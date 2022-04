Von Rainer Kundel

Mannheim. Die Mannheimer Adler haben ihren Anhängern schon am Vorabend zum Ostersonntag ein Geschenk gemacht. Mit einem in dieser Höhe nicht erwarteten 8:3-Erfolg gegen die Straubing Tigers haben sie den nötigen dritten Sieg (Modus: Best of Five) für den Einzug ins Halbfinale um die deutsche Eishockeymeisterschaft errungen. Abgesehen von den zahlreichen Fans aus Niederbayern waren die über 10.000 Besucher in der SAP Arena in der Schlussviertelstunde bereits im Feiermodus. "Immer weiter, immer weiter bis zur Meisterschaft", klang es aus der Nordwestkurve während des am besten besuchten Eishockeyspiels seit Beginn der Corona-Pandemie im März 2020.

Der Gegner im Halbfinale wird erst am Ostermontag ermittelt, wenn die Wolfsburg Grizzlys zum fünften Mal gegen die Pinguins Bremerhaven antreten. Sollten die VW-Städter gewinnen, müssen die Adler am Mittwoch zu Titelverteidiger Eisbären Berlin reisen, bei einem Sieg der Seestädter heißt der Gegner EHC München.

Die Mannheimer hatten nach zuletzt bescheidener Offensivausbeute Blutauffrischung nötig. Da kam die Rückkehr von Nigel Dawes im richtigen Moment. Der beste Hauptrunden-Scorer (19 Tore, 23 Vorlagen) verpasste verletzungsbedingt die ersten drei Playoff-Partien und traf am Samstag auch nicht selbst ins Schwarze. Der Routinier bereitete allerdings mit starken Pässen die vorentscheidenden Treffer zwei und drei vor.

Auch Jason Bast gab nach vierwöchiger Pause (Beinverletzung) sein Comeback. "Wir konnten mit beiden unsere Kadertiefe nutzen", befand der zweifache Torschütze Tim Wohlgemuth. Anstelle von Dawes und Bast mussten Melart und Iskhakov auf der Tribüne Platz nehmen.

"Die ganze Serie war eng, auch heute war es lange eng, entscheidend waren, dass die Schlüsselmomente im ersten Drittel auf unserer Seite lagen", zog Mannheims Trainer Bill Stewart den Hut vor dem Gegner. Bei 10:7-Torschüssen zugunsten der Tigers trugen die starken Reaktionen von Torhüter Felix Brückmann dazu bei, dass die Adler nach Toren von Tim Wohlgemuth (12.) und - gleich mit der ersten Überzahl - Nico Krämmer (17.) in Führung lagen.

Als Straubing nach der ersten Pause alle Register zog, im Abschluss aber glücklos blieb, kam die große Zeit der Blau-Weiß-Roten. In weniger als vier Minuten zogen sie durch Tore von Matthias Plachta (2) und Andrew Desjardins auf 5:0 davon. "Wir mussten aufmachen und volles Risiko gehen, dann war die Lawine nicht mehr aufzuhalten", beschrieb Straubings Trainer Tom Pokel die entscheidenden Minuten.

Als Reaktion auf die Tor-Flut wechselten die Gäste den Torhüter, Vogl kam für Parks, was unabhängig von der Tagesform des Goalies im Eishockey gemeinhin als Weckruf und Neustart mitten im Spiel verstanden wird.

"Wir waren aber nicht in der Lage, etwas zu drehen, meine Mannschaft war kräftemäßig wie ausgequetscht", so Pokel. Die letzten 20 Minuten waren für die Mannheimer gegen sich nie aufgebende Tigers deshalb nur noch Formsache.

David Wolf überwand Vogl, der zuvor mehrfach das halbe Dutzend Gegentreffer verhindert hatte, zum 6:1. Tim Wohlgemuth und Jason Bast legten nach Alleingängen nach, ehe Zimmermann und St.Denis die Straubinger Bemühungen mit zwei Abschlüssen noch mit etwas Ergebniskosmetik unterlegten.

Adler Mannheim – Straubing Tigers 8:3 (2:0, 3:1, 3:2);

Adler Mannheim: Brückmann; Lakin, Katic; Reul, Akdag; Holzer, Lehtivuori - Dziambor; Rendulic, Wohlgemuth, Eisenschmid; Plachta, Desjardins, Wolf; Krämmer, Szwarz, Dawes; Hänikäinen, Bast, Elias.

Tore: 1:0 Wohlgemuth (12.), 2:0 Krämmer (17.). 3:0 Plachta (25.), 4:0 Desjardins (28.), 5:0 Plachta (28.), 5:1 Elsner (29.), 6:1 Wolf (43.), 7:1 Bast (48.), 8:1 Wohlgemuth (52.), 8:2 Zimmermann (54.), 8:3 St.Denis (56.);

Schiedsrichter: Bruggeman (USA), Schukies (Herne);

Strafminuten: 4/14;

Zuschauer: 10.311.