Von Rainer Kundel

Wolfsburg. Keine Mannschaft der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) hat die Eishalle am Allerpark so oft als Sieger verlassen wie die Adler Mannheim. Das 6:2 (2:0, 1:1, 3:1) der Kurpfälzer beim zuvor ungeschlagenen Vizemeister Grizzlys Wolfsburg bestätigte diese Tendenz mit dem 22. Sieg im 36. Aufeinandertreffen bei den Niedersachsen. Neben einer über weite Strecken dominanten Mannschaftsleistung trug die wieder gewonnene Treffsicherheit von Borna Rendulic zum deutlichen Sieg bei. Der Kroate erzielte seine ersten beiden Saisontreffer und legte zweimal für Nico Krämmer auf "Es war ein Super-Auswärtsspiel, wir haben die Tore zum richtigen Zeitpunkt geschossen", freute sich Krämmer nach Spielende bei MagentaSport.

Die Gäste konnten wieder auf zwei Anfang September an Covid-19 erkrankten Spieler zurückgreifen: Joonas Lehtivuori und Moritz Wirth ergänzten die Verteidigung, die übrige Aufstellung blieb unverändert. "Beide haben ebenso wie Markus Eisenschmid und Florian Elias mit Mike Pellegrims zwei Extra-Schichten absolviert, um den Trainingsrückstand aufzuholen", berichtete Cheftrainer Pavel Gross über die letzten Tage des "Return-to-Play" Programms.

"Wir erwarten eine andere Wolfsburger Mannschaft als letzte Saison, der Stil des neuen Trainers Mike Stewart ist aggressiver und offensiver, das wird kein Ballett", zeigte Gross Respekt vor den VW-Städtern, die in der Tat nicht mehr den Beton vergangener Tage anrührten. Was den spielstarken Mannheimern entgegen kam. Sie hatten einen Start nach Maß, ließen die Hausherren im ersten Abschnitt nicht zur Entfaltung kommen und legten durch Rendulic (13. Minute) und einen verdeckten Schlenzer von Korbinian Holzer (16.) zwei Tore vor. Für Rendulic, mit 27 Toren bester Adler-Schütze 2019/20, war der Führungstreffer nach einigen bislang unglücklichen Vorstellungen eine Erlösung.

Erst nachdem Krämmer per Direktschuss unters Tordach zum 3:0 nachlegte (21.), kamen die Grizzlys auf, erzielten im Powerplay durch den Ex-Adler Garrett Festerling den Anschluss und versuchten in der Folge ihre Gäste mit einigen nicht immer astreinen Attacken aus dem Konzept zu bringen. Lean Bergmann ließ sich nichts gefallen – nach einem Faustkampf mit Ryan Button wanderten die beiden Kontrahenten für fünf Minuten auf die Strafbank. Auch eine Vier-Minuten-Strafe gegen Adler-Stürmer Jason Bast blieb dank der starken Unterzahl für die Mannheimer ohne Folgen. Zwar beantwortete Julian Melchiori das zweite Tor von Rendulic postwendend, doch letzte Zweifel beseitigte Tim Wohlgemuth im Powerplay zehn Minuten vor Schluss. Krämmer besorgte im kongenialen Zusammenspiel mit Rendulic den Endstand. Trotz Einführung der 2G-Regel wollten nur 1610 Zuschauer in der Eishockey-"Diaspora" Wolfsburg das Spitzenspiel des siebten Spieltages sehen.

Wolfsburg Grizzlys - Adler Mannheim 2:6 (0:2, 1:1, 1:3)

Tore: 0:1 Rendulic (13.), 0:2 Holzer (16.), 0:3 Krämmer (21.), 1:3 Festerling (34.), 1:4 Rendulic (46.), 2:4 Melchiori (47.), 2:5 Wohlgemuth (50.), 2:6 Krämmer (54.)

Schiedsrichter: Kopitz (Iserlohn), Köttstorfer (Bad Aibling)

Strafminuten: 11/17

Zuschauer: 1610