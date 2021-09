Von Rainer Kundel

Mannheim. Trotz der am Mittwoch aufgetretenen vier Corona-Fälle – Eisenschmid, Elias, Lehtivuori und Wirth befinden sich in häuslicher Quarantäne – konnten die Adler Mannheim vier komplette Blöcke mit 20 Feldspielern aufbieten. Tim Wohlgemuth kehrte nach dreiwöchiger Pause (Hüftverletzung) zurück, Mark Katic nach zwei Wochen Absenz (Prellung). Außerdem nahm Pavel Gross eine Anleihe bei den erst Anfang Oktober startenden Heilbronner Falken in Person von Philipp Preto und Aki Dziambor, womit sogar acht Verteidiger auf dem Matchblatt standen. Dagegen traten die Devils neben Torhüter Carbuth wie auf der Insel üblich nur mit 15 Akteuren an. Soweit die Ausgangslage vor dem 7:2 (2:0, 3:1, 2:1) der Adler in einer zumeist einseitigen Partie gegen die Devils am dritten Spieltag der Champions-Hockey-League-Gruppenphase.

Trotz des klaren 5:0-Sieges vor einer Woche in Cardiff forderte Gross volle Konzentration. "Wenn du nur zu 85 Prozent bereit bist, bekommst du sofort die Quittung. Auch die Devils investieren viel, laufen gut und spielen physisch", nannte der Trainer die Gründe für den unerwarteten 4:1-Sieg der Waliser gegen den HC Lausanne. "Solche Spiele werden nicht auf dem Eis, sondern in den Köpfen entschieden", wollte der 53-Jährige nicht von einer Sensation sprechen.

Als seine Schützlinge 40 Minuten vor dem Eröffnungs-Bully zum Warm-up aufs Eis kamen, holte die Anhänger in der Nordwestkurve trotz Maskengebot schon mal nach, was sie 18 Monate lang nicht durften: Das Team anfeuern. Im Verlauf der 60 Minuten wurde dann das komplette Repertoire zelebriert – auch der neue Trailer auf dem XXL-Würfel über dem Mittelkreis widmete sich den Fans: "Mit Euch sind wir einer mehr".

Die durchgängig überlegenen Adler gingen durch Luca Tosto (10.) in Führung, der Zugang aus Bad Tölz verwertete dabei ein Zuspiel von Korbinian Holzer. Ein weiterer Neuer, Ruslan Iskhakov (14.), legte nach, als Kollege Wohlgemuth gerade einen Schritt von der Strafbank zurück aufs Eis machte, in der Entstehung also ein Tor in Unterzahl. Nach weiteren Treffern von Andrew Desjardins und Thomas Larkin hatte es Borna Rendulic während der ersten Überzahl seiner Mannschaft eilig. Noch während Hallensprecher Jens Schneider die Strafzeit des Walisers durchgab, traf der Kroate nach sieben Sekunden zum 5:0 (34.). Vor dem ersten Gegentreffer erwiesen sich die Mannheimer als generöse Gastgeber, als ein Scheibenverlust in der neutralen Zone die Devils zum Konter einlud.

Auch ein Torhüterwechsel zu Beginn des Schlussabschnitts bewahrte die Gäste nicht vor weiterem Unheil, der Handgelenkschuss von Iskhakov (43.) zum halben Dutzend entzückte die Mehrzahl der über 4 000 Besucher. Die drei mitgereisten Waliser Fans, auf den teuersten Plätzen des Unterrangs ohne Maske sitzend, nahmen es gelassen, machten sich dafür umso mehr beim 6:2-Anschluss durch den Ex-Adler Brendan Mikkelson bemerkbar. Der Hattrick von "Zauberer" Iskhakov (59.) rundete den Abend mit der Rückkehr der Fans ab.

Ein weitaus offeneres Duell dürfte am Samstag an gleicher Stelle gegen den finnischen Meister Lukko Rauma steigen, die Blau-Weiß-Roten sinnen nach einem 1:5 auf Revanche.

Adler Mannheim - Cardiff Devils 7:2 (2:0, 3:1, 2:1); Tore: 1:0 Tosto (10.), 2:0 Iskhakov (14.), 3:0 Desjardins (26.), 4:0 Larkin (31.), 5:0 Rendulic (34.), 5:1 Sanford (40.), 6:1 Iskhakov (43.), 6:2 Mikkelson (46.), 7:2 Iskhakov (59.); Schiedsrichter: Iwert (Harsefeld); Schukies (Herne); Strafminuten: 2/4; Zuschauer: 4 183.