Von Rainer Kundel

Mannheim. Es würde nicht überraschen, wenn die Mannheimer Adler am Tag zwischen dem ersten Halbfinale bei den Eisbären Berlin und der Heimpartie an diesem Freitag (19.30 Uhr) gewaltig Frust schieben. Mit Manuel Wiederer entschied in der zwölften Minute der Verlängerung jener Spieler das intensive Kräftemessen, der bei angemessener Regelauslegung gar nicht mehr auf dem Eis hätte stehen dürfen. Der Stürmer hatte in der 33. Minute mit seinem Ellenbogen an der Bande David Wolf einen sogenannten "Blind-Side-Check" verpasst, woraufhin der Mannheimer an Kinn und Lippe blutend vorübergehend in die Kabine musste. Obwohl es das Regelwerk zulässt, hielten es die Schiedsrichter nicht für angebracht, die Szene per Video zu überprüfen, um über ein Strafmaß zu entscheiden – weil sie die üble Attacke nach einem Gespräch mit Denis Reul nicht für strafwürdig hielten. Wiederer plauderte später beim übertragenden TV-Sender reumütig über den Ausraster, bekräftigte ohne Absicht gehandelt und mit Glück eine Strafzeit umgangen zu haben.

Der auch sonst überforderte "Streifendienst" stand mit der gleichen Besetzung (dem Halbprofi und Siemens-Ingenieur Marian Rohatsch aus Lindau und dem US-Vertragsschiedsrichter Andrew Wilk) auf rutschigerer Unterlage als eine Woche zuvor beim Viertelfinale der Kölner Haie gegen die Eisbären. Uwe Krupp, Kölns nicht für Wutausbrüche bekannter Trainer, bezeichnete an jenem 12. April "die Pfeiferei unter aller Sau und peinlich für die Liga". Die prompt gegen ihn ausgesprochenen Geldstrafe kommentierte der 56-jährige: "Lieber spende ich das Geld an ukrainische Familien, als der DEL auch nur einen Euro zu geben." Dass die Liga aus nachhaltig schwachen Vorstellungen ihrer Referees keine Konsequenzen zieht, hat seinen Grund: Die derzeit vier Vertragsschiedsrichter aus Nordamerika müssen für ihr Fixgehalt beschäftigt werden...

All diese Widrigkeiten – die Adler müssen auch eine Sperre gegen Borna Rendulic nach dessen Bandencheck gegen den eine atypische Körperhaltung einnehmenden Yannick Veilleux befürchten – gilt es in Spiel zwei des "Best of Five" auszublenden. Matthias Plachta hat nach einem Match voller Wendungen den Schwachpunkt ausgemacht: "Uns haben am Anfang Intensität und Beine gefehlt, am Freitag müssen wir von Beginn an bereit sein". Den mitgereisten Anhängern in Blau-Weiß-Rot unter den 9500 Zuschauern in der Arena am Berliner Ostbahnhof bot sich am Mittwoch eine Partie der Wechselbäder. 15 Minuten gehörten den Eisbären, dann rissen die Adler bis zur 34. Minute das Spiel an sich, ehe die Partie im Schlussdrittel völlig ausgeglichen war. Nach den schadlos überstandenen fünf Strafminuten gegen Rendulic (58.- 63.) hatte Mannheim in der Overtime die Möglichkeit, den Sack zuzumachen, allerdings zündete das Powerplay nach einer Strafe gegen Fiore (66.) nicht mal ansatzweise.

TV-Experte Sven Felski war sich vor Spiel eins sicher: "Die Serie wird nicht in drei Spielen entschieden". Große Ansagen vom Adler-Coach blieben zumindest aus: "Beide Mannschaften haben sehr gut und mit viel Leidenschaft gespielt. Es gab immer wieder Phasen, in denen eines der beiden Teams gepusht hat", hakte Bill Stewart den ersten von maximal drei Besuchen in der Hauptstadt ab. Stürmer Tim Wohlgemuth sagt dem Gegner dagegen einen harten Kampf an. "Für Freitag brauchen wir mehr Intensität, mehr Energie, mehr Körpereinsatz, das macht uns besser. Und dann schauen wir, ob Berlin ein Mittel dagegen findet."

Halbfinale, 2. Runde, Freitag, 19.30 Uhr: Adler Mannheim-Eisbären Berlin (Serie 0:1), Grizzlys Wolfsburg-EHC München (0:1).