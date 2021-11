Skeptischer Blick: Co-Trainer Mike Pellegrims steht gegen die Schweden ohne seinen Chef Pavel Gross an der Bande. Foto: vaf

Von Rainer Kundel

Mannheim. "Der Abend der Champions" – unter diesem Motto bewerben die Adler Mannheim ihr wenig nachgefragtes Achtelfinal-Heimspiel in der Champions-Hockey-League (CHL) gegen Frölunda Göteborg (Dienstag, 19.30 Uhr). Nun muss man dem Klub zugutehalten, dass die Kampagne bereits vor dem gewaltigen Corona-Ausbruch ausgegeben wurde. Acht Spieler sowie Cheftrainer Pavel Gross wurden am Freitag positiv getestet (wir berichteten), so dass Co-Trainer Mike Pellegrims und Development-Coach Marcel Goc abzählen mussten, ob sie auf die Mindestzahl einsatzfähiger Spieler kommen.

Das CHL-Reglement schreibt im Gegensatz zur DEL die Mindestzahl von 15 einsatzfähigen Feldspielern plus einem Torwart vor. "Wir kommen auf diese Zahl", erklärt Teamleiter Youri Ziffzer, der am Montagnachmittag aufatmen konnte, weil die Ergebnisse der letzten PCR-Tests alle negativ waren.

Frölunda war den Regularien zufolge am Montag angereist und hatte am Abend ein kurzes Training in der SAP Arena absolviert.

Aufgrund der Rückkehr der anderweitig angeschlagenen Reul und Melart stünden Stand Montagnachmittag sieben Verteidiger und neun Stürmer zur Verfügung. Allerdings muss bei Tim Wohlgemuth, der sich letzten Donnerstag beim Deutschland-Cup verletzt hat, eine Untersuchung abgewartet werden.

Schnell durchwechseln

Die weitere Vorgehensweise erklärt Ziffzer wie folgt: Sollten geimpfte Spieler an fünf hintereinander folgenden Tagen frei von Symptomen sein (sog. "Freitesten"), könnten sie unter Vorbehalt, dass die medizinische Folgeuntersuchung beim dafür zuständigen Olympiastützpunkt Rhein-Neckar ohne Befund bleibt, ins "Return-to-play-Programm" einsteigen. Dafür in Frage käme allenfalls Matthias Plachta, der bereits vor zehn Tagen positiv getestet wurde.

"Die Situation erfordert, dass wir unser Spiel einfach halten und schnell durchwechseln müssen und von der Strafbank weg bleiben", umschreibt Mike Pellegrims die ohnehin schwere Aufgabe gegen den vierfachen CHL-Champion und aktuellen Tabellenführer der schwedischen CHL. "Auf der Bank verändern wir nicht viel, die Spieler sollen nicht zu viel neue Stimmen hören", sagt Pellegrims, der weiterhin das Coaching der Verteidiger und der Unterzahl übernimmt, während Marcel Goc als ehemaliger Stürmer für den Angriff zuständig ist.

Inzwischen äußerte sich DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke zum Thema "Impfpflicht", nachdem der Deutsche Eishockey-Bund klargestellt hatte, nur geimpfte Spieler in den Olympia-Kader von Peking zu berufen. Entscheidend seien "die Rahmenbedingungen der Politik, bei diesem Thema sind die Amerikaner rigoroser, die sagen: Wenn du Corona hast und bist nicht geimpft, gibt es kein Gehalt" so Tripcke in einem FAZ-Interview.

"Corona ist ein Risiko für den Spielbetrieb, deshalb müssen nicht geimpfte Spieler, Trainer und Betreuer dreimal pro Woche einen PCR-Test absolvieren", begründet der 53-Jährige die seit 1. November verschärfte Strategie.

Champions-Hockey-League, Achtelfinale, Dienstag, 19.30 Uhr: Adler Mannheim – Frölunda Göteborg; 20 Uhr: HC Fribourg – EHC München.