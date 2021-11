Adler Lean Bergmann will noch gefährlicher vor dem gegnerischen Tor werden. Foto: vaf

Von Rainer Kundel

Mannheim. Nach dem Sieg gegen die Straubing Tigers sind die Iserlohn Roosters ("Hühnchen") der einzige Klub, gegen den Tabellenführer Adler Mannheim zu Beginn des zweiten Hauptrunden-Viertels noch nicht gepunktet haben.

Die von vielen Strafzeiten begleitete 0:2-Niederlage vom 2. Oktober am Seilersee ruft also geradezu nach einer Revanche. An den zuletzt acht Ausfällen der Sauerländer – aufgrund von Sperren und Corona-Fällen – wird sich Adler-Coach Pavel Gross nicht orientieren. Er sagt: "Ich erwarte, dass sie eine offensivstarke Mannschaft aufbieten."

Regeneration stand dieser Tage im Vordergrund. Nach dem freien Montag lag der Fokus auf der Videoanalyse. "Wir haben in einigen Sequenzen gezeigt, was gegen Straubing nicht so gut war", weiß Coach Gross um die etwas müden Beine: "Spiele, bei denen man etwas durchhängt, wird es immer mal geben, das ist ja menschlich", sprach der Trainer vor der detaillierten Aufarbeitung.

"Heute Penthouse, morgen Shithouse"

Prinzipiell gelte es bei den Adlern, die großen Ausschläge nach oben und unten zu vermeiden

. "Wir bleiben nach einem 7:1 auf dem Boden und reden nach einem etwas glücklichen Sieg nicht alles schlecht. Nach dem Motto: heute Penthouse, morgen Shithouse."

Dazu passend meint der ehemalige Iserlohner Lean Bergmann: "Es ist ein Merkmal guter Mannschaften, dass sie einen Weg finden, Spiele für sich zu entscheiden." Der 23-Jährige würde sich gerne mal wieder von den Zuschauern als Torschütze feiern lassen, seine drei Treffer stammen vom dritten bis fünften Spieltag.

Mit hoher Wahrscheinlichkeit ändert sich am Mittwoch die Zutrittsregelung zur SAP Arena. Am letzten Wochenende wies Baden-Württemberg einen Schwellenwert bei der Belegung mit Intensivpatienten von 250 auf.

Sollte sich der Wert an zwei aufeinander folgenden Werktagen nicht verringern, kommt gegen Iserlohn erstmals die 3G+-Regelung zur Anwendung. Es dürfen dann nur noch vollständig Geimpfte, Genesene und Zuschauer mit einem aktuellen PCR-Test (!) in die SAP Arena, wobei dieser nicht älter als 48 Stunden sein darf.

Mittwoch, 19.30 Uhr: Adler Mannheim – Iserlohn Roosters.