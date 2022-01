Von Nikolas Beck

Braunschweig/Heidelberg. Branislav Ignjatovic betrat den Besprechungsraum und runzelte die Stirn. Die Kernbotschaft, die er seinen Schützlingen in dieser Saison stets vermitteln möchte, stand am Samstagvormittag bereits an der Tafel. Übersetzt: Niemals den Glauben an sich selbst verlieren. Gezeichnet: Frenki Ignjatovic. Eine Unterschriftenfälschung, für die der Headcoach der MLP Academics mit all seiner Lebenserfahrung aus 55 Jahren sofort einen seiner deutschen Schützlinge in Verdacht hatte. "Schließlich war ,Frenki’ so geschrieben, wie ich das tue", brachte der Serbe, der seinen Spitznamen der Leidenschaft des Vaters für Songs von Frank Sinatra zu verdanken hat, die RNZ auf den neuesten Ermittlungsstand. Die Korbjäger aber sind ein verschworener Haufen, hüllten sich in Schweigen.

Erst später kam heraus: Jordan Geist war’s. Oder, etwas metaphorischer: Der "Geist" von Braunschweig wurde bereits Stunden vor Spielbeginn beschworen.

Denn passender hätte das, was der US-Amerikaner Geist am Vormittag im Namen seines Trainers ans Whiteboard schrieb, für den 93:82-Overtime-Krimi der Heidelberger bei den Löwen Braunschweig gar nicht sein können. "Ich habe heute viele Gründe, meine Mannschaft zu loben", sagte Ignjatovic: "Ich bin einfach unheimlich stolz auf die Jungs."

Doch der Reihe nach: Ohne den nach Frankreich gewechselten Wright sowie die verletzten Würzner und Osaghae machten sich die Academics auf den Weg nach Niedersachsen, um bei einem der heißesten Teams der Liga den zweiten Sieg hintereinander einzufahren. Braunschweig hatte von den vergangenen fünf Partien vier gewonnen. Dennoch waren die Heidelberger von Beginn an bissiger als die Löwen , führten nach zehn sowie nach 20 Minuten jeweils knapp mit drei Zählern, und bauten den Vorsprung nach der Pause kontinuierlich aus. Fast fünf Minuten blieben die Hausherren vor den erlaubten 500 Zuschauern in der Volkswagen-Halle ohne Punkt. Zwei Minuten vor Ende des dritten Abschnitts waren die Academics bereits auf 19 Zähler enteilt (43:62). "Wir haben richtig gut gespielt", fand Ignjatovic, "haben dann aber unnötigerweise die Ruhe verloren".

Dies tat zunächst aber sein Trainer-Pendant Jesús Ramírez. Der heißblütige Spanier schimpfte wie ein Rohrspatz auf die Schiedsrichter, kassierte sein zweites Technisches Foul und wurde der Halle verwiesen. Es sind oft die kleinen Zeichen, die eine große Wirkung entfachen: Plötzlich klappte es bei den Hausherren, die mit einem 16:0-Lauf zurück ins Spiel fanden, den Academics acht Minuten lang keinen Korb und nur ein mickriges Pünktchen von der Freiwurflinie erlaubten – und fünf Minuten vor Ende auf einmal mit sechs Zählern vorne lagen (69:63). "Das sieht man im Basketball immer wieder", sagte Ignjatovic: "Der Coach hat alles getan, fliegt aus der Halle – jetzt sind die Spieler auf sich alleine gestellt, haben nichts mehr zu verlieren."

Der Gegner in einem Rausch, die komfortable Führung futsch, das Publikum – und gefühlt nun auch ein bisschen die Unparteiischen – gegen sich: Als Aufsteiger kann man da schon mal die Nerven verlieren.

Kelvin Martin – mit 20 Punkten und acht (!) Steals neben Topscorer Brekkott Chapman (23) der überragende Akteur – war es, der sich an das Whiteboard, Jordan Geist und die Fälschung vom Vormittag erinnerte. Cool bleiben, nicht hadern, weiter an sich selbst und den Sieg glauben! Mit einem Dreier brachte er Heidelberg zurück ins Spiel. Und in Zusammenarbeit mit Geist zog er in allerletzter Sekunde den Kopf der "Akademiker" aus der Schlinge: 1,1 Sekunden blieben für den letzten Spielzug. Geist warf den Einwurf (viel zu) hoch Richtung Korb, Martin sprang in die Luft, machte sich so lang er konnte und noch ein bisschen länger – und tippte den Ball zum Ausgleich durch die Reuse.

Ausgleich. Overtime. Heidelberger Glückseligkeit.

"Wir haben dieses Play früher schon mal in Hamburg gespielt", freute sich Ignjatovic über den gelungenen Schachzug, der seither intern auch als "Hamburg" abgespeichert und angesagt wird.

Mit zwei ganz wichtigen Punkten im Gepäck ging’s auf die lange Busreise Richtung Heimat, auf der es eigentlich nur noch eins zu klären gab: "Nein", lachte Coach Frenki am Telefon, "eine Strafe muss Jordan Geist für seinen Streich nicht mehr befürchten."

Braunschweig: Peterka 17 (3 Dreier), Sehnal 16 (3), Brown 10 (2), Krämer 10 (2), Turudic 10, N. Tischler 9, Klaasen 6, B. Tischler 4, van Slooten.

Heidelberg: Chapman 23 (3), Martin 20 (1), Geist 15 (3), Lowery 8 (2), Ely 8 (1), Heyden 8, Friederici 8 (2), Ugrai 3 (1), Kuppe, Watkins.

Stenogramm: 10:5 (3.), 12:16 (8.), 18:21 (1. Viertel), 26:28 (13.), 31:35 (17.), 40:43 (Halbzeit), 40:50 (23.), 43:62 (28.), 54:62 (3. Viertel), 59:62 (32.), 69:63 (35.), 73:70 (38.), 73:73 (40.), 75:75 (4. Viertel), 79:84 (43.), 82:93 (Endstand).

Update: Sonntag, 16. Januar 2022, 19.51 Uhr