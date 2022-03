Von Rainer Kundel

Iserlohn. Man darf die Uhr danach stellen, dass Strafzeiten in Spielen gegen die Iserlohn Roosters den Weg in eine Niederlage bereiten. Diese Erfahrung machten die Adler Mannheim bei der 3:6 (2:2, 1:1, 0:3)-Niederlage im Sauerland nicht zum ersten Mal. Nach ausgeglichenen 40 Minuten nahm die Mannschaft von Pavel Gross im Schlussabschnitt acht Strafminuten und kassierte drei Gegentore, weshalb der vierte Rückstand in der 42. Minute nicht mehr aufzuholen war.

Im Vergleich zum Dienstag-Heimsieg gegen Schwenningen (4:0) stand mit Mark Katic ein weiterer Leistungsträger nicht zur Verfügung, womit sich die Zahl der Ausfälle in den letzten Tagen auf sieben erhöhte. Wie häufig gegen die "Hühnchen" entwickelte sich schnell eine Partie mit vielen Torszenen auf beiden Seiten.

In der Eishalle am Seilersee standen nach 20 Minuten beim Zwischenstand von 2:2 bereits vier Tore auf dem Anzeigewürfel, dazu trafen Dziambor und Akdag für die Adler den Pfosten. Der Iserlohner Führung durch Jentzsch (12. Minute) ließ Markus Hännikäinen in der Folgeminute aus spitzem Winkel den Ausgleich folgen, wobei Roosters-Torhüter Jenike nicht gut aussah. Die in Überzahl stärkste Mannschaft der Liga nutzte bereits 20 Sekunden nachdem Larkin die erste Strafe des Abends antrat, den Vorteil durch Whitney zur erneuten Führung, die Nigel Dawes (18. Tor) 40 Sekunden vor der Pause ausglich. Jordan Szwarz hatte die Scheibe hinterm gegnerischen Tor erkämpft und dem Routinier aufgelegt.

Attraktiv und mit wenigen Unterbrechungen ging es im Mittelabschnitt weiter, erneut gelang es den Blau-Weiß-Roten, einen Rückstand auszugleichen. Wiederum war es Jentzsch, der bei auslaufendem Vertrag Werbung in eigener Sache machte und sein Team mit 3:2 in Führung schoss, wobei Felix Brückmann die Scheibe zu spät sehen konnte. Die Antwort gab Sinan Akdag im dritten Anlauf. Nach dem Pfostentreffer im ersten Drittel und einem Abschluss aus zentraler Position, bei dem Dawes den Nachschuss verpasste, nahm der Offensivverteidiger einen Pass von Iskhakov auf, tanzte einen Gegenspieler aus und traf im Fallen ins Dreieck (31.).

Nachdem die Sauerländer durch Aubin zum vierten Mal vorlegten und die Schiedsrichter eine Strafe wegen eines Wechselfehlers der Einheimischen nach heftigen Protesten zurücknahmen, gerieten die Adler von der Flugbahn. Nacheinander "wanderten" Szwarz, Wirth, Lehtivuori und Krämmer auf die Strafbank, sodass die Vorentscheidung durch Bailey nur eine Frage der Zeit war. Das halbe Dutzend machte Schilkey voll, als Brückmann kurz vor Schluss bereits auf dem Weg war, für einen sechsten Feldspieler sein Tor zu verlassen.

Iserlohn Roosters - Adler Mannheim 6:3 (2:2, 1:1, 3:0); Tore: 1:0 Jentzsch (12.), 1:1 Hännikäinen (13.), 2:1 Whitney (14.), 2:2 Dawes (20.), 3:2 Jentzsch (24.), 3:3 Akdag (31.), 4:3 Aubin (43.), 5:3 Bailey (53.), 6:3 Schilkey (60.); Schiedsrichter: Iwert (Harsefeld), Wilk (USA); Strafminuten: 4/12; Zuschauer: 2961.