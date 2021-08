Von Rainer Kundel

Mannheim. Geschlagene 509 Tage waren vergangen, als die Adler Mannheim bei ihrem Saisoneröffnungsfest "Boys are back in town" (BABIT) erstmals seit dem 8. März 2020 wieder Fans begrüßen konnten. Bevor die Moderatoren Jens Schneider und Antti Soramies die Mannschaft mit acht Neuzugängen präsentierten (Ilari Melart trifft erst Ende der Woche aus Finnland ein), stellte Geschäftsführer Matthias Binder die neue Arbeitskleidung der Cracks vor.

Das zentrale Element des blauen Heim-, weißen Auswärts- und roten Ausweichtrikots bildet das klassische Adler-Logo unter der Brust. Während dünne, senkrechte Linien bei der Heim- und Auswärtsversion auf Vorder- und Rückseite sowie den Ärmeln ein Raster mit Farbverläufen erzeugen, besticht das dritte Trikot durch eine Aneinanderreihung schattierter Flügelformen. Auf Höhe der Schulterblätter findet sich farblich abgesetzt die Mannheimer Skyline. Bei allen Varianten wurde das Stadtwappen in den Kragen integriert. Auf den Rückseiten findet sich im Schulterbereich der Schriftzug "Für Mannheim". Auch diesmal zeichnet Tobias Wolf von der Kreativagentur Werbeagenten Heidelberg für die Gestaltung verantwortlich.

Von gerade so auf den Beinen stehend bis zur 87-jährigen Anneliese Kaupert war alles vertreten, was Blau-Weiß-Rot im Herzen trägt. Die Anhänger vernahmen die Grüße von David Wolf per Video, dem Sturmtank wurde am Freitag nach seinem komplizierten Armbruch im April eine Schraube entfernt. Vor Ort erfuhren die Besucher, warum Thomas Larkins Haarpracht wächst, Matthias Plachta sich zunehmend mit dem Golfball anfreundet oder Ian Endras, der 13 Monate alte Nachwuchs des Torhüters, mit dem Eishockeyschläger zu Hause das Parkett zerkratzt. Den höchsten Phon-Pegel verursachte Rückkehrer Borna Rendulic, der nach 27 Toren 2019/20 seinen Ausflug nach Schweden bereut hat und den Stil der schwedischen Liga wenig begeistert umschrieb. Die Pluspunkte, die Korbinian Holzer sammelte, als er sich als jugendlicher Besucher an die Stimmung im alten Eisstadion Friedrichspark erinnerte, waren schnell aufgebraucht, als sich der in Trachtenjeans erschienene Oberbayer zu jener Zeit als Fan der Frankfurter Löwen outete.

Zum Auftakt hatte der Klub eine Überraschung parat – eine schwarz lackierte "Fan-Zamboni" (Eis-Bearbeitungsmaschine). Zusammengebaut haben das Vehikel Arena-Eismeister Alfred Zylla mit Kumpel Christian Schnabel, sie motzten in rund 1000 Arbeitsstunden eine defekte Zamboni mit einem 380-PS-Motor auf. Nun soll die Maschine in den Drittelpausen in Fan-Aktionen eingebunden werden.

Apropos Fans: Geschäftsführer Matthias Binder brachte die Botschaft mit, dass der Klub in dieser Woche mit dem Dauerkartenverkauf beginnt und vorerst von einer Kapazität von 7 033 Zuschauern ausgeht. Binder verwahrte sich gegen Äußerungen in "unsozialen" Medien, dass der Klub mit seinem Hinweis auf das bei der Party bereitstehende Impfmobil der Stadt seine Zuschauer instrumentalisiere. "Es steht jedem frei, sich impfen zu lassen, wir als Klub haben aber die Aufgabe, dass die Gruppe kleiner wird, die nicht die Auflagen für einen Besuch bei uns erfüllen". Es gehe um "unseren Sport und die Arbeitsplätze in der Arena". Thomas Larkin, vor der WM mit der italienischen Nationalmannschaft an Covid-19 erkrankt, holte sich noch am Abend den Piks direkt neben der Bühne ab.