC München in die SAP Arena. Danach folgen Gastspiele bei den Grizzlys Wolfsburg (28. Dezember) und den Bietigheim Steelers (30. Dezember).

Thema war am Sonntagabend nochmals die Frage einer Wettbewerbsverzerrung. "Es braucht eine klare Führung und klarer Regeln in der Liga, nach denen Spiele durchgeführt werden oder nicht", forderte Adler-Trainer Pavel Gross auf Nachfrage der RNZ. Hintergrund sind die Verlegungen von Heimspielen der bayerischen Klubs mit Ausnahme von München aufgrund der im Freistaat verfügten Zuschauerausschlüsse aufgrund der dortigen Corona-Verordnung.

Die Klubs erhoffen sich bei den Nachholterminen im Januar und Februar wieder Besucher, haben die Rechnung aber vermutlich ohne Omikron gemacht. So hatten es die Adler mit bislang vom Corona-Virus verschonte Augsburger zu tun, die sich zwei Wochen ausgeruht hatten. Das Gleiche trifft auf die Gegner der Straubing Tigers zu. Die Niederbayern verlegten mit Zustimmung der Konkurrenz und der Liga trotz spielfähigem Kader von 15 Feldspielern ihre Spiele und fegen putzmunter einen Team nach dem anderen vom Eis.

Gegenbeispiel ist Champions-League-Teilnehmer EHC München: Die Roten Bullen, im Oktober als erster Klub von einer großen Covid-19-Welle betroffen, zahlen aufgrund einiger Nachholspiele und des CHL-Viertelfinals einen hohen Preis, kassierten in der DEL vier Niederlagen in Folge und werden bis Ende Dezember 15 Spiele in 31 Tagen mit 9000 Reisekilometern hinter sich haben.

Eine Wettbewerbsverzerrung, wie sie Gross schon vor drei Wochen reklamierte, liegt schon deshalb vor, weil zum Zeitpunkt der an Wochentagen nachzuholenden Spiele die jeweiligen Gegner im neuen Jahr auf stärker belastete Augsburger, Straubinger, Nürnberger und Ingolstädter treffen. Dass sich an den diesem Prozedere nichts ändern wird, darauf darf man Brief und Siegel geben: Mit dem ERC Ingolstadt hat sich der Klub von DEL-Aufsichtsratschef Jürgen Arnold dem bunten Treiben angeschlossen.

In Rage gekommen, äußerte Gross wiederholt vehement seinen Unmut über die unterschiedlichen Auflagen in den Bundesländer und Sportarten. "Ich habe am Samstag die Fußball-Sportschau gesehen, da sitzen 15.000 Menschen dicht an dicht und die andere Tribünenseite bleibt leer", ereiferte sich der 53-Jährige. "Wir sollen dagegen vor 750 Leuten spielen, in Köln dürfen 5000 kommen, ich verstehe die Logik schon lange nicht."

Auf dem Eis lief es für den Rangzweiten in Spiel zwei mit abgeschnittenen Zöpfen – die vier Jahre eine Sturmreihe bildende Formation Matthias Plachta, Andrew Desjardins und David Wolf wurde "gesprengt" – nicht ganz so rund. Gross bestätigte den Eindruck fehlender Passgenauigkeit, versicherte jedoch: "Wir werden am Donnerstag frischer aussehen und bessere Entscheidungen treffen."

Wolf, einer von acht im November an Covid-19 erkrankten Adler-Akteuren sagte: "Einige von uns haben einige Tage flach gelegen. Bis wir zu alter Stärke kommen, dauert es drei, vier Wochen." Der Sturmtank vertrat damit eine andere Meinung als sein Trainer, der Corona nach wie vor "als eine etwas stärkere Grippe" bezeichnet.

Dass die Adler trotz 16:6 Torschüssen für Augsburg allein im Schlussdrittel noch zu zwei Punkten kamen, daran hatte Tim Wohlgemuth großen Anteil. Der 23-Jährige gab die Lorbeeren weiter: "Ich bin vor dem Tor etwas gecruist (ziellos herumgefahren, Anm. d. Red.), den größeren Anteil hatten Matthias Plachta und Joonas Lehtivuori mit ihrer Vorarbeit."