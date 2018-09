Von Wolfgang Brück

Bammental. Der Schwer-Transporter kann in der Garage bleiben. Der monströse Silberpokal, 1.10 Meter groß, acht Kilo schwer und fast 2000 Euro teuer, bleibt in Bammental. Die Gastgeber gewannen gestern Abend das Hallenfußball-Turnier um den 1603-Cup. Im Endspiel feierte der Tabellenführer der Landesliga einen 4:2-Sieg gegen die Überraschungs-Mannschaft von Südwest Ludwigshafen. Die Tore in einem dramatischen Finale erzielten Stefan Wurm, Kevin Zuber, Carsten Klein und Mike Grund. Die Bammentaler durften den Pott, der größer als der Pokal ist, den es für den Champions League-Gewinner gibt, nach 2104 zum zweiten Mal entgegen nehmen.

Südwest Ludwigshafen, Siebter der Bezirksliga Vorderpfalz, kann sich mit der Qualifikation für den SparkassenCup trösten. Am 6./7. Januar in der Ketscher Neurotthalle treffen die Linksrheinischen auf Wormatia Worms, SG Kirchheim und den 1. FC Mühlhausen.

Die Krone des besten Torschützen teilen sich der Zuzenhäuser Andre Teufel und der Bammentaler Carsten Klein mit jeweils zehn Treffern. Insgesamt fielen in den 49 Spielen 283 Tore. Auch ein Rekord. FCB-Boss Uwe Ulzenheimer und Sportchef Friedbert Ohlheiser konnten sich an den drei Tagen über annähernd 3000 Zuschauer in der Elsenzhalle freuen.

Enttäuscht war man dagegen trotz des dritten Platzes beim FC Zuzenhausen. Der Vorjahres-Gewinner, der in der Vor- und Zwischenrunde die neben Bammental herausragende Mannschaft war, unterlag im Halbfinale Südwest Ludwigshafen mit 1:3. Darüber war Torwart Timo Mistele so sauer, dass nach seinem Tritt gegen die Spielerbank das Holz splitterte. Leider war Otmar Schork gestern nicht in der Halle. Der Geschäftsführer des SV Sandhausen war früher Schadensregulierer der Allianz-Versicherung.

Dagegen überraschte die Spielvereinigung Neckargemünd positiv. Der von der Torwart-Legende Dieter Schmitt betreute Kreisliga-Siebte, schlug auf dem Weg ins Halbfinale unter anderen den Lokalrivalen 1. FC Dilsberg mit 5:2.

Bemerkenswert auch: Der erfrischende Auftritt der Multi-Kulti-Truppe des SV Sinsheim mit Spielern aus elf Nationen. Die Schützlinge des griechischen Trainers Pasacalis Kargakis und des rumänischen Betreuers Dieter Schenn verpassten nur wegen des schlechteren Torverhältnisses den Einzug ins Halbfinale.

Oder: Der Kunstschuss aus 50 Metern des 18-jährigen Leimeners Patrick Specht, der sich in den Winkel des Ziegelhäuser Tores senkte. Sehenswert.

Und auch: Vorsitzender Uwe Ulzenheimer kehrte am Abend eigenhändig die Halle aus. Typisch FC Bammental.

Auch gestern gaben sich die Prominenten die Klinke in die Hand. Gesehen wurden in der Elsenzhalle RNZ-Geschäftsführer Joachim Knorr mit seiner entzückenden Gattin Andrea (Foto: wob), Kreisvorsitzender Johannes Kolmer, Zahnarzt Dr. Hans-Peter Hornig mit Lothar Heinert, Rainer Weiglein, Chef des Leonardo-Hotels in Walldorf, sowie die Sandhäuser Dieter Herzog und Tim Schork. Ein großes Lob geht an das Quartett im Regieraum unterm Hallendach: Die Sprecher Wolfgang Hell und Ludwig Hornig sowie Marc-Andre Waxmann und Stefan Ohlheiser.

Weiter geht es am nächsten Montag und Dienstag (2./3. Januar) mit dem Martin Schuhmacher-Turnier der SG ASV/Eppelheim im Capri-Sonne-Sportcenter.