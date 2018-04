Von Roland Karle

Leimen-St. Ilgen. Als Siebte (von neun Mannschaften) haben die Gewichtheber des AC Germania St. Ilgen die Saison in der Bundesliga Süd-West abgeschlossen. Kein tolles Ergebnis für den Club, der in den 1990er Jahren zur deutschen Spitze gehörte und zwei Mal (1992, 1998) deutscher Meister wurde. Bernd Börgerding, seit 25 Jahren Vorsitzender, spricht im RNZ-Interview über die vergangene Saison, die sportlichen Aussichten sowie Lust und Frust im Ehrenamt.

Herr Börgerding, mit einer deftigen Niederlage in Obrigheim endete für Ihre Gewichtheber die Runde 2017/18. Wie fällt Ihr Fazit aus?

Das war eine der schlechtesten Saisons, die ich erlebt habe. Wir hatten viel mit Verletzungen und kurzfristigen Absagen zu kämpfen. Das hat selten Spaß gemacht.

Wieso hat der Club über die Jahre den Anschluss an die Spitze verloren?

Prinzipiell ist das Leistungsgefälle in der Bundesliga größer geworden. Wir haben nicht die finanziellen Möglichkeiten wie zum Beispiel der AV Speyer und der AC Mutterstadt, die von Toto-Lotto in Rheinland-Pfalz erheblich unterstützt werden. Dann gibt es immer mal wieder Clubs, die einen potenten Hauptsponsor finden und kräftig aufrüsten. Wenn die ohnehin schon leistungsschwächeren Mannschaften dadurch ihre besten Athleten verlieren, wird es für sie noch schwerer, mitzuhalten.

Wie sehen Sie die Position Ihres AC Germania St. Ilgen?

Wir sind der Dino der Gewichtheber-Bundesliga! Dass wir bald schon im 33. Jahr hintereinander der höchsten deutschen Liga angehören, darauf sind wir wirklich stolz. Das ist gerade angesichts der Widrigkeiten, mit denen man im Lauf der Zeit zu kämpfen hat, eine besondere Leistung.

Sie selbst feierten im Februar ein nicht alltägliches Jubiläum: Seit 25 Jahren stehen Sie an der Spitze des Vereins. Was überwiegt in der Rückschau - die Lust oder der Frust?

Das will ich gar nicht gegeneinander aufwiegen. Mir bereitet es immer noch große Freude, wenn sich junge Leute fürs Gewichtheben begeistern und toll entwickeln. Leider wird es immer schwieriger, genügend Nachwuchs zu finden und ihn bei der Stange zu halten. Ich bin froh, dass uns seit einigen Jahren Rolf Feser unterstützt, der unter anderem Trainer von Oliver Caruso war. Er ist ein Mann mit riesigem Fachwissen, der jeden kleinsten Fehler sofort sieht und korrigieren kann.

Seit dieser Saison gehört Ex-Nationalheber Robby Behm dem AC St. Ilgen an. Welche Rolle spielt er?

Mit ihm haben wir nicht nur einen renommierten Gewichtheber für unsere Bundesliga-Mannschaft, sondern auch einen engagierten Nachwuchstrainer gewinnen können. Robby arbeitet zwei bis drei Mal pro Woche intensiv mit unseren Jugendlichen. Davon verspreche ich mir einiges, aber bis sich ein solches Engagement und systematisches Training auszahlen, das braucht eben seine Zeit.

Dachten Sie in Ihren vielen Jahren als Vereinschef auch mal ans Aufhören?

Wenn ich ehrlich bin: Ja, diesen Punkt gab es schon das eine oder andere Mal. Aber ich glaube, das geht anderen Funktionären ebenso. Da muss man mit Enttäuschungen leben und gegen Widerstände kämpfen. Aber ich hätte nie aufgehört, ohne geklärt zu haben, wie es danach weitergeht.

Was sind typische Frusterlebnisse, die ein Vereinsvorsitzender erlebt?

Zum Beispiel, wenn Athleten kurzfristig absagen und es keine Alternativen gibt. Solche Situationen hatten wir in der zu Ende gegangenen Runde leider mehrmals.

Wie hoch ist der zeitliche Aufwand, den Sie für die Vereinsarbeit investieren?

Da kommen zurzeit im Durchschnitt locker 20 Stunden pro Woche zusammen. Dadurch, dass ich in Ruhestand bin, kann ich die Zeit eher aufbringen als früher. Und obwohl es schwieriger geworden ist, ehrenamtliche Mitarbeiter und Helfer zu finden, haben wir beim AC St. Ilgen eine gute Truppe zusammen.

Wie attraktiv ist Bundesliga-Gewichtheben in St. Ilgen und der Region?

Wir haben ein treues Kernpublikum, müssen aber um jeden Zuschauer und jeden Werbepartner kämpfen. Mit den Stadtwerken Heidelberg haben wir einen Hauptsponsor, der etwa ein Fünftel unseres Budgets abdeckt. Daneben gibt es rund 40 Partner, die uns unterstützen.

Wie geht’s sportlich weiter?

Leider verlässt uns Lisa Marie Schweizer. Sie ist angehende Kommissarin in Rheinland-Pfalz und schließt sich dem AC Mutterstadt an. Mandy Treutlein kehrt aus ihrer Babypause zurück und trainiert schon wieder. Vom Berliner TSC kommt Elisabeth Oehler, zudem führen wir noch Gespräche. Ziel für die Saison 2018/2019 ist, in der Bundesliga besser abzuschneiden als in dieser Runde.