Von Rainer Kundel

Düsseldorf. Nach pausenübergreifend drei Niederlagen kehrten verbesserte Mannheimer Adler mit einem 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)-Sieg bei der Düsseldorfer EG in die Erfolgsspur zurück. Entscheidend für die drei Punkte beim Tabellenneunten waren neben einer größeren Laufbereitschaft die verbesserten Special-Teams (Unter- und Überzahl) und das Gewinnen wichtiger Bullys.

Eine Überraschung gab es schon vor dem ersten Anspiel. Neben dem wieder spielberechtigten David Wolf stand auch Borna Rendulic in der Aufstellung. Früher als erwartet hatte sich der Kroate nach einer Schulteroperation Ende November mit anschließendem Aufenthalt im Reha-Zentrum der TSG Hoffenheim zurückgemeldet und bildete mit Iskhakov und Krämmer die erste Sturmreihe. Passen musste dagegen Lean Bergmann, der am Freitag bei der 2:4-Niederlage gegen Iserlohn als Folge eines gegnerischen Kniechecks in der 32. Minute ausgeschieden war. Die ungeahndet gebliebene Aktion sanktionierte die DEL am Samstag nachträglich mit einer Spielsperre gegen den Verursacher Hubert Labrie.

"Wir haben es zuletzt an der Arbeitseinstellung fehlen lassen und den Team-Plan vernachlässigt", machte Matthias Plachta die Ursachen des punktlosen Starts nach der Olympiapause aus Im Rather Dome hatten die Mannheimer die Partie schnell unter Kontrolle, auch wenn Dennis Endras dreimal gegen O`Donnell auf der Hut sein musste. Bei der ersten Überzahl der Gäste ging es schnell. Die Strafe gegen Proft lief gerade mal sechs Sekunden, als der Schlagschuss von Mark Katic nach Bully-Gewinn Wohlgemuth und Rückpass Eisenschmid hinter Pantkowski einschlug (11.Minute).

"Es läuft gut, aber wir lassen noch zu viele Chancen zu und sollten weniger Strafen nehmen", beurteilte Nico Krämmer die 3:0-Führung seiner Mannschaft nach 40 Minuten. Jason Bast (26.) hatte für die Blau-Weiß-Roten nach starker Puck-Eroberung von Andrew Desjardins hinter dem gegnerischen Tor den zweiten Treffer nachgelegt.

Und David Wolf ließ mithilfe von Svenssons Schlittschuh 70 Sekunden später mit einem verdeckten Schuss aus halbrechter Position die mitgereiste Fan-Abordnung erneut jubeln.

Während Endras einige Gelegenheiten der DEG souverän abwehrte, hätten Krämmer in Unterzahl und Rendulic den Vorsprung sogar ausbauen können. Durch das 0:4 durch Borna Rendulic (47.), der mit Ablauf einer Strafzeit gegen Barta sein neuntes Saisontor erzielte, erlebten die Adler ein stressfreies Schlussdrittel.

Beim späten Aufbäumen der Rheinländer bewies Endras mehrfach seine gute Form, umso ärgerlicher war es für den 36-Jährigen, dass ihm der frei stehende MacAulay 2:13 Minuten vor Schluss den ersten Saison-Shutout verdarb.

"Drei Niederlagen am Stück schmecken keiner Mannschaft, deshalb war es wichtig, wieder einen Sieg einzufahren, die Special-Teams haben uns auf den richtigen Weg gebracht", freute sich der Goalie dennoch über den 26. Sieg des Tabellendritten.

Düsseldorfer EG – Adler Mannheim 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

Tore: 0:1 Katic (11.), 0:2 Bast (26.), 0:3 Wolf (27.), 0:4 Rendulic (47.), 1:4 MacAulay (58.)

Schiedsrichter: Kopitz (Iserlohn), Schadewaldt (Schweinfurt)

Strafminuten: 6/14

Zuschauer: 4000