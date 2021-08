Von Rainer Kundel

Mannheim. Es ist eine Krux mit der Eishockey-Champions-League (CHL). Zum vorletzten Mal vor einer Reform startet die europäische Liga – die Adler Mannheim sind als Hauptrundenprimus 2020/21 startberechtigt – immer noch mit acht Gruppen und 32 Teams aus 14 Ländern. Ein zweischneidiges Schwert. Mitten in der Saisonvorbereitung auf die DEL kann Adler-Trainer Pavel Gross wie auch seine Kollegen aus Berlin, Bremerhaven und München keine Rücksicht auf Ergebnisse nehmen. Es sind gerade die Wochen, in denen konditionelle und systemische Grundlagen für eine Spielzeit mit 56 Partien und Playoffs gelegt werden. "Wir wissen um das Thema und werden das Beste daraus machen", erklärt Gross auf RNZ-Nachfrage.

Auch wenn die Adler am Donnerstag bei den Cardiff Devils (20 Uhr, live in Sport1) und Samstag (18 Uhr) bei Lukko Rauma in Finnland auf vier Stammkräfte verzichten müssen. Rekonvaleszent Wolf, Katic und Wohlgemuth – beide wegen Unterkörperverletzungen – machen die fünftägige Reise ebenso wenig mit wie Thomas Larkin. Der Verteidiger wurde für das Olympia-Qualifikationsturnier der italienischen Nationalmannschaft abgestellt. Gelegenheit für Moritz Wirth, "Aki" Dziambor, Luka Tosto und Valentino Klos, sich zu zeigen. "Die britische Liga hat ein Jahr pausiert, deshalb wissen wir über Cardiff wenig, sie werden aber wie alle Klubs dort eher körperbetont agieren", berichtet Co-Trainer Mike Pellegrims.

Muss die CHL in Zeiten einer Pandemie ihre Klubs, die zugleich Geschäftsanteile an der Liga halten, durch Europa schicken? Ein klares "Ja", hat ihr Chef Martin Baumann im Vorfeld erklärt. Der Schweizer gibt zu bedenken, dass die CHL ein Jahr ausgesetzt hat und im Falle einer noch längeren Pause in Vergessenheit geraten würde. "Sponsoren und Fans verlieren sonst das Interesse, ganz abgesehen von möglichen Schadensersatzansprüchen der Vermarktungsagentur. (Infront/Anm. d. Red). Ein Zuzahl-Geschäft für die Klubs ist der Wettbewerb allemal. "Der Reisekostenzuschuss hat noch nie die Kosten gedeckt", gibt Adler-Geschäftsführer Matthias Binder Einblick und nennt zugleich die Impfquote im Team und engstem Umfeld mit 90 Prozent.

Neben der Klärung der "C-Frage" – die Mannschaft wählt ihren Kapitän noch vor Donnerstag – heißt die Frage: Wo stehen die Adler nach drei Wochen Vorbereitungszeit. "Ich bewerte Testspiele nicht nach Ergebnissen, weil man nie weiß, wie der Stand der Vorbereitung beim Gegner ist", erklärt Gross. Der Trainer war aber nicht damit einverstanden, wie entblößt sich die Defensive gegen Liga-Konkurrenten wie Köln und Bietigheim zeigte und hielt eine klare Ansprache: "Wir müssen lernen, als Mannschaft zu spielen, das gilt auch für unsere starken Individualisten. Für uns ist es wichtig, dass wir uns als Team präsentieren, sonst wird das nichts."

Den Einwand großer Transferbewegungen bei den Stammspielern (neun Zu-, zehn Abgänge) lässt der 53-Jährige nicht gelten. Auch wenn Stürmer wie Dawes, Iskhakov oder Rendulic in ihren bisherigen Klubs offensive Rollen interpretierten, erwartet Gross eine Absicherung, vor allem wenn sich die Verteidiger in die Offensive einschalten.

Nachtrag zum Thema Pandemie-Einschränkungen: Matthias Binder, im ständigen Austausch mit dem Sozialministerium des Landes, äußert sein Unverständnis, dass Hallen bis 5000 Personen Fassungsvermögen zu 100 Prozent ausgelastet werden können, größere Arenen trotz Beachtung der 3G-Regel aber nur zu 50 Prozent. "Das kann allenfalls eine Übergangslösung sein", hofft der Geschäftsführer. Ob sich wie im Profi-Fußball aktuell Besucher zurückhalten und Plätze frei bleiben, will er nicht ausschließen. "Die Leute haben noch Respekt vor Großveranstaltungen, wir dürfen nicht glauben, wenn die Kapazität nach oben gefahren wird, dass hier sprunghaft plötzlich alle Leute ’Hurra’ schreien."

Donnerstag, 20 Uhr: Cardiff Devils - Adler; Samstag, 18 Uhr: Lukko Rauma - Adler.