Von Rainer Kundel

Mannheim. Es ist für einen Eishockey-Klub wie die Adler Mannheim in diesen Wochen nicht einfach, sich auf das rein Sportliche zu konzentrieren. Obwohl die 3:7-Pleite gegen die Wolfsburg Grizzlys geradezu zur Aufarbeitung rief. Doch bei Pavel Gross war der große Ärger verflogen. "Wir haben kein Wort mehr darüber verloren, das sind alle verantwortungsvolle Spieler, die wissen Bescheid", setzt der Trainer auf einen Prozess der Selbstverantwortung und legt die Konzentration ganz auf das kommende Wochenende mit den Spielen gegen die Düsseldorfer EG (Freitag, 19.30 Uhr) und beim ERC Ingolstadt (Sonntag, 16.30 Uhr). "Wir haben bis zur Deutschland-Cup-Pause solide gespielt und wollen wieder dahin kommen, was uns stark macht", fordert Gross, "wir haben eine Mannschaft, die übers Läuferische kommt."

Der Kader füllt sich weiter auf, mit Verteidiger Mark Katic kehrt der Letzte aus dem einst neun Personen umfassenden Covid-19-Protokoll zurück. Der Einsatz von Markus Eisenschmid (angeschlagen) ist noch offen, fehlen werden noch länger die Langzeitverletzten Iskhakov, Holzer und Rendulic.

Das Tagesgeschäft wird überlagert mit Themen wie den Geisterspielen und die immer häufigeren Spielverlegungen auf bilateraler Basis der beteiligten Klubs. In einer gemeinsamen Presseerklärung haben die Adler und die beiden baden-württembergischen Leidensgenossen aus Bietigheim und Schwenningen erklärt, dass die 750 Zuschauer-Grenze für sie keine Option ist und man deshalb weiterhin Geisterspiele austragen wird. Spielverlegungen, wie sie die bayrischen Klubs fast täglich verkünden, sind an den Standorten im Land kein Thema.

Nicht nur die Ungleichbehandlung aufgrund der regionalen Corona-Verordnungen führen zur Verstimmung. Auch das immer schiefere Tabellenbild aufgrund einer Vielzahl von Heimspiel-Verlegungen in Augsburg, Straubing und demnächst auch in Ingolstadt verlangen nach Erklärungen. Die DEL äußert sich dazu allenfalls zögerlich und zweideutig, ganz nach dem Motto: Wasch mich, aber mach mich nicht nass. Geschäftsführer Gernot Tripcke: "Die Liga macht von ihrem Vetorecht nur Gebrauch, wenn der neue Termin nicht in den Rahmenspielplan passt wie etwa in der Olympiapause. Es wird allerdings kritisch, weil es überhandnimmt."

Gegenüber der RNZ nahm Adler-Geschäftsführer Matthias Binder Stellung. "Auch wenn es schwerfällt, da wir in Baden-Württemberg selbst betroffen sind, halte ich weitere Spielverlegungen für höchst problematisch und gefährlich, bei allem Verständnis für die Wirtschaftlichkeit unserer Klubs. Zum einen weiß man nicht, ob sich die Lage bis zum neuen Spieltermin geändert hat, zum anderen begleitet uns immer noch Corona, und Spielausfälle und Verlegungen sollten nur hierfür nach klaren Regeln vorbehalten bleiben. Darüber hinaus haben wir eine Sorgfaltspflicht gegenüber unseren Spielern. Ein Blick in den Terminplan zeigt, dass schon jetzt kaum freie Tage bestehen. Wir können die Spieler nicht jeden zweiten Tag spielen und reisen lassen." Der Betriebswirt regt auch ein Überdenken an, ob bei extremer Ungleichheit an tatsächlich ausgetragenen Spielen an der Quotienten-Regel zur Ermittlung der Hauptrundentabelle festgehalten werden kann.

Welche Möglichkeiten haben die Klubs, die neu aufgerissenen Löcher in ihren Kassen zu stopfen? Sie müssen zunächst die Teilverzichtsklauseln bei den Spielergehältern ziehen, sofern sie beim Abschluss von Neuverträgen, wie von der DEL empfohlen, vereinbart wurden. Zur Frage weiterer Bundeshilfen hofft die DEL, dass die von allen Klubs bereits ausgeschöpfte Höchstgrenze von 1,8 auf 2,3 Millionen Euro aufgestockt wird. National ist der 400 Millionen-Topf "Bundeshilfen Profisport" dem Vernehmen nach bislang erst zur Hälfte ausgeschöpft.

Freitag, 19.30 Uhr: Adler Mannheim – Düsseldorfer EG; Sonntag, 16.30 Uhr: ERC Ingolstadt – Adler.