Von Rainer Kundel

Mannheim. Anderthalb Wochen vor Beginn der Saison in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) kommt es für die Adler Mannheim knüppeldick. 17 Monate nach dem Ausbruch der Pandemie wurden am Mittwoch gleich vier Spieler positiv auf das Covid-19-Virus getestet. Moritz Wirth war am Vormittag der Erste, die anschließend durchgeführten PCR-Tests beim kompletten Kader brachten auch bei Joonas Lehtivuori, Markus Eisenschmid und Florian Elias trotz einer Impfquote von 90 Prozent in Mannschaft und engstem Umfeld positive Befunde. Die Erkrankten wurden von der Mannschaft isoliert, nach Klubangaben weisen sie nur leichte Symptome auf. Aufgrund der obligatorischen 14-tägigen Quarantäne auf Anordnung des Gesundheitsamts verpassen diese Spieler sowohl die anstehenden Heimspiele in der Champions Hockey League als auch den Liga-Auftakt am 10. September bei den Straubing Tigers.

Im dritten Gruppenspiel der Champions League gegen die Cardiff Devils an diesem Donnerstag (19 Uhr) werden aufgrund des Abrufs der reservierten Dauerkarten mehr als 6000 Besucher in der SAP Arena erwartet. Diese hat sowohl über ihre als auch die Homepages der beiden Hometeams noch einmal das mit den Behörden abgestimmte und genehmigte Hygienekonzept veröffentlicht. Demnach werden derzeit nur personifizierte Dauerkarten ausgegeben. Die notwendigen Kontrollen nach der 3G-Regel finden an verschiedenen Stellen bereits mit Zutritt zum Gelände statt, um vor den Eingängen größere Menschenansammlungen zu vermeiden.

Jede kontrollierte Person erhält vor dem Betreten der Arena ein Handbändchen. Für bisher Unentschlossene steht am Samstag vor der Partie gegen Lukko Rauma (20 Uhr) nochmals das Impfmobil der Stadt Mannheim auf dem Gelände. Zum Sportlichen: "Wir haben in Rauma 34 Minuten 0:0 gespielt, das ist gegen eine Spitzenmannschaft nicht schlecht. Die vielen Strafzeiten danach dürfen uns allerdings nicht passieren", hegte Trainer Pavel Gross vor Bekanntwerden der Absenzen die Hoffnung, "dass wir die Finnen am Samstag schlagen können".

Auch die Spieler fuchst das 1:5 noch: "Wir haben uns dort selbst geschlagen, wir können das besser", sage Andrew Desjardins. Zunächst sind aber die Cardiff Devils der Gegner. Dabei spielt den Trainern der überraschende 4:1-Sieg der Waliser gegen Lausanne durchaus in die Karten. "Das kann für uns ein Fingerzeig sein", geht Gross davon aus, dass in seinem Team niemand aufgrund des locker-leicht herausgespielten 5:0-Sieges in Cardiff den Gegner unterschätzt.

Gesund zurückgekehrt von der italienischen Nationalmannschaft ist Thomas Larkin, der eine von acht in der CHL zulässigen Verteidigerpositionen einnehmen wird. Der Fitnesszustand der seit drei Wochen angeschlagenen Mark Katic und Tim Wohlgemuth ist laut Gross "bei 90 Prozent, wir werden ihren Einsatz deshalb nicht forcieren, vielleicht reicht es aber für Samstag".

Die Freude wieder vor eigenen Fans antreten zu können, ist nicht nur bei den Spielern zu vernehmen. "Den ersten Touch haben wir ja bei unserem Spiel in Zug gespürt, da war Stimmung in der Bude", erinnert sich Co-Trainer Mike Pellegrims: "Das ist wechselseitig, Sport ohne Zuschauer ist für beide Seiten schlecht."

CHL, Donnerstag 19 Uhr: Adler – Cardiff Devils; Samstag 20 Uhr: Adler – Lukko Rauma.

Update: Mittwoch, 1. September 2021, 19.40 Uhr

Vier Corona-Fälle beim Eishockey-Topclub

Mannheim. (dpa) Eine gute Woche vor dem Saisonauftakt in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) sind vier Spieler der Adler Mannheim positiv auf das Coronavirus getestet worden. Nationalstürmer Markus Eisenschmid, Angriffskollege Florian Elias und die Verteidiger Moritz Wirth und Joonas Lehtivuori gehe es "den Umständen entsprechend gut", teilten die Adler am Mittwoch mit. Die vier Profis müssten für mindestens zwei Wochen in Quarantäne und verpassen damit die anstehenden Spiele in der Champions Hockey League sowie den Auftakt in der DEL.

Die Adler haben bereits zwei Partien in der neuen Spielzeit der Champions League bestritten und treten am Donnerstag gegen Cardiff an. Die neue DEL-Saison beginnt für den Meisterschaftskandidaten am 10. September in Straubing. Vor wenigen Tagen hatte auch DEL-Club Grizzlys Wolfsburg drei Corona-Fälle gemeldet.