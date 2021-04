Heidelberg. (pko/tib) Im zweiten Spiel der neu geschaffenen Pokalrunde der 3. Handball-Liga erreichte die HG Oftersheim/Schwetzingen gegen die Bundesliga-Reserve aus HBW Balingen-Weilstetten II ein 26:26 (12:14)-Unentschieden. Mittemann Lukas Sauer traf 13 Sekunden vor dem Ende zum letzten Tor des Tages und sicherte den Hyänen den ersten Punkt nach dem Wiederbeginn.

Trainer Holger Löhr musste erneut auf einige seiner Stammkräfte verzichten. So konnten Keeper Maximilian Herb (erst Handgelenksprobleme, dann Erkältung), Kapitän Alexander Sauer (Oberschenkelzerrung) und Linkshänder Kevin Suschlik (Leiste) nur von der Tribüne aus zusehen. "Wir haben viele junge Leute mit dabei", sagte Löhr: "Die versuchen wir weiter einzubinden, auch wenn ich heute einige nicht eingesetzt habe. Aber jede Minute bringt uns weiter."

Von Beginn an zeigten die Gäste in der Nordstadthalle, wie sie zum Erfolg kommen wollten. Der wendige Mittelmann Jan Bitzer versuchte den großgewachsenen Kreisläufer Lars Röller, der ab der kommenden Saison in Leutershausen spielen wird, einzusetzen oder nutzte selbst dabei entstehende Lücken. Für HG-Akteur Niklas Krämer war dieses Zusammenspiel in der Deckung keine leichte Aufgabe und nur schwer zu verteidigen. Er sagte: "Gegen die sehe ich aus wie ein kleiner Junge." Dass dieses Rezept aber auch auf der Gegenseite funktionieren kann, demonstrierte Krämer, indem er mit acht Feldtoren der treffsicherste Werfer war. Sein neuer Kollege am Kreis – Jannik Geisler – sah seine eigene Leistung ziemlich selbstkritisch. Er meinte: "Das war überhaupt nichts, ich habe die Freien nicht reingemacht." Durch den Treffer kurz vor Schluss war es für die Oftersheimer insgesamt aber wohl eher ein gewonnener Punkt.

Schwetzingen: Barthelmeß 2/1, Wahl 2, L. Sauer 7/4, Jungmann 1, Krämer 8, Schmidberger 3, Schleidweiler 1, Haase 1, Geisler 1.

Marc Nagel sprach von einem verlorenen Punkt. Die Mimik des Übungsleiters der SG Leutershausen war nur zu erahnen, zu korrekt bedeckte die himmelblaue, medizinische Maske sein Gesicht. Nachdem seine SG Leutershausen zum Auftakt eine bittere Niederlage gegen die TGS Pforzheim einstecken musste, spielten die Roten Teufel am Samstagabend 29:29 (14:15)-Unentschieden beim TV Plochingen. Nagel sagte: "Wir haben am Schluss den Ball, wir haben die Möglichkeit, noch ein Tor zu werfen – also haben wir einen Punkt verloren."

Das letzte Tor des Spiels erzielte Rückraum-Schütze Sven Schreiber rund 30 Sekunden vor dem Ende. Der Hesse traf insgesamt achtmal und war damit bester Werfer der Begegnung, die ohne Sieger blieb. Nagel meinte: "Ich mag keine Unentschieden. Aber wir sind damit gut bedient. Es ist gerecht." Es habe aber auch eine Phase gegeben, in der der Lehrer nicht mehr mit einem Punkt gerechnet habe. Damit meinte er sicher den Zeitpunkt eine Viertelstunde vor Abpfiff – da lag man teilweise mit drei Toren im Hintertreffen.

Die SG Leutershausen und die HG Oftersheim/Schwetzingen bewegen sich also im Gleichschritt – am kommenden Wochenende treffen dann beide Teams direkt in der Heinrich-Beck-Halle im Derby aufeinander. Zumindest, wenn man das ohne Zuschauer so bezeichnen kann.

Leutershausen: Schreiber 8, Stippel 1, Ruß 1, Cirac 3, Schwalbe 1, Wichmann 1, Bauer 2, Leibnitz 4, Bitz 5, Pauli 3/1.