Von Wolfgang Brück

Ketsch. Darf’s diesmal ein bisschen mehr sein? Hoffentlich. Vor einem Jahr ging Damian Roßbach als "fairster Spieler" beim Sparkassen-Cup aus der Ketscher Neurotthalle. Der Sandhäuser Abwehrspieler hatte zugegeben, dass seinem Tor zum 3:3 im Viertelfinale gegen Neckarelz ein Handspiel vorausgegangen war.

Zweitligist SV Sandhausen war damit draußen. Der große Favorit eliminiert. Der Spaß halbiert. "Ich erwarte, dass wir besser abschneiden", sagt ungewohnt streng der sanfte Vize Jürgen Rohm vor der 17. Auflage von Nodbadens bedeutendstem Hallenfußball-Turnier morgen (ab 17 Uhr) und am Samstag (ab 14 Uhr) in der Ketscher Neurotthalle.

Kenan Kocak steht dafür, dass Rohms Wunsch in Erfüllung geht. Im letzten und vor drei Jahren gewann der Sandhäuser Trainer den Sparkassen-Cup - mit dem SV Waldhof. "Es wäre schon, wenn Kenan diesmal das Triple schaffen würde", meint Geschäftsführer Otmar Schork.

Anders als bei seinem Vorgänger ist Hallenfußball für Kocak Chefsache. Der seit heute 36-jährige Fußballlehrer wird in Ketsch selbst an der Bande stehen. Am Dienstag bei einem Mannschaftsessen im Café Florian in Weinheim, gestern beim Training in der Neurotthalle und heute beim Harder-Cup (ab 17 Uhr in der SAP Arena) konnten sich die Sandhäuser schon mal auf i h r Turnier einstimmen.

Geht es nach Gerd Dais, dann bleibt der Cup in Mannheim. Die Auszeichnungen für den besten Spieler und Torwart bekommen diesmal aber auf jeden Fall andere. Marcel Seegert wird, so der Waldhof-Coach, geschont und Torwart Dennis Broll wechselte zu Gartenstadt.

"Es wird sich zwischen Sandhausen, Walldorf, Worms und uns entscheiden", glaubt Dais. Der FC-Astoria mit seinen vielen guten Technikern ist immer ein guter Tipp. Betreut wird der Regionalligist wieder von Thomas Erlein, derweil Matthias Born fernöstliche Weisheit inhaliert, so vermittelt es jedenfalls ein Bild mit Buddha, das der Cheftrainer der Rhein-Neckar-Zeitung aus dem Thailand-Urlaub mailte.

"Der Sparkassen-Cup ist für mich der Höhepunkt des Hallenwinters", sagt der Bammentaler Sportchef Friedbert Ohlheiser. Auf ein "Fest der großen Fußball-Familie" freut sich Otmar Schork und der badische Präsident Ronny Zimmermann findet, dass Hallenfußball so ähnlich ist wie Pokalspiele: "Die Kleinen können den Großen ein Bein stellen." Das Ärgern geht drinnen sogar noch besser als draußen. "Denn", so Hallenpapst Schork, "drei, vier gute Techniker hat jeder Verein."

So kommt Landesliga-Spitzenreiter FC Bammental mit einem Magischen Dreieck, wenn auch einem leicht angeknabberten. Stefan Wurm und Carsten Klein müssen auf den Dritten im Bunde David Bechtel verzichten, der in Ketsch ebenso wie Kapitän Benny Lutz ersetzt werden muss.

Bei Südwest Ludwigshafen darf man sich auf Nauwid Amiri, den Bruder von Hoffenheim-Jungstar Nadiem Amiri, freuen, und beim ASV/DJK Eppelheim auf Torwart-Talent Nikolas Dawid, der beim Qualifikations-Turnier im Capri-Sonne-Sportcenter als bester Keeper ausgezeichnet wurde. Türkspor Mannheim wird möglicherweise den Waldhof-Fans die hundert Liter Freibier streitig machen, die für die begeisterungsfähigsten Anhänger ausgeschenkt werden.

Und auch das gehört zum Sparkassen-Cup: Wie Tim Schork verriet, schuften zehn freiwillige Helfer seit einer Woche von morgens bis abends, um die Neurotthalle auf Vordermann zu bringen. Besonders schwer sei es gewesen, das Klavier aus der Aula zu schleppen. Das ist geschafft. Morgen und am Samstag kann man auf die Pauke hauen.