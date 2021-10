Von Rainer Kundel

Mannheim. Die Rechnung ist einfach: Aus den beiden letzten Gruppenspielen der Champions-Hockey-League (CHL) gegen den HC Lausanne brauchen die Adler Mannheim noch zwei Punkte zum Einzug ins Achtelfinale. Am Mittwoch (19.45 Uhr) bei den Waadtländern, spätestens aber eine Woche später beim Rückspiel wird sich entscheiden, ob der achtfache deutsche Eishockeymeister wie 2019 wieder in die K.o.-Runde einzieht.

Es ist angesichts der anhaltend langen Ausfallliste der Adler nicht selbstverständlich, in der heimischen Liga nach acht Partien mehr als zwei Punkte im Schnitt auf dem Konto angesammelt zu haben. Es fehlen ja weiterhin zwei Importspieler und zwei aktuelle Nationalspieler. Dass Pavel Gross wie zuletzt dennoch auch in Lausanne beim derzeit Rangzehnten der Schweizer National Liga A auf einen nominell vollen Spieltagskader zurückgreifen kann, liegt an der quantitativ und qualitativ guten Ausstattung mit Förderlizenzspielern und Jungadler-Talenten im Alter zwischen 19 und 23 Jahren.

Aus diesem Kreis hat sich beispielsweise mit Arkadiusz ("Aki") Dziambor ein Verteidiger bei den Profis etabliert, der nach den Corona-Erkrankungen von Lehtivuori und Wirth seine Chance genutzt hat und alle Voraussetzungen mitbringt, sich auch nach Rückkehr aller etablierten Verteidiger den siebten Platz in der Defensive zu sichern. Der 19-Jährige hatte bereits sechs DEL-Spiele in der verkürzten Spielzeit 2020/21 absolviert, allerdings bei weitem nicht mit den Einsatzminuten der letzten Wochen. Der Durchschnitt liegt bei rund 15 Minuten, weil Dziambor noch nicht in den Special-Teams (Über-und Unterzahl) agiert. Vorgezeichnet war sein Einstieg in das höherklassige Eishockey nicht unbedingt.

"Ich habe erst durch meinen älteren Bruder Dawid den Weg zum Eishockey gefunden", sagt der Sohn aus Polen stammender Eltern. "Als ich drei Jahre alt war, sind wir nach Deutschland ausgewandert, meine Eltern wollten meinem Bruder und mir ein besseres Leben ermöglichen", berichtete der 1,87 Meter große Linksverteidiger kürzlich nach dem 1:0-Sieg gegen Bremerhaven, bei der er souverän eine Drei gegen Eins-Situation gegen sich gelöst hatte. Vor dem Wechsel in die U17 des Jungadler-Leistungszentrums probierte sich Aki erst bei den Mad Dogs Mannheim, deren Nachwuchsarbeit mehr auf den Freizeit- als den Leistungssport ausgerichtet ist.

Inzwischen spielt Dziambor nicht mehr nur Sicherheitspässe, er wagt sich selbstbewusst auch in die Offensive und beweist gutes Positionsspiel. "Es hilft mir ungemein, wenn ich nach einem guten Pass zur Bank fahre und von den Kollegen oder dem Trainer einen Klaps auf den Rücken bekomme. Ich merke, dass ich mich immer öfter traue, mit der Scheibe zu laufen".

Ob Dziambor, Philipp Preto, Luca Tosto oder Simon Thiel – sie alle trugen in den letzten Wochen dazu bei, den Stammspielern bei den Wechseln mehr Luft zu verschaffen. Auch die Heilbronner Falken, deren Zweitliga-Saison am Wochenende begann, haben mit diesen Spielern gerechnet. Da sie in Mannheim auf der Gehaltsliste stehen, ist die Präferenz im Bedarfsfalle geklärt, das ist der Sinn einer Förderlizenz. Werden sie "oben" gebraucht, füllen dann Jungadler des ältesten Jahrgangs wie Malte Krenzlin oder Noah Dunham den Kader der Unterländer aus. Foto: vaf

CHL, Mittwoch, 19.45 Uhr: HC Lausanne-Adler Mannheim (Live-Einstieg bei Sport1 ab 20.30 Uhr).