Von Rainer Kundel

Mannheim. Die Adler Mannheim lassen ihre Anhänger noch im Ungewissen, ob sie für den 1. Mai einen Wanderausflug in die Pfalz planen sollen oder ihre Dauerkarte noch Finalspiele in der SAP Arena hergibt. Das Team von Bill Stewart kann das schaffen, was in der 28-jährigen Liga-Geschichte erst zwei Mannschaften gelang: eine "Best-of-five" Serie nach einem 0:2-Rückstand für sich zu entscheiden. Die prestigeträchtigen Duelle zwischen den beiden DEL-Rekordmeistern aus Berlin und Mannheim erfahren nach den an Intensität kaum zu überbietenden 60 Minuten vom Dienstag mit einem 4:3-Sieg der Blau-Weiß-Roten an diesem Donnerstag (19.30 Uhr) mit Spiel fünf ihre Fortsetzung. Sozusagen ein "Showdown" an der Arena am Ostbahnhof um den Einzug ins Finale gegen den EHC München. Die Endspiele würden im Falle einer Mannheimer Beteiligung am Samstag und Sonntag im Back-to-Back-Modus beginnen.

"Unser Wille, die Serie auch nach einem 0:2 nicht aufzugeben, war entscheidend", befand Siegtorschütze Markus Eisenschmid. Der Allgäuer, bester Torschütze im Meisterjahr 2018/19, machte in dieser Saison keine einfache Zeit durch, musste in Spiel drei am Sonntag sogar Platz für Ruslan Iskhakov machen. " Das ist nicht einfach, aber mir war bewusst, dass mich steigern muss", erklärte er.

Sein erstes Playoff-Tor schilderte der 27-Jährige so: "Ich bin im fliegenden Wechsel für Matthias Plachta rein, habe gesehen, wie Katic die Scheibe aufs Tor zog und versucht, meinen Schläger in die Flugbahn zu halten". Quasi eine Hand-Augen-Koordination, "das sind Dinge, die wir im Training so schon mal üben". Für Eisenschmid war letztlich entscheidend, "dass wir in den letzten beiden Spielen in Führung gingen, auf Tore der Eisbären eine Antwort gefunden haben und uns keine Schwächephase mehr erlaubt haben".

Als Bill Stewart vor sechs Tagen beim Serienstand von 0:2 verdeutlichte, "eine Meisterschaftsmannschaft gibt niemals auf und kämpft so lange, bis eine Serie auch wirklich zu Ende ist", klang das wie eine übliche Floskel in einer schier aussichtslosen Lage. Um dem Gegner mitzuteilen: "Hey wir sind noch da". Was hat der Trainer mit einer Mannschaft gemacht, die sich im Laufe des März wie ein Haufen unkoordiniert nebeneinander herlaufender Einzelspieler in die falsche Richtung entwickelte?

"Das ist ein Entwicklungsprozess und keine Sache von 20 Minuten. Wir haben in den 29 Tagen seit ich hier bin wieder eine Siegermentalität rausgekitzelt". Und, nimmt man neun Tore seit Sonntag zum Maßstab, auch den "Killerinstinkt" wiedergefunden. Womit die Eisbären zum Nachdenken gezwungen wurden. Sie setzen jetzt nur noch auf dem Heimvorteil. "Dafür haben wir die ganze Saison über hart gearbeitet. Diese Gelegenheit müssen wir jetzt nutzen", sagte Berlins Trainer Serge Aubin. Seine Mimik offenbarte dabei ebenso wie bei Kai Wissmann eine gewisse Enttäuschung darüber, auch den zweiten Matchpuck vergeben zu haben.

Adler-Torhüter Felix Brückmann kommt wieder eine Schlüsselrolle zu. Foto: vaf

Passenderweise warf am späten Dienstagabend Aubin noch das Wort von den "Bounces" in die Runde. Ein Begriff aus der nordamerikanischen Eishockey-Sprache, der sich nicht wörtlich übersetzen lässt. Aber bedeutet, dass der Puck springt, abprallt und abgelenkt wird, mal in diese, mal in die andere Richtung, aber immer unverhofft und überraschend. Quasi die ganzen Unwägbarkeiten des schnellen Spiels auf rutschiger Unterlage beinhaltet, wo es um Millimeter-Entscheidungen geht. Diesmal glichen sich Glück und Pech aus. Pech aus Adler-Sicht war, dass ein Befreiungsschlag in Unterzahl am Schlittschuh eines Linienrichters hängen blieb, was die Eisbären in die Lage versetzte, das 1:2 zu erzielten.

Glück, dass vier Minuten später der harte Pass von Nigel Dawes von einer imaginär verlängerten Torlinie aus vom Schlittschuh des Eisbären-Verteidigers Wissmann den Weg über die Torlinie fand. Es ist Playoff-Zeit, da treten persönliche Bilanzen wie die von Plachta in den Hintergrund. "Wir stehen im Halbfinale, Spieler die sich auf ihre Statistiken konzentriert haben, haben selten in erfolgreichen Mannschaften gespielt", erklärte der 30-Jährige. "Im Sommer habe ich genug Zeit, darüber nachzudenken", machte Plachta über seinen 336. Scorerpunkt kein großes Aufheben. Der gebürtige Freiburger hat damit in der klubinternen Wertung Größen wie Christoph Ullmann, Jochen Hecht, Dave Tomlinson und Pavel Gross überholt.