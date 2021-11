Von Rainer Kundel

Göteborg. Der Kampf mit ungleichen Waffen in der Eishockey-Champions-League ist vorbei: Für die Adler Mannheim hat das internationale Geschäft in dieser Saison nach der 1:10-Hinspiel-Niederlage mit einem 1:4 (0:1, 0:1,1:2) bei Frölunda Göteborg erwartungsgemäß sein Ende gefunden. Der achtfache deutsche Meister hat sich dabei seinen Stolz erhalten und hielt nach dem Anschlusstreffer zum 1:2 durch Luca Tosto (45.Minute) bis sieben Minuten vor Schluss die Partie offen.

Elf Spieler – das ist die Zahl, mit der eine Mannschaft bei Beginn eines Fußballspiels auf dem Feld steht. In der Eishockey-Champions-League (CHL) wurde das Achtelfinal-Rückspiel der Adler Mannheim bei Frölunda Göteborg angepfiffen, obwohl bei der Gastmannschaft elf Akteure fehlten, darunter fünf Import- und vier aktuelle Nationalspieler.

Nicht nur aufgrund der hohen Niederlage von letzter Woche rückte der sportliche Wert der Partie in den Hintergrund. Wenn schon der europäische Wettbewerb auf rutschiger Unterlage nach einem Jahr Verzicht in der Pandemie aus Angst um einen Reputationsverlust bei den Sponsoren durchgeboxt werden soll, dann sollten abgesehen von der naturgemäß unterschiedlichen Klasse der Teams zumindest die formellen Voraussetzungen stimmen. Der Riegel, den das Schweizer Büro der CHL dafür vorgesehen hat, trägt den Code 15 plus 1. Und auf diese Zahl einsatzfähiger Spieler kamen die Mannheimer gerade noch.

Der aktuell besten europäischen Mannschaft außerhalb der russischen KHL stemmten sich wackere drei Reihen mitsamt Torhüter Endras entgegen. Weil die ellenlange Liste der Absenzen bei den Blau-Weiß-Roten täglich länger wird. Neben den sieben im Covid-19-Protokoll befindlichen Spielern fehlen neuerdings mit Holzer, Rendulic und Lehtivuori weitere Leistungsträger, ganz abgesehen vom dauerverletzten russischen Talent Iskhaov. Bei Holzer und Rendulic musste man seit Sonntag damit rechnen, dass sie den Charterflug zu "Tre Kronor" verpassen. Gründe für ihren Ausfall teilte der Klub bis Dienstagabend ebenso wie bei Lehtivuori nicht mit. Der Finne stand bis kurz vor Spielbeginn allerdings noch in der Line-up.

Dass die Mannheimer angesichts dieser Schwächungen nach Dritteln nur 0:2 hinten lagen, hatte zwei Ursachen. Man blieb bis zur 38. Minute von der Strafbank weg, dazu schaltete Frölunda anfänglich einen Gang zurück. Nach dem Anschlusstreffer des 21-jährigen Luca Tosto hatte Markus Eisenschmid sogar das 2:2 auf der Kelle, so dass die Mannschaft letztlich mit erhobenen Köpfen noch am späten Abend den Heimflug antreten konnte.

Inzwischen muss die CHL einsehen, dass die Pandemie auf ihre K.o.-Runde keine Rücksicht nimmt. Das für Mittwoch terminierte Achtelfinale Lukko Rauma gegen HC Bozen kann wegen einer Vielzahl von Erkrankungen bei den Finnen nicht ausgetragen werden. Hier half auch 15 plus 1 nicht mehr…

Frölunda Göteborg - Adler Mannheim 4:1 (1:0,1:0, 2:1); Tore: 1:0 Söderblom (13.), 2:0 Sundström (26.), 2:1 Tosto (45.), 3:1 Söderblom (53.), 4:1 Mursak (55.); Schiedsrichter: Kaukokari/Kova (Finnland); Strafminuten: 2/6; Zuschauer: 1738.