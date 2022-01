Belek. (rodi) Im Rahmen ihres Trainingslagers im türkischen Belek wollte der Drittligist SV Waldhof am Mittwoch ein Vorbereitungsspiel gegen Zweitligaaufsteiger Hansa Rostock absolvieren. Dieses wurde jedoch im Interesse beider Clubs kurzfristig abgesagt, da sich im Team des SVW ein Spieler wegen eines Corona-Verdachtsfalles seit zwei Tagen in Isolation befindet.

Bei den Buwe wartet man nun auf das Ergebnis eines PCR-Tests des nicht namentlich genannten Spielers, um Gewissheit zu erlangen. "Wir hoffen natürlich, dass es sich lediglich um eine normale Erkältung handelt", meinte Pressesprecher Yannik Barwig, der auch verkünden konnte, dass alle weiteren Spieler beim SVW erfreulicherweise ohne Symptome und abgesehen von einigen Wehwehchen fit sind.

Gegen Rostock wollte Trainer Patrick Glöckner zwei komplette Mannschaften für je eine Halbzeit auf den Platz bringen. Aufgrund des Spielausfalls traten diese beiden Gruppen als Ersatzprogramm auf dem eigenen Trainingsgelände gegeneinander an.

Am Dreikönigstag lässt man es im Lager der Blauschwarzen nach sechs harten Trainingseinheiten etwas ruhiger angehen. Vormittags absolvieren die Mannheimer nach einem Strandlauf eine Regenerations- und Wellness-Einheit, der Nachmittag ist für die Spieler zur freien Verfügung.

Weiterhin auf dem Plan steht im Rahmen des einwöchigen Trainingslagers ein Testspiel gegen den Ligarivalen 1. FC Magdeburg, welches am Samstag ausgetragen werden soll. Am Sonntag brechen die Waldhöfer ihre Zelte in Belek ab und treten die Heimreise an.

Update: Mittwoch, 5. Januar 2022, 17.40 Uhr

Mannheim. (RNZ) Der SV Waldhof trifft am Donnerstag, 12.30 Uhr deutscher Zeit, im Trainingslager in Belek auf den Zweitligisten Hansa Rostock. Das Testspiel wird auf dem Youtube-Kanal von Hansa Rostock live übertragen.