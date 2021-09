Von Rainer Kundel

Mannheim. Ein 7:2-Sieg und das erstmals seit 8. März 2020 wieder mit Zuschauern im Rücken, was wollten die Mannheimer Adler mehr nach ihrem Heimdebüt in der Champions Hockey League gegen die Cardiff Devils und vor der Verabredung mit Lukko Rauma an diesem Samstag (20 Uhr)?

"Ich habe viele gute Sachen gesehen, aber wir müssen uns noch in allen Bereichen verbessern", klappte Pavel Gross am späten Donnerstagabend den Deckel über dem dritten Pflichtspiel zu und warf einen Blick auf den Samstag, wo der Ausgang gegen den finnischen Meister womöglich bereits die Weichen für den Einzug ins Achtelfinale stellt.

Disziplin und Zweikampfstärke

"Gegen Rauma brauchen wir ein A-Game, wie wir Trainer sagen", erläutert Gross, was eintreten muss, damit die Revanche gegen die flinken Finnen gelingt.

Nicht nur die Disziplin müsse stimmen, auch Zweikampfstärke und Geduld seien gefragt. Auch mit dem Abstand von einer Woche gibt’s für die Spieler von Gross kein Alibi über vermeintliche Ungerechtigkeiten, weil man in Rauma dreimal spielentscheidend in doppelter Unterzahl Treffer kassierte. "Alle Strafen musste man geben, ärgerlich war es dennoch, weil sie teils in Situationen entstanden sind, in denen sie nicht nötig waren." Jedes Spiel entwickele aber seine eigene Dynamik, "es kann auch sein, dass wir am Samstag die Unterzahl besser verteidigen".

Befragt zum Auftritt des Dreifach-Torschützen Ruslan Iskhakov, den die New York Islanders nach dessen Station in Turku nun in Mannheim "parken", merkte Gross neben etlichen Stärken auch die Schwächen jungen Russen heraus. "Der Junge hat viel Talent, kann laufen, ist kreativ und sucht den Abschluss, er muss aber noch viel lernen im Spiel ohne Scheibe. Das verlangen alle Trainer, egal in welcher Liga."

Ein Kriterium, um dessen Steigerungsbedarf der 21-Jährige weiß. "Wir haben schon einige Video-Sessions mit ihm gemacht und werden auch morgen eine machen", sehen es die Trainer in Mannheim als ihre Aufgabe, den Stürmer NHL-tauglich zu machen.

Der Mann des Abends mit der Rückennummer 43 wurde von der Kurve nochmals zur "Welle" aus der Kabine gerufen, bevor sich die komplette Mannschaft für die Unterstützung bedankte. "Es war natürlich perfekt, dass ich an einem Abend erstmals für mein neues Team zu Hause spielen konnte, als unsere Fans wieder kommen durften", freute sich Iskhakov, "sie haben uns viel Energie gegeben".

Dass weniger als die vom Klub avisierte Besucherzahl den Weg in die SAP Arena fand, ist damit erklärbar, dass zwar rund 6000 Dauerkarteninhaber ihr Ticket Online reserviert hatten, aber nicht alle vor Ort waren. Das kann sich gegen den finnischen Meister ändern, der mit der Empfehlung eines 3:0-Sieges aus Lausanne anreist.

Samstag 20 Uhr: Adler Mannheim - Lukko Rauma.