Von Claus-Peter Bach

Frankfurt/Main. Die Nationalmannschaft des Deutschen Rugby-Verbandes (DRV) ist mit einem unerwarteten Erfolg in die Saison 2016/17 gestartet, an deren Ende erneut der Klassenverbleib in der Europameisterschafts-Division 1A stehen soll. Im Frankfurter Volksbank-Stadion gewann das Team von Nationaltrainer Kobus Potgieter ihr erstes von drei Weltranglistenspielen dieses Herbstes gegen Uruguay mit 24:21 (6:15) und geht damit als Favorit in das zweite Match gegen Brasilien an diesem Samstag um 15 Uhr im Heidelberger Fritz-Grunebaum-Sportpark. Tickets dafür gibt es online unter www.adticket.de und an der Tageskasse am Stadion.

Deutschland-Uruguay 24:21 (6:15) Deutschland: Parkinson (Heidelberger RK) - Liebig (HRK), Coetzee (Natal Sharks), Soteras-Merz (TV Pforzheim), Dieckmann (RG Heidelberg) - Hilsenbeck (US Colomiers), Menzel (RC Strasbourg) - Els (HRK), Theisinger (Free State Cheetahs, 60. Ferreira/Eastern Province Kings), Otto (HRK, 64. Barber/False Bay RFC) - Poppmeier (Kapitän/HRK, 60. Vollenkemper/HRK), Marks (Stade Rochelais-Atlantique) - Füchsel (SC Albi), Tyumenev (RC Strasbourg), Nostadt (SO Chambéry, 64. Schröder/HRK). Uruguay: Blengio (63. Cat) - Silva, Etcheverry, Freitas, Rocco - Berchesi, Lijtenstein (72. Arata) - Hernandez, Soto, Dellacqua (58. Gaminara) - Ayala (64. Dotti), Magno - Echeverria, Gattas, Sanguinetti. Schiedsrichter: Linton (Schottland); Seitenrichter: Iordachescu (Rumänien) und Tevzadze (Georgien); Zuschauer: 3486; Punkte: 0:5 (2.) Versuch Silva; 3:5 (18.) Straftritt Hilsenbeck; 3:12 (24.) V Silva + Erhöhung Berchesi; 3:15 (29.) S Berchesi; 6:15 (31.) S Hilsenbeck; 13:15 (47.) V Theisinger + E Hilsenbeck; 13:18 (50.) S Berchesi; 18:18 (52.) V Poppmeier; 21:18 (58.) S Berchesi; 21:21, 24:21 (69., 80+5.) S Hilsenbeck; Zeitstrafen: Marks (8.)/Freitas (31.).



Am Samstagabend erlebten 3486 Zuschauer im Osten der Mainmetropole ein hochklassiges Länderspiel zweier gleichwertiger Mannschaften, die sich erstmals überhaupt begegneten. Uruguay ging als 19. der Weltrangliste ins Spiel, die deutsche Mannschaft nahm bis gestern den 26. Platz ein und dürfte sich im heute aktualisierten Ranking ein wenig verbessern, was dem Ansehen des DRV-Teams in der ovalen Welt gut tut. Deshalb bedankte sich DRV-Vizepräsident Hans-Joachim Wallenwein "bei unseren Spielern für eine wunderbare Leistung gegen den erwartet starken Gegner", der immerhin noch sechs Akteure jenes Teams in seinen Reihen hatte, das 2015 die WM-Endrunde in England bestritten hatte. Uruguays Teammanager Santiago Slinger wies allerdings darauf hin, dass die neu formierte und verjüngte Mannschaft der südamerikanischen "Bronzekiebitze" das Spiel und den Sieg in der hoch dramatischen Schlussphase deshalb aus der Hand gegeben hat, weil sie noch nicht oft zusammengespielt hatte. An diesem Samstag spielt Uruguay beim EM-Vierten Spanien und ist nach der Niederlage beim EM-Fünften Deutschland unter Druck.

Dass die erste Halbzeit der live bei Sport1 übertragenen Partie den Deutschen missriet, lag allerdings auch daran, dass Potgieters Team seit dem 19. März, dem 17:17 gegen Spanien in Köln, nicht mehr aufgetreten war und die Hintermannschaft in dieser Formation noch nie auf den Platz gelaufen war. Eckdreiviertel Marvin Dieckmann gab ein sehr gutes Debüt und setzte seinen Speed vor allem bei den Ankicks des deutschen Teams zur Ballrückeroberung gut ein, und Innendreiviertel Marcel Coetzee, ein Deutscher aus Südafrika, fügte sich als defensiver "Rasenmäher" ein. Dass die Verteidigung im Mittelfeld die Angreifer der "Urus" zwei Mal durchflitzen ließ, lag am (noch) fehlenden Spielverständnis und führte zu zwei Versuchen des überzähligen Außendreiviertels Rodrigo Silva, der in der zweiten und 24. Minute hart an der Eckfahne ins Malfeld eintauchte.

Die Hellblauen führten zur Pause mit 6:15 gegen die Schwarz-rot-goldenen, weil der deutsche Kickspezialist und Spielmacher nur mit zweien seiner fünf nicht ungünstig liegenden Straftritten ins Goal getroffen hatte. Christopher Hilsenbeck sorgte für Diskussionsstoff auf den Tribünen, zumal auch im zweiten Spielabschnitt - der besten Halbzeit einer deutschen Fünfzehn seit vielen Jahren! - zunächst zwei Hilsenbeck-Kicks ihr Ziel verfehlten. "Ich vertraue meinen Spielern", antwortete Kobus Potgieter auf die Frage, warum er nach den ersten vier Fehltritten nicht den als 100-Prozent-Kicker bekannten Raynor Parkinson das Hütchen überreicht habe.

Potgieter und die DRV-Fünfzehn hatten Glück, dass Hilsenbeck das in ihn gesetzte Vertrauen in der fünften Minute der Nachspielzeit mit vollen Händen zurückzahlte und beim Stande von 21:21 mit einem letzten Straftritt aus 45 Metern bombensicher ins Goal traf. Nach dem 24:21 pfiff der vorzügliche schottische Schiedsrichter Lloyd Linton ab, und der Jubel im deutschen Team war grenzenlos.

Vor Hilsenbecks Glanztat hatten die Stürmer die Zeichen auf Sieg gestellt. Es war beeindruckend, wie die kräftigen deutschen Männer das Gassenspiel und, zum Entsetzen von Uruguays Trainer Esteban Meneses, auch das Gedränge beherrschten und die "Urus" niederkämpften. Das war ganz großes Rugby. Adriaan Theisinger und Kapitän Michael Poppmeier wurden die beiden Versuche gut geschrieben, mit denen der Halbzeitrückstand in ein 18:18 verwandelt wurde. Zum Schluss waren beide Teams groggy, doch die Deutschen hatten noch Kraft für Freudentänze.