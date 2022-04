Von Rainer Kundel

Mannheim. Im Sommer 2020 hat sich als Folge des pandemiebedingten Saisonabbruchs der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) und der von der Liga geforderten Gehaltsverzichte die Spielervereinigung Eishockey (SVE), eine Art Gewerkschaft ohne Streikrecht konstituiert. Initiatoren waren die Nationalspieler Moritz Müller (Köln) und Patrick Reimer (Nürnberg). Beide sind noch aktiv und konnten vor wenigen Wochen Marcus Kink als Vorstandssprecher gewinnen. Kink (37), von 2010 bis 2019 Kapitän der Adler Mannheim, stand mit Müller und Reimer im Team der "Silberhelden" von Pyeongchang 2018, wurde nach der Meisterschaft der Adler 2019 aber vom damaligen Trainer Pavel Gross ausgemustert. Vor Beginn der DEL-Meister-Playoffs führte die RNZ ein Interview mit Kink.

Markus Kink, wie kam es dazu, dass Sie neben den Gründern das Gesicht der SVE wurden?

Mit Moritz und Patrick verbindet mich eine langjährige gemeinsame Zeit im Profi-Eishockey. Durch unsere Leidenschaft für diesen Sport sind wir überzeugt, dass wir positive Veränderungen herbeiführen können. Wir möchten als SVE den Spielern eine Stimme geben gegenüber der Liga, dem Verband und den Klubs, dies in Form eines ständigen Dialogs.

Hintergrund > Marcus Kink, geboren am 13. Januar 1985 in Düsseldorf, aufgewachsen in Garmisch-Partenkirchen, 907 DEL-Spiele als Stürmer für Adler Mannheim (2004-2019), Kölner Haie (2002-2004), 101 Tore, 179 Assists, 1027 Strafminuten, Deutscher Meister mit Adler Mannheim 2007, 2015 und 2019, 58 Länderspiele (5 Tore), sieben Weltmeisterschafts-, eine Olympia-Teilnahme. RK

Die SVE hat ihre Anfänge im Sommer 2020 während der ersten Corona-Welle. Damals hat Moritz Müller verschiedene Entscheidungen der DEL scharf kritisiert. Inzwischen ist mit Christopher Röder ein Geschäftsführer berufen worden, der den Dialog zu den Ligen sucht. Fühlen Sie sich gehört bei den Entscheidungen der letzten Wochen?

Je mehr eine Meinung polarisiert, umso stärker ist ein Dialog vonnöten. Christopher Röder hat als Junior in Düsseldorf Eishockey und später als Amateur in den USA gespielt und arbeitet nach dem Studium in verantwortungsvollen Positionen für internationale Firmen. Wir haben zuletzt gegenüber der DEL Punkte kommuniziert, die eine klare Weichenänderung beinhalten, sowohl strukturell als auch in Bezug auf die Verantwortlichkeiten.

Angesichts der Lizenzierung gab es die Empfehlung der DEL, dass die Klubs bei den Neuverträgen "Gehaltstreppen" verankern, um im Falle von Geisterspielen oder Zuschauereinschränkungen wirtschaftlich stabil zu bleiben. Haben Sie einen Überblick, inwieweit Spieler deshalb Einbußen hinnehmen mussten?

Die Spieler sind generell bereit, ihren Anteil zu leisten. Wie das im Detail aussieht, wurde bisher nicht kommuniziert. Es ist aber nicht des Rätsels Lösung, die Erwartungshaltung nur an die Spieler zu stellen. Wir brauchen eine dauerhafte, innovative und ganzheitliche Sponsoring-Strategie, die von den Ligen ausgehen muss.

In den letzten Tagen äußerten etliche Teamärzte der DEL Kritik am gedrängten Spielplan, zumal kaum ein Klub von Covid 19 verschont blieb. Vor den Playoffs wurde jetzt der Verzicht auf das Return-to-Play Programm bekannt. Wie kann die SVE angesichts aufgetretener schwerer Folgen wie Herzmuskel-Entzündungen einwirken?

Wir haben das Thema mehrfach sensibilisiert und betont, dass die Gesundheit der Spieler oberste Priorität genießt. Auf die Anweisungen der Mediziner muss gehört werden, ansonsten stellt man das medizinische Rollenverständnis ad absurdum und bringt die Spieler in eine äußerst unsichere Situation.

Sehen Sie eine Möglichkeit, das Thema U 23 zu befrieden? Aufgrund der Regelung, dass die DEL-Klubs mindestens drei Positionen mit U 23-Spieler besetzen müssen, haben deutsche Spieler über dieser Altersgrenze, die nicht zur absoluten Spitze zählen, Probleme, einen Anschlussvertrag zu erhalten. Dagegen hält die DEL an der neun plus Zwei-Importspieler-Regelung fest.

Das ist ein großes Problem. Die U 23-Regelung generiert aktuell keine Vorteile für das deutsche Eishockey. Wir brauchen ein Konzept unter Einbindung aller, die für konzeptionelle Nachwuchsarbeit stehen. Dafür bieten wir unser Know-how an.

Sie waren kürzlich beim Spiel der Adler gegen Berlin. Inwieweit sind Sie nach 15 Jahren mit Wohnsitz in Mannheim noch mit der Stadt und den Adlern verbunden?

Die Adler sind und bleiben mein Verein. Ich verbringe immer noch viel Zeit in Mannheim und fühle mich Klub und Stadt verbunden. Die Spiele und die Entwicklungen verfolge ich mit großem Interesse.

Was raten Sie einem Spieler, dem, wie Sie es 2019 erlebt haben, ohne triftigen Grund trotz laufenden Vertrages mitgeteilt wird, dass man auf seine Mitarbeit keinen Wert mehr legt. Nicht jeder hat im Alter von 33 Jahren eine Ausbildung, auf die er zurückgreifen kann.

Deshalb ist es wichtig, an die Karriere nach der Karriere zu denken. Die SVE engagiert sich auch bei diesem Thema, indem wir Karriere-Optionen vermitteln. Die Adler haben mich und meine Leistungen zu jeder Zeit wertgeschätzt. Eine einzelne Person tat dies nur unzulänglich. In einem Team, das erfolgreich sein will, ist kein Platz für ein großes Ego. Gewonnen wird nur, wenn alle an einem Strang ziehen.