Mannheim. (RK) Passend zum Achtelfinaleinzug der Adler als erste der vier deutschen Vertretern der Champions Hockey League wehte im Mannheimer Niederfeld am Donnerstag eine Fahne am Mast im Garten eines Eishockeyfans. Blau-Weiß-Rot die Farben, der Greifvogel mit spitzem Schnabel in der Mitte. Zu dieser Zeit war die Delegation des achtfachen Deutschen Meisters bereits unterwegs nach Düsseldorf. Nicht wie üblich mit dem Bus, sondern zur Reduzierung der Reisestrapazen per Charterflug von Genf in die nordrhein-westfälische Landeshauptstadt. Dort beginnt am Freitag (19.30 Uhr) keine 48 Stunden nach dem 5:2-Sieg in Lausanne das reguläre Wochenendprogramm bei der Düsseldorfer EG.

Auch wenn sich Lean Bergmann über den erfolgreichen Abend in der Schweiz freut und als Basis zum nicht unbedingt erwarteten Sieg die beiden Tore innerhalb der fünfminütigen Überzahl betrachtet, ruft für die Adler nach einem Hauch internationalen Flairs wieder das Tagesgeschäft, was bedeutet: Schnell umdenken, der Gegner spielt ein anderes System als die laufstarken, wenn auch ineffektiven Schweizer. "Wir müssen nach dem Sieg in Lausanne schnell die Köpfe freibekommen, um in Düsseldorf zu bestehen. Die DEG ist gut gecoacht, hat einen guten Mix aus jungen Talenten und erfahrenen Spielern", blickt Matthias Plachta voraus. "Wir müssen am Freitag mental bereit sein und dem Gegner unser Spiel aufzwingen."

In der Tat ist die DEG das Überraschungsteam der jungen Saison. Von einem Fachmagazin als möglicher Absteiger eingestuft, hat das Team des Mannheimer "Eishockey-Denkmals" Harold Kreis während dessen zweiter Amtszeit als Coach im Rheinland einen gelungenen Start hingelegt (fünf Siege aus acht Spielen). Der 62-jährige MERC- und Adler-Rekordspieler (891 Einsätze von 1978 bis 1997) und Schwiegervater von Mannheims Teammanager Youri Ziffzer hat die Zweifel widerlegt, mit jüngeren Spielern nicht erfolgreich arbeiten zu können. Aus wirtschaftlicher Notwendigkeit setzt der aktuell Rangvierte nur auf sieben Importspieler und bringt bis zu neun deutsche Akteure im Alter von 23 Jahren und jünger aufs Matchblatt. Was Kreis trotz dem Reservoir aus dem Jungadler-Talentbeckens während seiner hiesigen Zeit als Coach (2010 bis 2013) nicht gelang.

Indes muss Pavel Gross mit einem nochmals reduzierten Spieltags-Kader das Wochenende angehen. Zu den vier Langzeitausfällen kommen Nico Krämmer (Schulterprellung), Ilari Melart (unbekannte Verletzung) und Moritz Wirth, der in Lausanne mit einer Kopfverletzung ausschied (die RNZ berichtete). "Bei Thomas Larkin stehen die Chancen für einen Einsatz 50:50", informierte Pressesprecher Adrian Parejo. Damit nicht fünf Abwehrkräfte das Pensum stemmen müssen, könnte Förderlizenzspieler Philipp Preto von den Heilbronner Falken einspringen.

DEL, Freitag, 19.30 Uhr: Düsseldorfer EG - Adler Mannheim; Sonntag, 17 Uhr: Adler - ERC Ingolstadt.