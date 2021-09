Von Rainer Kundel

Mannheim. Es kommt selten vor, dass die Adler Mannheim mit einer Niederlage in eine Saison starten. Die Statistiker haben eine Siegquote von 82 Prozent in 27 Spielzeiten Deutscher Eishockey Liga (DEL) errechnet. Auch wenn der Titelfavorit bei der 2:4-Auftaktniederlage in Straubing ohne acht Stammkräfte angetreten waren – davon fünf an Covid-19 erkrankt – nutzen Trainer und Spieler die Absenzen nicht als Ausrede. "Wenn der Gegner deutlich mehr Zweikämpfe für sich entscheidet, gewinnt er meist auch das Spiel", sah Pavel Gross den Fakten ins Auge. Noch sind die offensiven Zugänge nicht vollständig integriert, die offizielle Schuss-Statistik der DEL wies bei Nigel Dawes und Jordan Szwarz – beide kamen aus der starken russischen KHL – eine "Null" aus. Auch die Schusskraft eines Borna Rendulic wurde vermisst, nicht nur beim ausbaufähigen Überzahlspiel.

Nico Krämmer traf zum 2:2, vergab jedoch den nochmaligen Ausgleich durch einen verschossenen Penalty und übte Selbstkritik: "Wir hatten einige nicht so gute Phasen und waren als Mannschaft in der defensiven Zone nicht auf der Höhe. Dort fangen offensive Chancen an", machte der kampfstarke Angreifer die Ursachen für den diskreten Gesamteindruck aus. "Foul ist, wenn der Schiedsrichter pfeift", bemühte der 28-Jährige eine alte Weisheit zur Situation, die zum 3:2 für die Niederbayern führte. Für eine Sekunde hatte der Fünferblock das Spielen eingestellt, als ein undiskutables Beinstellen an Ruslan Iskhakov in der neutralen Zone ungeahndet blieb. "Die Szene vor dem dritten Gegentor habe ich ein bisschen anders gesehen. Es ist aber passiert und ist halt so", befand Gross, der sich nach unliebsamen Erfahrungen mit Kritik an den Leistungen des "Streifendienstes" schon länger zurückhält.

Die Blau-Weiß-Roten haben ein ganz anderes Problem – sie sitzen in der "Corona-Falle". In der letzten Saison verschont geblieben, haben vor allem jüngere Akteure ohne Familie das Thema offenbar auf die leichte Schulter genommen. "Corona gehört inzwischen zur Normalität, wie es scheint, haben wir jetzt eine Ohrfeige bekommen", äußerte sich Felix Brückmann gegenüber dem Rhein-Neckar-Fernsehen. Die vor drei Wochen vom Klub angegebene Impfquote von 90 Prozent schließt nämlich das "Team um das Team" (zusammen 45 Personen) mit ein und erweist sich in Bezug auf das spielende Stammpersonal als Trugschluss – weil davon ausgegangen werden darf, dass Trainer, Physiotherapeuten, Teamärzte und Betreuer voll geimpft sind, was die Heilbronner Falken auch für ihre komplette Mannschaft einschließlich Förderlizenzspieler versichern.

Namen der nicht Geimpften nennen die Adler nicht. Verbürgt ist aber, dass Thomas Larkin am 30. Juli die zweite Impfung erhielt, Joonas Lehtivuori am 21. August die erste. Da selbst bei milden Verlauf und wenig Symptomen die Betroffenen nach der 14-tägigen Quarantäne das medizinisch überwachte "Return-to-play"-Programm der DEL absolvieren müssen, ist mit einer Gesamtausfalldauer von mindestens vier Wochen zu rechnen. Selbst wenn keine weiteren Fälle dazukommen, werden die Adler somit erst im Oktober wieder komplett sein.