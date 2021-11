Von Rainer Kundel

Mannheim. Die Adler Mannheim ließen auch im neunten Spiel in Folge nichts anbrennen und nahmen mit einem deutlichen 6:1 (2:0, 2:0, 2:1)-Sieg gegen personell geschwächte Iserlohn Roosters Revanche für die 0:2-Niederlage vor vier Wochen im Sauerland.

Trainer Pavel Gross konnte wieder auf Jordan Szwarz zurückgreifen, nachdem der Center zuletzt zwei Spiele wegen einer starken Prellung gefehlt hatte. Dass sich die Roosters, dezimiert durch zwei gesperrte Akteure und fünf Spieler im Covid19-Protokoll, nicht auf einen kräftezehrenden offenen Schlagabtausch einließen, war angesichts ihrer kurzen Bank verständlich. Erstmals unter Geltung der 3G-plus-Regelung fanden an dem unter vielen Fans nicht sonderlich beliebten Wochentag dennoch knapp 7000 Besucher den Weg in die SAP Arena.

Sie erlebten, wie die Adler zunächst gegen eine Wand anrannten und versuchten, mit Schüssen aus der Halbdistanz zum Erfolg zu kommen. Dabei tat sich Sinan Akdag schon vor seinem Führungstreffer (12. Minute) mehrfach hervor. Nach Zuspiel von Matthias Plachta gelang es dem Offensivverteidiger, Roosters-Torhüter Jenike erstmals zu überwinden. Markus Eisenschmid, von Nigel Dawes stark in Position gebracht, erhöhte noch vor der ersten Pause auf 2:0. Auf der Gegenseite konnte sich Felix Brückmann lediglich im Iserlohner Powerplay gegen O’Connor (16.) auszeichnen.

Müde gespielt von den hochüberlegenen Hausherren blieb den "Hühnchen" ab dem Mittelabschnitt nur noch das Hinterherlaufen. Lean Bergmann fing einen Fehlpass ab und bediente Akdag zum 3:0 (23.). Dawes traf nach Vorarbeit von Szwarz (26.). Immer mehr zeichnete sich ein Duell mit "ungleichen Waffen" ab. Hier der Tabellenführer mit vier starken, voll besetzten Sturmreihen, auf der anderen Seite ein Gegner mit nur acht Angreifern und sechs Verteidigern, von denen Riefers auch noch verletzt ausschied (42.). Mit etwas größerer Zielstrebigkeit hätte Blau-Weiß-Rot den Spielstand bereits nach 40 Minuten an den Rand eines zweistelligen Resultats schrauben können. Ein Anspruch, den man angesichts des eng getakteten Programms der DEL eigentlich nicht stellen sollte, schließlich gilt es mit den Kräften hauszuhalten, bis nach dem kommenden Wochenende eine kurze Pause folgt.

Dennoch holte der Tabellenführer zu Beginn des letzten Drittels nach, was zuvor liegen blieb. Nico Krämmer (42.) und erneut Dawes (43.) machten das halbe Dutzend voll. Foucaults sorgte lediglich für Ergebniskosmetik (44.). Da fiel es auch nicht ins Gewicht, dass wie schon am letzten Sonntag die Adler Schwächen am Bully-Punkt offenbarten und ihre Überzahl nicht zündete. Sonst wäre es für die ohnehin schon gerupften "Hühnchen" ein ganz bitterer Abend geworden.

Adler Mannheim - Iserlohn Roosters 6:1 (2:0, 2:0, 2:1)

Tore: 1:0 Akdag (12.), 2:0 Eisenschmid (19.), 3:0 Akdag (23.), 4:0 Dawes (26.), 5:0 Krämmer (42.), 6:0 Dawes (43.), 6:1 Foucault (44.)

Schiedsrichter: Iwert (Harsefeld), Rohatsch (Lindau)

Strafminuten: 8/10

Zuschauer: 6897