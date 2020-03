Leere Ränge in Frankfurt: Wegen der Ausbreitung des Coronavirus wurde das Spiel ohne Zuschauer ausgetragen. Auch in der Region häufen sich Geisterspiele und die Absagen von Begegnungen. Foto: Arne Dedert/dpa

Heidelberg. (CPB) Aufgrund der Coronavirus-Pandemie verändert sich die Sportlandschaft in Deutschland und Baden-Württemberg. Wettkämpfe und Schulungen werden verschoben oder abgesagt. Hier ein Überblick:

> Handball: Die Begegnungen der 3. Liga und der Jugend-Bundesliga an diesem Wochenende werden abgesetzt. Somit werden auch die Spiele der SG Leutershausen, des TV Germania Großsachsen, der HG Oftersheim/Schwetzingen und der Rhein-Neckar Löwen II nicht stattfinden. Zwölf Landesverbände, auch Baden, setzen den Spielbetrieb aus. Das betrifft alle Ligen von der Badenliga bis in die 4. Kreisliga. Der Jugendspielbetrieb für die Saison 2019/20 ist beendet. Spätestens am 19. April wird über eine mögliche Wiedereinsetzung des Spielbetriebs und die Saisonwertungen entschieden. Der Handballkreis Heidelberg hat seine Fortbildungsmaßnahmen und das Fördertraining bis einschließlich der Osterferien abgesagt.

> Hockey: Die Begegnungen der deutschen Nationalmannschaften in der Pro League des Weltverbandes (FIH) gegen Belgien am 19. März in Mönchengladbach werden unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Mit diesem Schritt habe eine Absage der Spiele der Herren (16 Uhr) gegen den Weltmeister sowie der Damen (18.30 Uhr/beide live bei DAZN) verhindert werden können, sagte DHB-Generalsekretär Heiko von Glahn. Bereits am letzten Wochenende hatten Australien und Neuseeland auf ihre Europatour verzichtet und die Partien gegen Deutschland am 21. und 22. März in Mönchengladbach und am 28. und 29. März in Hamburg abgesagt.

> Ringen: Der Deutsche Ringer-Bund hat seine ersten fünf deutschen Meisterschaften im Jahr 2020 verschoben. Davon betroffen sind auch die Titelkämpfe der B-Jugend im freien Stil, die der ASV Ladenburg vom 27. bis 29. März in der Lobdengauhalle hätte ausrichten sollen. Der Nordbadische Ringer-Verband hat alle Vorbereitungslehrgänge dazu abgesagt. Zuvor hatte der Internationale Ringer-Verband bereits die europäischen Qualifikationsturniere für die Olympischen Sommerspiele in Budapest und Sofia verschoben. Sie sollen voraussichtlich Mitte Mai und Anfang Juni nachgeholt werden.

> Rugby: Der gesamte Spielbetrieb in Deutschland ruht. Gestern wurde auch das EM-Spiel zwischen Deutschland und Litauen am 21. März in Heidelberg abgesagt. Es soll nach der Pandemie nachgeholt werden. Die Surrey Schools aus der kanadischen Provinz British Columbia haben ihre für die letzte März-Woche geplante Europatournee mit Spielen in Großbritannien, Frankfurt/Main und Heidelberg auf den Herbst verlegt. Die SAS Heidelberg Juniors & Girls Sevens, die am 20./21. Juni stattfinden sollten, wurden abgesagt. Ob der Außerordentliche Deutsche Rugby-Tag am 21. März am OSP Rhein-Neckar stattfinden kann, wird zeitnah entschieden.

Hintergrund Eine Übersicht der Absagen von Veranstaltungen in der Region finden sie hier: www.rnz.de/corona-absage Eine Übersicht der Absagen von Veranstaltungen in der Region finden sie hier: www.rnz.de/corona-absage

> Turnen: Der 37. DTB-Pokal in Stuttgart, der vom 20. bis zum 22. Mai ausgeturnt werden sollte, wird für 2020 ersatzlos gestrichen.

> Volleyball: Der DVV hat den Spielbetrieb in den Dritten Ligen und allen Regionalligen mit sofortiger Wirkung für beendet erklärt. Der Nordbadische Volleyball-Verband (NVV) stimmt sich mit den Landesverbänden in Südbaden und Württemberg über eine Beendigung der unteren Ligen ab und wird eine Entscheidung am heutigen Freitag verkünden.

Update: Donnerstag, 12. März 2020, 21.15 Uhr

Erstes Spiel in der Heidelberger Kreisklasse abgesagt

Johannes Kolmer. F:vaf

Heidelberg. (wob) Auf nationaler Bühne drohen Absagen und Geisterspiele, doch getroffen hat es die Heidelberger Kreisklasse A. Das Spiel zwischen dem VfB Rauenberg und dem FV Nußloch II wurde am Sonntag abgesagt. Wegen des Coronavirus. "Ein Rauenberger Spieler soll Kontakt mit einem möglicherweise infizierten Mitbürger gehabt haben", berichtet Johannes Kolmer.

Ob am Wochenende weitere Absagen im Amateurfußball folgen, ob vielleicht sogar das komplette Programm im Bereich des badischen Fußballverbandes gestrichen wird, steht in den Sternen. "Wir erhalten stündlich neue Informationen und hoffen im Laufe der nächsten Tage eine kluge Entscheidung zu treffen", erklärt DFB-Vize-Präsident Ronny Zimmermann gegenüber der RNZ, "Gesundheit und Sicherheit stehen an erster Stelle."

Derzeit gelten Empfehlungen. Auf den sportlichen Handschlag soll verzichtet werden, Kolmer rät dazu, nicht auf den Rasen zu spucken. Eine Angewohnheit, die man häufig beobachtet.

Der 64-jährige Hirschhorner war am Samstag Schiedsrichter beim Frauen-Landesligaspiel zwischen Wilhelmsfeld/Neuenheim und Sankt Leon/Mingolsheim (1:1). Seine Ermahnungen lösten keine Panik aus. "Die Mädels haben mir gesagt, Fußball ist ein Kontaktsport. Da kommt man schon mal in Berührung", meint der Erste Polizei-Hauptkommissar im Ruhestand.

Der Heidelberger Fußballchef erwartet weitere Hinweise von den Behörden. Derzeit geht die Empfehlung von Gesundheitsminister Jens Spahn dahin, Veranstaltung mit über tausend Besuchern abzusagen. Davon sind Amateurspiele in der Regel nicht betroffen.

In der C-Klasse West sollen am Mittwoch folgende Begegnungen ausgetragen werden, 19 Uhr: SG Tairnbach – VfB Wiesloch II, TB Rohrbach II – FC St. Ilgen II; 19.30 Uhr: VfB Rauenberg II – SG Dielheim II; 19.45 Uhr: FT Kirchheim II – SpG SG/DJK Balzfeld/Horrenberg II; 20 Uhr: FC Sandhausen II – FG Rohrbach.