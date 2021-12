Bonn/Heidelberg. (miwi) Ehe Branislav Ignjatovic den Bus bestieg, der seine Mannschaft und ihn selbst zurück an den Neckar brachte, fasste der Trainer der MLP Academics Heidelberg die vorangegangenen 40 Minuten Basketball prägnant zusammen.

"Das ist der Grund, wieso Bonn an der Tabellenspitze mitmischt und wir gegen den Abstieg spielen", sagte der Serbe nach dem 70:87 seiner Mannschaft bei den Telekom Baskets. In den entscheidenden Momenten der Partie, erklärte Ignjatovic, habe der Gegner schwierige Würfe im Korb untergebracht, während seine Schützlinge mit ihren Versuchen scheiterten.

Vermutlich ist das eine Folge des eigenen Selbstverständnisses, das durch Erfolgserlebnisse entsteht. Die Bonner feierten am Freitagabend den fünften Sieg hintereinander, während die Academics das Spielfeld zum sechsten Mal in Folge als Verlierer verließen.

Am Ende kassierten Ignjatovic und die Heidelberger eine deutliche Niederlage, ohne jedoch chancenlos geblieben zu sein. Zu Beginn des letzten Viertels hatten fünf Punkte von Albert Kuppe den Rückstand halbiert, eine Wende lag in der Luft – doch einmal mehr fanden die Bonner eine passende Antwort. Kampf und Leidenschaft reichten Kuppe und seinen Kollegen nicht, weil die altbekannte Schwäche sich erneut offenbarte.

"Mit Blick auf unsere Dreierquote ist es eine verdiente Niederlage. Ohne eine bessere Quote geht es nicht", sagte Ignjatovic. Lediglich vier von 22 Versuchen waren erfolgreich, aus den Dreier-Königen der Zweiten Liga ist eine Etage weiter oben wenig übrig geblieben. Die Academics-Cracks, das ist der Eindruck der zurückliegenden Wochen und der 40 Minuten in der Arena in Bonn am Freitagabend, zweifeln ein Stück weit an sich selbst.

Insgesamt ist der gesamte Klub durch die Misserfolge der jüngeren Vergangenheit in Unruhe geraten. Die Academics waren es in den zurückliegenden Jahren nicht gewohnt, mehrheitlich Spiele zu verlieren. Die Beteiligten waren darauf vorbereitet, dass es in der Bundesliga schlechte Phasen geben würde. Dennoch fällt es schwer, dies in der Realität zu akzeptieren.

Die Academics leiden gerade unter dem "Erfolgs-Paradox", das dafür sorgt, dass sich die Lage schlechter anfühlt als sie in der Realität ist. Vier Siege sind für den Neuling nach elf Partien eine zufriedenstellende Ausbeute. Bislang haben sich die Heidelberger in der Bundesliga besser behauptet als von vielen erwartet.

Weil der Start in die Saison mit vier Siegen in den ersten fünf Partien so fulminant gelang, sorgen die sechs Niederlagen seither für negative Gedanken. "Entscheidend wird sein, dass wir ruhig bleiben", sagt Niklas Würzner. Der Spielmacher mahnt an, in einer solchen Phase nicht alles in Frage zu stellen, den eingeschlagenen Weg nicht zu verlassen.

Beim Blick auf die Tabelle werden zwei Dinge deutlich. Erstens stehen die Academics immer noch gut da und sind ein Stück weit von den Abstiegsplätzen entfernt. Zweitens begünstigte der Spielplan den Raketenstart der Heidelberger – und die Niederlagenserie im Anschluss.

Die Mannschaften, die Ignjatovic und sein Team bezwangen, stehen hinter den Academics – bislang hat der Aufsteiger also eben jene Kontrahenten bezwungen, die bezwungen werden müssen, wenn die Klasse gehalten werden soll.

Nach zwei weiteren schweren Aufgaben gegen Alba Berlin am kommenden Sonntag und gegen ratiopharm Ulm kurz nach Weihnachten werden drei Partien um den Jahreswechsel herum entscheiden, ob die Heidelberger ihrem Saisonziel näherkommen.

In Frankfurt, in Oldenburg und gegen Crailsheim können Siege für ein gutes Gefühl sorgen – und den derzeitigen Trend umkehren.