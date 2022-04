Von Rainer Kundel

Mannheim. Es wäre nach allem, was bei den Adler Mannheim seit November passiert ist, vermessen, von einem Trend zu sprechen, der zur neunten Meisterschaft führt. Ein Aufbruch wird aber allemal deutlich, ausgehend von der Ansprache des neuen Trainers und seiner Assistenten. "Wenn eine Mannschaft verunsichert ist, kommt es darauf an, was man sagt und wie man es sagt", war die Kernaussage über den Stil, mit dem Bill Stewart offenbar punkten konnte.

Auch wenn Statistiken oft die Krücken der Ratlosen auf dem Weg zu einer Prognose sind: Es ist etwas dran, dass mit Beginn der Playoff-Runde alte Zöpfe abgeschnitten sind. Wer Statistiken aus der Vergangenheit heranzieht, riskiert deshalb schon mal eine Fehlprognose. In den letzten fünf Jahren gab nur ein Hauptrunden-Sieg der Adler am gefürchteten Straubinger Pulverturm. Mit dem Zauberwort "Playoff" angereichert, liegt die Erfolgsquote für die Mannheimer an gleicher Stelle indes bei 100 Prozent.

Auch wenn viele Anhänger nicht mehr an die Adler glaubten und zurückhaltende Ankündigungen aus dem Mannschaftskreis eher als Zweckoptimismus gewertet werden: Das Team hat fürs Erste geliefert, die Fehlerlastigkeit reduziert, nur einen Break zugelassen, als vor dem 0:1-Rückstand ein Lehtivuori-Schuss im gegnerischen Drittel "verhungerte". Dazu die wichtigen Bullys für sich entschieden und in einer hitzigen Atmosphäre cool zu bleiben, ist auch nicht alltäglich. Mit jeweils sechs Strafminuten war das Duell gegen Straubing am ersten Viertelfinal-Spieltag die Partie mit den wenigsten Strafzeiten. Im Spielerkreis wird die Serien-Führung allenfalls als kleiner Schritt betrachtet. "Wir haben das erwartete Spiel gesehen, Insgesamt war es hart und eng, es ist aber noch nichts passiert", beurteilte Felix Brückmann – am Sonntag die Ruhe selbst – die Ausgangsposition. Andrew Desjardins, mit der Routine von 461 NHL-Einsätzen für seine vierten DEL-Playoffs gestählt und nach zwei Spielzeiten mit langen Verletzungspausen wieder nahe seiner Bestform, spricht von "Kleinigkeiten, die wir ein bisschen besser gemacht haben als Straubing". Deren Offensivverteidiger Marcel Brandt verspricht: "Die Unterschiede waren klein, jetzt fahren wir eben nach Mannheim und holen uns den Sieg zurück."

Als "klasse Spiel für die Fans mit Energie und Emotionen" bezeichnete Bill Stewart die 60 Minuten vom Sonntag. "Wir müssen gegen einen starken Gegner bestehen, es wird eine harte und lange Serie", sieht sich der Trainer noch am Anfang seines Play-Books. Das nächste Kapitel trägt den Titel "nur nicht übermütig werden". Der Trainerfuchs ließ seine physisch stärkste Sturmreihe – Plachta/Desjardins/Wolf – gegen Straubings Top-Formation – Akeson/Connolly /Mouillierat – spielen. So weit möglich, weil die Heim-Bank den letzten Wechsel hat, weshalb der Kopf von "Spion Stewi" vor den Wechseln schon mal Richtung Bank der Tigers schwenkte.

Mit der Aufstellung von Mark Katic in die vierte Sturmreihe ist Stewart auch eine taktische Überraschung gelungen. "So groß ist die Umstellung nicht, ich habe vor fünf Jahren in der KHL schon mal in der Offensive ausgeholfen", ordnete sich der wendige und laufstarke Verteidiger dem großen Ganzen unter. Wie lange Nigel Dawes ausfällt oder gar andere Überlegungen eine Rolle spielten, konnte auch ein Interview bei ServusTV mit Sportmanager Axel Alavaara nicht auflösen. Eine andere Auskunft als das in dieser Saisonphase man schaue bei dem Spieler "von Tag zu Tag", durfte man nicht erwarten.

Für diesen Dienstag (19.30 Uhr) baut Alavaara auf die Unterstützung von den Rängen: "Im letzten Heimspiel gegen Wolfsburg waren die Fans unser sechster Feldspieler, so etwas kann die Serie beeinflussen." Knapp 9000 Tickets waren am Wochenende für Spiel zwei verkauft. Nachdem jetzt feststeht, dass der Klub auf jeden Fall ein zweites Heimspiel austrägt (entweder Spiel vier am Ostersamstag oder zumindest ein Halbfinale), hat der Vorverkauf dafür am Montag an den bekannten Stellen begonnen.

Playoff-Viertelfinale, 2. Runde, Dienstag, 19.30 Uhr: Adler Mannheim – Straubing Tigers; Köln – Berlin; Düsseldorf – München; Bremerhaven – Wolfsburg.