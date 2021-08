Von Rainer Kundel

Rauma/Mannheim. Es ist in Zeiten der Pandemie verständlich, dass zumindest die Schiedsrichter weniger reisen, wenn dies schon das spielende Personal der Champions Hockey League (CHL) quer durch Europa tut. Ein "Geschmäckle" bekommt der Einsatz einheimischer Referees allerdings, wenn diese ihre Unparteilichkeit verlieren und durch ihre Entscheidungen ein offenes Spiel von einer Minute auf die nächste in eine bestimmte Richtung lenken. Aus der Strafzeitenfibel hat sich der finnische "Streifendienst" am Samstag die Version "unsportliches Verhalten" als Delikt des Tages zu Eigen gemacht. Zweimal in einer Situation, wo die Adler Mannheim ohnehin bereits durch eine penible Regelauslegungen in Unterzahl waren, was ab der 34. Minute eine bis dahin ausgeglichene Partie zwischen Lukko Rauma und den Kurpfälzern innerhalb von 66 Sekunden durch zwei Treffer von Arttu Ilomäki gegen den machtlosen Felix Brückmann nach dem gleichen Strickmuster vorentschied.

Als die Adler zu Beginn des Schlussabschnitts nach dem 2:1 von Joonas Lehtivuori (Überzahl) auf den Ausgleich drängten, führte ein weiteres fragwürdiges Verdikt wiederum zur doppelten Überzahl für die Finnen und zur Vorentscheidung. Pavel Gross wurde es zu bunt, der Mannheimer Trainer verlangte nach einer Erklärung, sie lautete wie schon bei Szwarz auch bei Holzer "unsportliches Verhalten" – der Verteidiger hatte beim Schiedsrichter eine "Schwalbe" eines Gegenspielers reklamiert.

Es ist beileibe nicht so, dass die Adler nicht kritisch mit ihren Aktionen umgingen. Markus Eisenschmid: "Gegen ein derart gutes Powerplay dürfen wir nicht so oft auf die Strafbank. Unsere Moral war gut, wir haben ordentlich gearbeitet, sind viel gelaufen. Aber die Strafbank gewinnt uns kein Spiel." So lange die Blau-Weiß-Roten in numerischer Gleichzahl agieren durften, waren sie ein ebenbürtiger Gegner, hatten im torlosen Eröffnungsdrittel durch Plachta (Pfosten) und Iskhakov Chancen, in Führung zu gehen und gaben sich vom Gegner und den Schiedsrichtern erst nach dem vierten Gegentor geschlagen. So endete der Fünf-Tage-Trip am Sonntagmittag mit der Erkenntnis, dass man im Rückspiel gegen den finnischen Meister am kommenden Samstag (20 Uhr) nicht chancenlos sein wird. Bei entsprechender Disziplin sollte dies auch ohne Zutun der dann deutschen Unparteiischen möglich sein. "Diesmal haben uns die Strafen ganz offensichtlich das Spiel gekostet", monierte Jason Bast.

Das Begleitpersonal der Adler-Delegation mit einem finnisch stämmigen Reporter des Fan-Radios berichtete nach der Ankunft in Westfinnland von einer verwinkelten, reich verzierten, märchenhaften, aber auch hölzern gestalteten Altstadt im 340 Jahre alten Ortskern und dem oft schwer verständlichen Dialekt der Einheimischen in der drittältesten Stadt von Suomi-Land. Eine deutliche Sprache wäre es, wenn die Adler mit Heimrecht das in Nordeuropa nach wie vor bestehende Vorurteil über das Niveau deutscher Mannschaften widerlegen könnten.

Lukko Rauma - Adler Mannheim 5:1 (0:0, 2:0, 3:1); 1:0 Ilomäki (34.), 2:0 Ilomäki (35.), 2:1 Lehtivuori (41.), 3:1 Repo (45.), 4:1 Saarijärvi (45.), 5:1 Nyman (48); Schiedsrichter: Kova/Salonen (Finnland); Strafminuten: 12/18; Zuschauer: 981.

Tabelle Gruppe C: 1. Rauma 4 Punkte (7:4 Tore), 2. Mannheim 3 (6:5), 3. Cardiff 3 (4:6), 4. Lausanne 2 (4:6).