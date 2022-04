Von Rainer Kundel

Mannheim. Für die Adler Mannheim ging am Donnerstag eine Saison zu Ende, die sportlich und wirtschaftlich mitten in der dritten Corona-Welle schwer planbar war. Die RNZ blickt auf wesentliche Etappen zurück.

> September: Das Team geht mit dem Rückenwind eines gelungenen Champions-League-Auftakts in die Saison. Obwohl sich vier Spieler mit Covid-19 infizieren und fünf Leistungsträger langfristig ausfallen, dominieren die Adler das erste Drittel der Hauptrunde. Vor der Deutschland-Cup-Pause grüßt die Mannschaft mit 16 Siegen, drei Niederlagen und einem herausragenden Punkteschnitt von 2,31 von der Tabellenspitze. Auffällig ist damals allerdings die geringe Torausbeute, etliche Spiel werden durch herausragende Torhüterleistungen von Felix Brückmann nur knapp gewonnen.

> November/ Dezember: Der Klub meldet am 13. November neun an Corona erkrankte Spieler. Drei Spiele werden mit nur 15 Feldspielern einschließlich Nachwuchsspielern bestritten. Nach drei Niederlagen füllt sich der Kader sukzessive auf, innerhalb von fünf Tagen gelingen zwei Siege gegen Mitfavorit EHC München. Der "Einbruch" folgt beim 3:7 gegen Wolfsburg. Trainer Pavel Gross wirft dem Team danach "pure Arroganz" vor. Daraufhin werden Stimmen laut, wonach Gross und Assistent Mike Pellegrims etliche Spieler ohne Rücksicht auf ihre vorherige Erkrankung nach der kurzen "Return-to-Play"-Phase im Training über Gebühr beansprucht haben. Das Thema kommt zwei Wochen später auf Wiedervorlage. Das Team ist sichtlich geschwächt, hat keine Kraft, einen Vorsprung ins Ziel zu retten und das gewohnte Tempo zu gehen. Nach dem 3:2- Sieg nach Verlängerung gegen Augsburg stellt Gross nach dem offiziellen Teil der Pressekonferenz im kleinen Kreis von Medienvertretern zum wiederholten Mal, jetzt umso vehementer, aktuelle Corona-Maßnahmen in Frage. Der Trainer fordert Medienvertreter dazu auf, in ihren Häusern Grundrechtseinschränkungen anzuprangern und Verständnis dafür zu zeigen, "dass die Leute auf die Straße gehen". Nach dem 5:1-Sieg am zweiten Weihnachtstag gegen München kommt es zum Eklat. Gross stellt nach dem Verzicht eines Spielers aufgrund dessen Kontakten zu infizierten Familienangehörigen die Notwendigkeit von Maßnahmen in Frage und stellt damit Youri Ziffzer – Teammanager und Hygienebeauftragter des Klubs – an den Pranger.

Die RNZ erfährt und berichtet von vorherigen Entgleisungen des Trainers im persönlichen Umgang mit Spielern und Funktionsträgern. Klubchef Daniel Hopp und Geschäftsführer Matthias Binder verurteilen, dass Gross "die Bühne des Klubs benutzt, um persönliche Auffassungen kundzutun, die sich nicht ansatzweise mit den Werten des Klubs decken". Nach einer Aussprache teilen die Adler mit, dass die Meinungsverschiedenheiten "vorerst beigelegt" seien. Dennoch ist das Tischtuch zwischen Trainer und Mannschaft zerschnitten, weil Gross die Kabine verloren hat, die Mehrzahl der Spieler geht für ihn nicht mehr durchs Feuer.

> Januar/Februar: Eine Vielzahl von Spielabsagen aufgrund nicht spielfähiger Klubs – auch die Adler vermelden zwölf erkrankte Akteure – verursachen eine schiefe Tabelle. Die Adler können bis zur Olympiapause nur vier von elf Spielen austragen, umso gedrängter ist der Kalender im März mit zehn Spielen in 28 Tagen.

> März: Pavel Gross lehnt das Angebot des tschechischen Verbandes für die Position eines Co-Trainers deren Nationalmannschaft ab. Die zwischendurch leicht stabilisierte Leistungskurve im Team geht drastisch nach unten. Das 0:4 in Bremerhaven am 27. März ist ein Ausdruck von Arbeitsverweigerung. Am Tag danach – Bill Stewart hatte in Toronto bereits das Flugzeug bestiegen – erfolgt die Freistellung von Gross und Pellegrims aus laufenden Verträgen bis 30. April 2024.

> April: Bill Stewart verleiht der Mannschaft in vielen Gesprächen wieder Siegermentalität und kehrt auf dem Eis zum von Gross vernachlässigten "Forechecking"-System zurück. Sportmanager Axel Alavaara hofft, dass die Mission Stewarts und seiner Assistenten Marcel Goc und Jochen Hecht 41 Tage dauert, das wäre bis zum letztmöglichen Finale am 8. Mai. Die Adler halten im Playoff-Viertelfinale auch ohne Heimvorteil die Straubing Tigers in vier Spielen auf Distanz und liefern im Halbfinale Titelverteidiger Eisbären Berlin einen erbitterten Kampf bis ins fünfte Spiel. Stewart nach dem Saisonaus: "Es war eine tolle und umkämpfte Serie. Ein Team hat das Momentum auf seine Seite gezogen, das andere hat danach gesucht. Wir hatten unsere Chancen, aber konnten den Bock nicht mehr umstoßen. Ich bin stolz auf meine Mannschaft." Denis Reul fügt hinzu: "Ich kann niemandem einen Vorwurf machen, jeder hat sein Bestes gegeben." An diesem Samstag ab 17.30 Uhr findet in der SAP Arena die Abschlussfeier statt – Eintritt frei.