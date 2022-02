Von Tillmann Bauer

Heidelberg. Gerade wollte Michael Roth auf unsere erste Frage antworten, da klingelt ein Telefon. Es gehört seinem Zwillingsbruder Uli. Er sitzt neben ihm – und nimmt ab.

Wenige Sekunden – und einige Grimassen – später, sagt er: "Entschuldigung, aber wenn mein Enkele anruft, muss ich zumindest kurz rangehen."

Schließlich will er ein guter Opa sein. Schon daran erkennt man: Die Zeit verfliegt – und auch die beiden Handball-Brüder aus Leutershausen werden nicht jünger. Während Uli weiterhin als Spielerberater mit dem Handballsport verwurzelt ist, arbeitet sein fünf Minuten älterer Bruder Michael momentan sehr erfolgreich als Trainer beim Zweitligisten VfL Bad Schwartau.

Montags trafen wir die beiden in ihrem Heimatdorf Leutershausen zum Doppel-Interview, an diesem Dienstag werden Michael und Uli Roth 60 Jahre alt.

Die Roth-Zwillinge früher und heute

Michael und Uli Roth, wer darf denn unsere erste Frage beantworten?

Michael: (lacht) Das macht selbstverständlich der Ältere.

Wir geben ihm das rechts beistehende Schwarzweiß-Foto in die Hand.

Können Sie sich daran noch erinnern?

Michael: Das weiß ich noch ganz genau. Das war in der Sportschule Steinbach, draußen – da war’s relativ windig und kühl. Die Frisur ist natürlich eine Katastrophe (lacht).

Was haben Sie damals über 60-Jährige gedacht?

Michael: Früher waren 60-Jährige schon älter, als sie heute wirken, auch wenn wir immer zu Älteren aufgeschaut haben. Wir sind ja leider ohne Opa aufgewachsen, deshalb haben wir uns schon auch mal an älteren Männern orientiert. Aber wenn man dieses Foto sieht, merkt man mal, wie schnell die Zeit vergangen ist.

Das Foto wurde 1983 aufgenommen. Da waren Sie 21. Was denken Sie heute über die zwei jungen Herren Roth?

Uli: Eigentlich ist das ja das perfekte Symbolfoto dafür, dass wir gemeinsam stärker durch die Welt gehen. Wir haben gewusst, dass der Sport ein Sprungbrett für ein schönes Leben sein kann. Unterm Strich ist das genau so eingetroffen, wie wir es uns gewünscht haben. Wir haben unsere Träume verwirklicht, indem wir Meisterschaften und Pokale gemeinsam feiern durften und auch zusammen zu Olympia gefahren sind.

Jetzt steht heute überall: Die Roth-Brüder werden 60. Klingt das alt?

Uli: Also ich musste zwei Schocks verdauen. Einmal bin ich Opa geworden, das war ein Moment, in dem man erst mal drüber nachdenken muss. Und 60 ist schon eine Zahl, die einem im Kopf rumgeht. Früher war das ja das Rentenalter. Da war man alt – auch wenn ich mich aktuell nicht alt fühle. Andererseits: Wenn unsere Krebserkrankung (mit 47 wurde bei Michael und Uli Roth fast zeitgleich Prostatakrebs diagnostiziert/Red.) durch die Vorsorge nicht so früh erkannt worden wäre, hätten wir das 60. Lebensjahr nicht erreicht. Das ist mir auch hängen geblieben – da bin ich echt dankbar.

Michael: Ich hab’ keine Probleme mit dem Älterwerden. Gerade als Trainer bleibt man jung. Ich habe viel mit jungen Leuten zu tun und sehe, was die so machen. Klar denkt man an runden Geburtstagen mal zurück – und wenn man dann noch so ein Foto vorgehalten bekommt, weiß man, dass man auch mal jünger war.

Viele sagen: Früher war alles besser. Wie war’s im Handball?

Michael: Da konnte man nach einem Tor noch in Ruhe an die Mittellinie laufen und schauen, wo die Liebsten saßen.

Uli: So richtig genießen!

Michael: Heute ist alles viel schneller und athletischer. Ich weiß noch, als es im Training hieß: Wir machen Stretching – das war für uns damals wie eine Revolution. Heute ist eben alles professioneller, es geht mehr ums Geld – aber das kann man doch niemandem vorwerfen.

Sind Sie froh, dass Sie damals und nicht heute gespielt haben?

Uli: Viele Jüngere scherzen ja über unser Spiel früher. Aber was wir damals gespielt haben, war das Beste, was es zu dieser Zeit gab.

Die Frage war mehr auf das Mediale rund um den Sport abgezielt.

Uli: Uns hätte das Drumherum heute ganz sicher gelegen. Ich finde es toll, dass die Sportart so in den Medien transportiert wird und man jedes Spiel sehen kann.

Selbst die Drittliga-Begegnungen der SG Leutershausen gibt’s im Internet zu sehen. Geht es für die SGL irgendwann wieder nach oben?

Uli: Wir wollen nicht in der Gegend herumdümpeln, sondern Spitzenhandball bieten. Aufzusteigen würde aber nur Sinn machen, wenn man eine richtige Kooperation mit den Rhein-Neckar Löwen eingehen würde. Das Leistungszentrum mit der A-Jugend und dem Drittliga-Team in Kronau, zweite Liga dann in Leutershausen und danach nach ganz oben. Dann wäre die Entwicklung durchorganisiert – leider scheint das aber nicht gewünscht und auch nicht realisierbar zu sein.

Können Sie sich irgendwann ein Leben ohne Handball vorstellen?

Michael: Na ja, meinen ersten Spielerpass habe ich 1970 in Leutershausen unterschrieben, den habe ich noch. Und einmal habe ich einen Vertrag unterschieben, da stand’ drin: Es gibt nach dem Spiel 15 Mark für das Essen im Vereinsheim.

Uli: Schnitzel, Pommes, Salat!

Also können Sie sich jetzt ein Leben ohne Handball vorstellen oder nicht?

Michael: Natürlich nicht. Was ich sagen wollte: Ich bin schon so lange mit dabei. Das ist kaum mehr wegzudenken. Mit dem Alter hat man eine wahnsinnig große Erfahrung und einen ganz anderen Wissensstand als früher. Heute gibt’s zudem viele Spezialisten, früher hat man als Trainer ja alles alleine gemacht. Von Athletik- bis Technik- und Krafttraining ...

... und mentale Gespräche.

Michael: (lacht) Gut, die waren damals relativ robust. Da gab’s keine großen mentalen Gespräche, sondern eher eine klare Ansage.

Ihr Vertrag in Lübeck läuft noch bis Sommer. Was kommt danach?

Michael: Ich kann mir schon gut vorstellen, meine Erfahrungen als Trainer, Berater oder auch als Sportlicher Leiter einzubringen und dabei einem jüngeren Coach den Rücken zu stärken.

Vielleicht bei den Rhein-Neckar Löwen.

Uli: Das ist schon etwas, was die Löwen dringend brauchen. Der Trainer ist das eine, aber man benötigt in jedem Klub sportliche Kompetenz. Man braucht einen Manager, der nah am Trainer und der Mannschaft ist, der aber auch den Transfermarkt im Blick hat und weiß, wo der Verein auch mittel- und langfristig stehen soll. Die Klubs, die so jemand haben, sind erfolgreich. Manche Vereine haben sie nicht – aber nicht nur die Löwen.

Gibt es Wünsche zum Geburtstag?

Uli: Gesundheit steht an erster Stelle. Wir leben seit über zwölf Jahren krebsfrei und wissen es zu schätzen. Wir wollen Männer weiter ermutigen, zur Vorsorge zu gehen. An Prostata-Krebs muss keiner mehr sterben. Das ist eine unglaubliche Sache, wenn wir dadurch Menschen das Leben retten können.

Michael: Das ist quasi unsere zweite Lebensaufgabe. Das erfüllt uns.

Info: Michael Roth ist Teil der TV-Sendung "Showtime of my Life – Stars gegen Krebs", die an diesem Dienstag ab 20.15 Uhr auf Vox ausgestrahlt wird. Uli war in der ersten Staffel dabei.