Von Rainer Kundel

Mannheim. Es ist mehr als eine Floskel. "Die Playoffs sind die fünfte Jahreszeit, dann beginnt die Saison erst richtig", sagen vornehmlich Eishockey-Profis aus Nordamerika. Unabhängig davon macht bei den wenig konstanten Adler Mannheim vor Beginn des Playoff-Viertelfinales am Sonntag bei den Straubing Tigers das Wort vom "Neustart" die Runde. "Alle Statistiken zählen nicht mehr, es geht von vorn los", gibt beispielsweise Stürmer Tim Wohlgemuth Stimmung und Aufbruch in der Mannschaft wieder.

Jochen Hecht, der sich durchaus eine Zukunft als Trainer im Profibereich vorstellen kann, aber noch keine Übungsleiterlizenz besitzt, ergänzt: "Als sich Bill Stewart und ich bei der Mannschaft vorgestellt haben, war die Stimmung in der Kabine geradezu euphorisch. Zuvor wirkten die Spieler wohl etwas niedergeschlagen". Der erste Mannheimer NHL-Spieler hatte schon vor vier Jahren Stewart zugearbeitet. "Wir liegen bei der Eishockey-Philosophie auf einer Wellenlänge", sagt der 44-Jährige.

Der freigestellte Pavel Gross legte auf die Mitarbeit seines ehemaligen Teamkollegen indes keinen Wert. Hecht war die letzten Jahre allenfalls im Auftrag von Manager Axel Alavaara für einige Spielerbeobachtungen im Inland unterwegs. Als Aktiver habe er nur zwei Trainerwechsel mitten in der Saison erlebt, "die Wirkung ist in solchen Fällen unterschiedlich".

Die Ausgangsposition der Adler sieht Hecht optimistisch: "Wir haben im kompletten Line-up, eine hohe Qualität, aber die Leistung ist noch ausbaufähig". In den Tagen bis zum Sonntag will man noch einige Bausteine verinnerlichen. Die Straubing Tigers gelten als das heißeste Team der Liga, sie holten in den letzten elf Spielen 29 von 33 Punkten. "Zu sehen ist auf jeden Fall, dass wir viele Scheiben aufs Tor bringen, den Raum vorm Torhüter besetzten, wir wollen die Sicht nehmen oder die Schüsse abfälschen", so Hecht. Stewart haben trotz der Niederlage in Krefeld "Einstellung, Einsatz und Emotionen gefallen", acht Hinausstellungen eher weniger. "Wir arbeiten weiter an den Kleinigkeiten und entwickeln Kreativität, das gefällt mir", hofft der Trainer-Haudegen auf eine weitere Steigerung in der K.o.- Runde.

Aufzuräumen gilt es mit dem Vorwurf, die Mannschaft habe bewusst gegen Gross gespielt. Hier und da wird der Satz von Marcus Kuhl von 2007 aus der Mottenkiste geholt, als der damalige Sportmanager die Trennung von Greg Poss mit "die Macht sitzt in der Kabine" begründet hatte. 2022 ist die Situation eine andere. Alle Beteiligten haben durch zwei Corona-Wellen, ständige Testungen und Spielausfälle harte Monate hinter sich. Die Unzufriedenheit über einen von teilweise falschem Ehrgeiz getriebenen Coach war schon vor der fragwürdigen Trainingssteuerung aufgrund einiger Entgleisungen groß.

Allerdings haben sportliche Leitung und Klubführung diesen Stimmen kein Gehör geschenkt und wurden erst hellhörig, als Spielerberater vorstellig wurden. Man hätte vor einem Jahr nur die Ohren spitzen müssen, als der letztjährige Kapitän Ben Smith den Grund seines Wechsels nach München nannte: "Ich will am Eishockey auch noch ein bisschen Spaß haben".

Auf der Spielerbörse deutet sich nach Informationen aus Köln der Abgang des derzeit verletzten Jason Bast zu den Haien an, wovon der Center vor zwei Jahren gekommen war. Aus Iserlohn verlautet, dass das große Talent Taro Jentzsch, ein 21-jähriger Rechtsaußen, den Weg nach Nordbaden nimmt.