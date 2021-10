Von Rainer Kundel

Mannheim. Noch vor der Abreise nach Schwenningen können die Adler Mannheim an diesem Freitag erfahren, auf wen sie im Achtelfinale der Champions Hockey League (CHL) treffen. Für die Auslosung um 12 Uhr in Zürich gibt es für Pavel Gross keinen Wunschgegner. "Egal, wen du ziehst, es sind alles Top-Mannschaften auf einem läuferisch hohen Level", äußerte sich der Trainer nach dem letzten Gruppenspiel gegen den HC Lausanne (1:3). "Ich habe der Mannschaft gesagt, hakt dieses Spiel schnell ab".

Nach Einschätzung des 53-Jährigen waren "nicht alle 20 Mann mental voll dabei". Jeder internationale Gegner bringe seine Mannschaft dennoch weiter. "Ich bin mir sicher, wenn es um mehr gegangen wäre, hätten wir mehr investiert, mehr Gas gegeben", so Gross, der dennoch einen positiven Ansatz sah: "Wir haben nach dem Gegentor in doppelter Unterzahl nicht mehr viel zugelassen". Sinan Akdag, der einzige Adler-Torschütze am Mittwochabend sieht es ähnlich: "Wir haben uns mental schwer getan, sind holprig in die Partie gekommen und spät aufgewacht", befand der Offensiv-Verteidiger ehrlich.

Ein Quantensprung war der CHL-Einsatz für Florian Mnich. Der dritte Torhüter, in der Vorsaison neben den Heilbronner Falken auch mit einem Zweitspielrecht für den Oberligisten Selb (17 Einsätze) ausgestattet, machte einen Sprung von der DEL2 ins internationale Geschäft, ließ die DEL links liegen und hielt bravourös. "Ich hatte ein gutes Gefühl, für die Adler aufzulaufen. Die Jungs haben mir vor Beginn die Nervosität genommen, da wird mir viel mehr abgeräumt als in den unteren Klassen und das Tempo ist viel höher", stellte der 21-Jährige fest. Mnich und Arno Tiefensee werden sich, sobald Dennis Endras wieder einsatzbereit ist, den Job zwischen den Pfosten bei den Heilbronner Falken teilen und genießen die spezielle Betreuung von Rotislav "Hugo" Haas, der für alle Keeper der Organisation zuständig ist.

Die Aufmerksamkeit des Tabellenzweiten ist jetzt in zwei Landesduellen gefordert. Dabei könnte die Gemütslage bei den Gegnern unterschiedlicher nicht sein. Bei den Schwenninger Wild Wings (Freitag, 19.30 Uhr) geht es gegen eine Mannschaft, die nach elf Spieltagen die größte Enttäuschung im 15er-Feld der DEL darstellt. Das Punktekonto der "wilden Schwäne" ist mit sechs Zählern einstellig. Den hohen Erwartungen nach einer personellen Auffrischung – auch Adler-Manager Axel Alavaara schätzte die Schwarzwälder zwischen Platz vier und sechs ein – wurde die Mannschaft bisher nicht gerecht. Der Schwarzwälder Bote stellte am Wochenanfang die Frage, ob das Spiel gegen Mannheim für Trainer Niklas Sundblad so eine Art "letzte Chance" darstellt? Manager Christoph Kreutzer verneint: "Solche aufgebauten Drucksituationen bringen nichts."

Dagegen schwebt Sonntag-Gegner Bietigheim Steelers derzeit auf Wolke sieben. In sechs von zehn Spielen punktete der Aufsteiger, es gab bereits drei Auswärts-Siege. Adler-Coach Gross verbindet mit Steelers-Trainer Daniel Naud eine gemeinsame Vergangenheit, der Kanadier war anderthalb Jahre lang sein Assistenztrainer in Wolfsburg.

Wann wird die sieben Mann große Ausfall-Liste der Adler kürzer? Mit Nico Krämmer (Schulterprellung) kann in der nächsten Woche gerechnet werden, Denis Reul und Ruslan Iskhakov erlitten laut Gross Rückschläge. Es ist inzwischen realistisch, dass der Kader erst nach der Deutschland-Cup-Pause Mitte November wieder komplett sein wird.

Freitag, 19.30 Uhr: Schwenninger Wild Wing - Adler Mannheim; Sonntag, 16.30 Uhr: Adler - Bietigheim Steelers.