Gesprächsthema in der hiesigen Sportlerszene: Die "Heidelberg-Arena" im Entwurf. Bis maximal 5 000 Zuschauer soll das Schmuckkästchen an der Speyerer Straße fassen. Foto: zg

Von Joachim Klaehn

Der südafrikanische Aktivist, Politiker und Präsident Nelson Mandela hat über die Bedeutung des Sports gesagt, wie man es treffender nicht formulieren kann: "Sport hat die Kraft, die Welt zu verändern. Er hat die Kraft, zu inspirieren. Er hat die Kraft, Menschen auf eine Art und Weise zu vereinen, wie es nur Weniges vermag." In der altehrwürdigen Universitätsstadt Heidelberg wissen die Verantwortlichen diverser Sportarten seit Jahrzehnten um die Strahlkraft der Leibeserziehung. Was freilich fehlt, ist ein zentraler Ort für hochkarätige Veranstaltungen. Doch dies soll nun anders werden - Heidelberg plant konkret eine Arena bzw. Großsporthalle.

Sie soll eine Kapazität von 4500 bis 5000 Zuschauern haben, zwischen 20 und 25 Millionen Euro kosten, an der Speyerer Straße stehen und ein Hingucker (neudeutsch: eye catcher) für Heidelberg werden. Es herrscht inzwischen eine positive Grundstimmung für solch ein innovatives Projekt (anvisierter Baubeginn 2018), anders als beim von Dietmar Hopp initiierten Fußballstadion, das sich 2006 in Heidelberg und Eppelheim zu einem Schildbürgerstreich entwickelte und schließlich in der überaus motivierten Stadt Sinsheim seinen Standort in einem ausgewiesenen Gewerbegebiet fand.

Ein zweites Schilda, ein zweites modernes "Lalebuch" will hier keiner mehr. Schon länger wird geplant und getagt. Ein regelmäßiger Workshop, bestehend aus Vertretern der Stadt Heidelberg, der Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz mbH Heidelberg (GGH), der SAP Arena, der Rhein-Neckar Löwen, der MLP Academics Heidelberg und des Sportkreises Heidelberg beschäftigt sich mit Entwürfen und den ganzen Details. Im "Bündnis für Sport", in dem fast alle Parteien und Fraktionen vertreten sind, herrscht Konsens. Und: Oberbürgermeister Eckart Würzner ist sportaffin und von der Notwendigkeit eines weiteren urbanen Anziehungspunktes neben der Theatersanierung und der Bahnstadt überzeugt. Gut so.

Anfang Mai wird der Gremienlauf beginnen - Sportausschuss, Gemeinderat, Bauausschuss sowie Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschuss gilt es mitzunehmen. Grundvoraussetzung für das endgültige bürokratische Ja, darin sind sich Befürworter wie Kritiker einig, wird ein überzeugendes Verkehrs- und Betriebskonzept sein. Als offizielle Betreibergesellschaft ist die GGH vorgesehen, synergetisch flankiert und unterstützt von der SAP Arena und deren Geschäftsführer Daniel Hopp. Das ergibt Sinn: Eine multifunktionale Ausrichtung bildet die Basis für Wirtschaftlichkeit. Sportevents, etwa Spiele der Rhein-Neckar Löwen oder der Academics, Konzerte, Kongresse, aber auch Vereins- und Schulsport sollen im "Schmuckkästchen" stattfinden.

Gerade in der Handball- und Basketballszene stößt das Thema "Heidelberg-Arena" rundum auf Resonanz. Die Löwen würden nicht mehr wie ein Wanderzirkus durch die Lande ziehen, sondern hätten ihren "Ergänzungsbaustein" zum Mannheimer "Ufo". Bei den Korbjägern ist - noch - alles komplizierter. Ein regionaler "Dachverein" müsste wohl entstehen, der nicht "Academics" oder "USC" heißen, aber unbedingt in die Bundesliga gehievt werden muss. Solch ein Aufstieg in neue Sphären geht nur gemeinsam und vereinsübergreifend, inklusive einer professionell angesiedelten Jugend- und Nachwuchsarbeit. Ohne potente Geldgeber und ohne eine Charmeoffensive auf allen Ebenen wird die Erstklassigkeit der "Riesen vom Neckar" allerdings Utopie bleiben. Es wäre jammerschade.

Nichts Großes ist je ohne Begeisterung geschaffen worden. Heidelberg muss sich strecken, die richtige Mischung aus Kalkül und Emotion finden. Der Krafteinsatz lohnt sich und wird Generationen von Sportlern überdauern. Dazu gibt es nur eine Haltung in Barack-Obama-Manier: Yes we can!

