Von Rainer Kundel

Mannheim. Nach einer pandemiebedingten Pause 2020 haben die Adler Mannheim wieder junge Talente zu der dritten Auflage ihres "Prospect Camp" eingeladen. Ab diesem Montag gibt es in der Nebenhalle Süd der SAP Arena für 26 Spieler im Alter zwischen 17 und 21 Jahren eine fünftägige Sichtungsmaßnahme. Aufgrund von Corona-Auflagen sind fast ausnahmslos Spieler mit "Stallgeruch" dabei, nachdem sich bei den früheren Camps auch Talente anderer deutscher und europäischer Klubs vorgestellt hatten.

"Aufgrund der aktuellen Situation haben wir das Teilnehmerfeld bewusst aus Spielern zusammengesetzt, die zu unserer Organisation gehören oder eine Mannheimer Vergangenheit besitzen und sich den Sommer über bei uns fit gehalten haben", erklärt Adler-Teamleiter Youri Ziffer die Zusammensetzung. Die Ausnahme bildet der momentan vereinslose Filip Hadamczik (zuletzt Weiden/Oberliga). Neun Eis-Einheiten in fünf Tagen, ein gemeinsames Mittagessen und vier Athletik-Einheiten – die Spieler erwartet eine anstrengende Woche. Geleitet wird das Camp von Adler-Cheftrainer Pavel Gross, Assistenztrainer Mike Pellegrims, Development Coach Marcel Goc, Torwarttrainer Hugo Haas sowie Jason Morgan, dem neuen Cheftrainer von Kooperationspartner Heilbronner Falken. "Wir wollen den Jungs die Möglichkeit bieten, sich unter besten Bedingungen auf die neue Spielzeit vorzubereiten, sie zu fördern und zu besseren Spielern zu machen", fasst Ziffzer die Intention der kommenden Woche zusammen. Zuschauer sind nach wie vor keine zugelassen.

Die Einheiten abseits des Eises ("Trockentraining") stehen unter der Regie des neuen Athletiktrainer Petter Pettersson, ein ehemaliger Fußballspieler auf Profiniveau aus Schweden, dessen Verpflichtung die Adler am Freitag bekannt gaben. Der 46-Jährige war zuletzt neun Jahre in der gleichen Funktion beim schwedischen Klub Lulea HF tätig. "Sein Know-how, seine Philosophie und sein ganzheitlicher Ansatz passen zu unseren Ansprüchen. Bei ihm wissen wir unsere Jungs in guten Händen", ist Sportmanager Axel Alavaara überzeugt.

Darüber hinaus stehen drei im Jungadler-Leistungszentrum ausgebildete Talente im Kader der U 20-Nationalmannschaft beim "Sommer-Challenge" in Füssen (28. bis 31. Juli). Torhüter Arno Tiefensee, Verteidiger Arkadiusz "Aki" Dziambor und Stürmer Florian Elias sind Teil des Aufgebots von Nachwuchs-Bundestrainer Tobias Abstreiter. Gegner sind die Slowakei, Tschechien und Dänemark. "Das werden wichtige internationale Vergleiche für uns und eine gute erste Standortbestimmung", sagt Abstreiter. Tiefensee war zuletzt Stamm-Goalie bei den Heilbronner Falken, Dziambor bestritt in der letzten Saison sechs DEL-Partien und 33 Zweitligaspiele für Heilbronn und Elias ist Stammspieler im DEL-Kader von Trainer Pavel Gross.

Die Teilnehmer des "Prospect Camps":

Torhüter: Arno Tiefensee, Florian Mnich, Luca Ganz; Verteidiger: Filip Hadamczik, Lukas Bender, Moritz Wirth, Rayan Bettahar, Luca Tuchel, Philipp Preto, Fabrizio Pilu, Arkadiusz Dziambor; Stürmer: Pierre Preto, Valentino Klos, Luca Tosto, Florian Elias, Moritz Elias, Luigi Calce, Philip Hecht, Julius Ramoser, Maximilian Heim, Roman Zap, Vasilii Panov, Ralf Rollinger, Simon Thiel, Lukas Ribarik, Noah Dunham.