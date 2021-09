Von Rainer Kundel

Mannheim. Spieler aus 15 Nationen haben im Verlauf der 83-jährigen Mannheimer Eishockey-Geschichte das blau-weiß-rote Trikot getragen – vom Griechen Niko Dimitrakos bis zum Norweger Anders Myrvold. Erstmals steht nun auch ein Kasache auf dem Eis. Stimmt nicht, könnte man einwenden, da gab es doch Vitalij Aab, Sachar Blank und Dimitri Pätzold. Alle drei wurden zwar alle in Kasachstan geboren, sind allerdings im Kindesalter mit ihren deutschstämmigen Eltern eingewandert und erhielten deshalb die hiesige Staatsbürgerschaft.

Hintergrund Nigel Alexander Dawes, geb. 5. Februar 1985 in Winnipeg (Kanada); 1,73 Meter, 91 Kilogramm, verheiratet, 1 Sohn; 233 NHL-Spiele (88 Scorerpunkte), 609 KHL-Spiele (550 Punkte) für Barys Astana, Auktomobilisk Jekaterinburg, AK Bars Kazan; KHL-Torschützenkönig 2017/18: 35 Tore; seit 2015 für Kasachstan spielberechtigt. rk Nigel Alexander Dawes, geb. 5. Februar 1985 in Winnipeg (Kanada); 1,73 Meter, 91 Kilogramm, verheiratet, 1 Sohn; 233 NHL-Spiele (88 Scorerpunkte), 609 KHL-Spiele (550 Punkte) für Barys Astana, Auktomobilisk Jekaterinburg, AK Bars Kazan; KHL-Torschützenkönig 2017/18: 35 Tore; seit 2015 für Kasachstan spielberechtigt. rk

[-] Weniger anzeigen

Bei Nigel Dawes ist es anders. Der gebürtige Kanadier nahm 2015 nach fünf Jahren bei Barys Astana, einem Klub der Kontinental Hockey League (KHL), die kasachische Staatsbürgerschaft an. "Ich habe mich entschieden, das Land bei internationalen Ereignissen wie der WM und der Olympia-Qualifikation zu verstärken. Ehrlich gesagt, weil es nicht mehr realistisch war, dass ich solche Turniere für Kanada spielen durfte".

Dass ein Nordamerikaner zehn Jahre in Russland oder einem Land der ehemaligen Sowjetrepublik spielt, ist die große Ausnahme. "Ich habe in der NHL in kurzer Zeit für viele Klubs gespielt und wurde auch 2011 nochmals in eine andere Stadt verpflanzt, deshalb habe ich nach einer Veränderung gesucht", berichtet der 36-Jährige. "Ich wusste damals nicht, was mich in der KHL erwartet und wollte es nur mal für zwei Jahre probieren. Dass es zehn Saisons wurden, war nicht absehbar. Es war aber eine tolle Zeit, man muss sich nur an die dortigen Verhältnisse anpassen".

Dass Dawes sieben Jahre bei den Asiaten blieb, hängt mit seinem nachhaltigen Erfolg zusammen, zumal die Verträge in der KHL nach drei Monaten ein Kündigungsrecht seitens der Klubs vorsehen.

Nach Astana ging es für zwei Jahre nach Jekaterinburg und eines nach Kazan, danach hatte sich der linke Flügelstürmer zum besten nicht-russischen Torschützen der 2008 gegründeten KHL (293 Treffer) geschossen. "Dass ein Profi dieser Kategorie den Weg in die DEL findet, hängt mit der Entschleunigung des Spielermarktes in Corona-Zeiten zusammen", sagt der frühere Nationalspieler Rick Goldmann, die TV-Stimme des deutschen Eishockeys.

Was dürfen die Adler von dem Routinier erwarten? "Ich habe große offensive Fähigkeiten und einen ganz guten Schuss, diese Stärken will ich auch in Mannheim einbringen", zeigt sich Dawes im Gespräch mit der RNZ selbstbewusst. Bedenken bezüglich des Alters hatte die sportliche Leitung früh zerstreut: "Dawes war in seiner langen Karriere nie ernsthaft verletzt, er ist Profi durch und durch und hält sich auch im Sommer fit", sagt Manager Axel Alavaara und ergänzt: "Wenn solch ein Spieler auf den Markt kommt, muss man nicht lange überlegen". Und: Einer der Bausteine der 2015er-Meisterschaft war Glen Metropolit, damals 40.

Zum Abschluss seiner 17-jährigen Profi-Laufbahn hat es der 1,74 große Angreifer mit der Rückennummer 9 vorgezogen, nach Europa zu wechseln, auch weil sein Sohn an einer mehrsprachigen Schule eingeschult werden sollte. "Mannheim ist somit der perfekte Ort, um meine Karriere fortzusetzen", ist Dawes überzeugt. Er genießt die Wertschätzung von Pavel Gross, der sagt: "Ich mag ihn, Nigel ist ein guter Mensch und kommt jeden Tag mit einem Lächeln in die Kabine".