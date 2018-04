Von Wolfgang Brück

Mosbach-Neckarelz. Je umstrittener das Unternehmen, desto zugewandter sollten seine Repräsentanten sein. Das zeigt der empfehlenswerte Film "Danke fürs Rauchen". Darin treten Lobbyisten von Tabak-, Spirituosen- und Waffen-Industrie als überaus sympathische Zeitgenossen auf.

Auch Karlfried Theilig hat einen guten Job gemacht. Er war Pressesprecher im Kernkraftwerk Obrigheim. Später hat er bei der Spielvereinigung Neckarelz die Honneurs gemacht.

Theilig hat sich zurückgezogen. Leider. Denn nette Menschen könnte der Verein gebrauchen in dieser schweren Zeit. Am letzten Sonntag hat die Spielvereinigung Neckarelz mit 1:10 bei der TSG Balingen verloren. Es war im elften Spiel die zehnte Niederlage bei einem Torverhältnis von 4:45! Vom ersten, sicheren Nichtabstiegsplatz in der Oberliga trennen bereits zehn Punkte.

Bis vor knapp einem Jahr war die Welt noch in Ordnung im Odenwald. Dann platzte die Bombe. Der Verein soll Steuern hinterzogen und Sozialabgaben nicht entrichtet haben. Es hat sich herumgesprochen, dass ehemalige Spieler Nachzahlungen in beträchtlicher Höhe geleistet haben, um der Strafverfolgung zu entgehen. Das erhärtet den Verdacht, dass an den Anschuldigungen was dran ist. Dazu die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft über viele Monate, die inzwischen abgeschlossen sind. Es droht eine empfindliche Strafe.

Die Zukunft des Vereins ist ungewiss. Als Trainer Danny Winkler zu Saisonbeginn das übernahm, was übrig geblieben war, sprachen viele von einem Himmelfahrtskommando. Mehr als zwanzig Spieler hatten nach dem Abstieg aus der Regionalliga das sinkende Schiff verlassen. Auch Winkler musste schon nach acht Spielen wieder gehen. Doch Neckarelz verliert weiter. Das lässt vermuten, dass es nicht am Übungsleiter liegt, sondern die Mannschaft nicht konkurrenzfähig ist für die Oberliga. Vom alten Stamm sind nur noch drei dabei, der Rest setzt sich aus Nachwuchskräften und ehemaligen Spielern der Reserve zusammen.

"Es tut mir in der Seele weh, was in Neckarelz passiert", sagt Peter Hogen. Mit dem Ex-Trainer stiegen die Odenwälder von der Landesliga bis in die vierthöchste deutsche Klasse auf und wurden Badischer Pokalsieger. Während der 13 Jahre unter Hogen kannte Neckarelz nur eine Richtung: Nach oben.

30.000 waren dabei, als die Odenwälder selbst Bayern München die Stirn boten und nach heroischem Pokalfight nur 1:3 verloren. Sechs Jahre und zwei Monate sind seitdem vergangen.

Es ist die Geschichte vom Auf- und Abstieg eines Vereins, wie er gar nicht so selten vorkommt, wenn alles von einem Mann abhängt.

Dr. Thomas Ulmer ist eine beeindruckende Persönlichkeit. Eine barocke Figur von beachtlicher Leibesfülle. Morgens in seiner Arztpraxis, nachmittags im Europa-Parlament in Brüssel und nach Feierabend auf der Neckarelzer Bank neben Peter Hogen - so haben die Odenwälder ihren "Doc" kennen und lieben gelernt. "Dr. Ulmer weiß viel und hat unglaubliche Talente", sagt Karlfried Theilig über den 60-jährigen Präsidenten, der im Aussehen und der Ausstrahlung an Bud Spencer erinnert. Ein unerschütterlicher Held.

Wie um Himmelswillen konnte es passieren, dass ein ehemaliger CDU-Europapolitiker seinen Verein in eine derart missliche Lage bringen konnte? Vielleicht bekommen die Mitglieder eine Antwort bei der Jahreshauptversammlung am Freitag. Man darf gespannt sein, ob das Grummeln über die Alleingänge des "Docs" in offene Kritik umschlägt.

Es spricht für den Boss, dass er seinen Verein nicht im Stich lässt. "Es muss ja weiter gehen", sagte er diese Woche im Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung, "selbstverständlich werde ich mich wieder zur Wahl stellen."

Marc Ritschel ist Realist. "In den nächsten Spielen gegen Oberachern, Bissingen, den Bahlinger SC und Spielberg wird sich zeigen, wohin unser Weg geht", erklärt der 41-jährige Lehrer. Der neue Trainer, der einen Vertrag bis 2018 unterschrieben hat, hat einen Plan B in der Schublade. Für die Verbandsliga.

Als ihn Dr. Ulmer anrief, habe er spontan zugesagt. Jetzt fährt er fünfmal die Woche von Mannheim nach Neckarelz. 150 Kilometer hin und zurück. "Ich hatte dort als Spieler schöne Jahre. Ich will was zurückgeben", sagt Ritschel, der mal Bundesligaluft schnuppern durfte. 13 Minuten in der Zweiten Liga bei einem Spiel des SV Waldhof gegen Bayer Uerdingen.

Wenn es optimal laufe, meint der neue Trainer, dann sei der Klassenerhalt möglich. Der Präsident ist zuversichtlicher. "Ich bin davon überzeugt, dass wir nicht absteigen", stellt Dr. Thomas Ulmer fest, "Zu hundert Prozent überzeugt."

Ein Bud Spencer gibt niemals auf.