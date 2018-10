Heidelberg. (soz/hema/tib) Wieder ein Unentschieden. Die SG Leutershausen trennt sich im vorletzten Heimspiel vom TV Gelnhausen 23:23 (11:11). In der Oststaffel der dritten Liga haben die Roten Teufel damit nach der Niederlage am vergangenen Wochenende wieder einen wichtigen Punkt eingefahren.

Cheftrainer Marc Nagel nach der Partie: "Wir haben uns unglaublich bemüht und im Angriff alles versucht. Außerdem war unser Spiel schnell, wir sind Risiken eingegangen. Am Ende wäre es natürlich schön gewesen, wenn der letzte Ball reingeht." Generell fielen nur wenige Tore. Das lag auch an Alexander Hübe. Der Schlussmann der Bergsträßer war einmal mehr glänzend aufgelegt, entschärfte einige gute Möglichkeiten. So stand es nach 19 Minuten lediglich 5:5. Absetzen konnte sich keines der beiden Teams. SGL-Spielführer Niklas Ruß sorgte 20 Minuten vor Schluss erstmals für eine Führung der Hausherren und versenkte souverän vom Siebenmeterstrich. Die Partie aber entschied sich - wie so häufig - in der letzten Spielminute. Beim Stand von 23:23 hatte der neunfache Torschütze Felix Jaeger die letzte Aktion des Spiels, blieb aber mit seinem Wurf im Gäste-Block hängen.

SG Leutershausen - TV Gelnhausen 23:23 (11:11): Hübe, Döding - Pfattheicher 1, Stippel 1, Mantek 3, Jaeger F. 9, Ruß 4/4, Rolka 5, Herbert, Gasser, Schwarz.

Wirklich Spannung kam beim Duell zwischen dem TV Großwallstadt und dem TV Großsachsen nicht auf. TVG-Coach Stefan Pohl: "Die erste Halbzeit war nur noch ein Schaulaufen des TV Großwallstadt. Wir hatten dem nichts entgegen zu setzen und liefen sofort einem hohen Rückstand hinterher. In der zweiten Hälfte war es dann etwas besser, wir haben zumindest gekämpft und gerackert - aber im Endeffekt hatten wir zu wenig Qualität in unserem Spiel." Nach dem 5:2 (7.) zogen die Hausherren über 12:4 (21.) und 16:5 (28.) zum 17:8-Halbzeitstand davon. Es war längst ein Klassenunterschied zu erkennen. Der zweite Durchgang zeigte einen überlegenen und routinierten Meister aus Großwallstadt, der überhaupt keine Spannung mehr aufkommen lies. Bis zum 27:17 (51.) hielt Großsachsen den Rückstand noch im Rahmen, bevor dann endgültig die Kräfte schwanden. Die Heimmannschaft von Trainer Manfred Hofmann warf einen Kantersieg heraus. Der Zweitliga-Aufsteiger war an diesem Wochenende eine Nummer zu groß. Einzig positiv: Auch die Konkurrenz patzte und somit ist der Klassenerhalt der "Saasemer" an diesem Wochenende endgültig in trockenen Tüchern.

TV Großwallstadt - TVG Großsachsen 18:34 (8:17): Sitter, Fraefel - Gunst 1, Grammel 2, Schulz 3, Spilger 4/1, Kadel 1, Reidenbach 1, Unger 3/1, Straub 1, Reisig 2, Hildebrandt.

Die HG Oftersheim/Schwetzingen musste in der Südstaffel eine bittere Auswärtsniederlage einstecken. Beim TuS 04 Dansenberg unterlag die Mannschaft von Cheftrainer Holger Löhr mit 28:29. Das entscheidende Gegentor musste man dabei acht Sekunden vor Spielende durch Loic Laurent hinnehmen. Es war eine ausgeglichene Begegnung, zur Halbzeit stand es noch 15:15.

TuS Dansenberg - HG Oftersheim/Schwetzingen 29:28 (15:15): Gabel, Unser - Barthelmeß, Messerschmidt 2, Jansen 6, Rudolf 2, Förch 3, Zipf, Sauer L. 1, Krämer 3, Sauer A. 4, Körner, Hideg 7/3.

Als Christian Job, Trainer der SG Nußloch, im Gespräch die 30:33-Niederlage gegen die Rhein-Neckar Löwen II erklären wollte, kam die nächste Hiobs-Botschaft. Sebastian Körner, der Linksaußen, sei in der Kabine mit Kreislauf-Problemen umgekippt. "Das passt alles zu unserer Situation", sagt Job. "Es ist frustrierend." Die siebte Niederlage aus den vergangenen elf Spielen ist der prekären Personal-Situation geschuldet. Gegen die Junglöwen fiel auch Nußlochs Bester Kevin Bitz verletzt aus. Der völlig ausgepumpte Körner hatte die beiden vergangenen Wochen gar nicht mitgespielt, erst eine Trainingseinheit hinter sich.

Am Sonntag kam noch dazu, dass Nußloch in der ersten Halbzeit Schwierigkeiten in der Abwehr hatte. "Wir standen bei weitem nicht so gut wie sonst", so Job. Deshalb lag die SG mit 11:17 zurück. Erst eine taktische Umstellung auf eine offensivere Deckung (3:2:1) und später auf Manndeckung gegen Rico Keller ließ Nußloch hoffen. In der 42. Minute hatte die SG den Rückstand aufgeholt (21:21). Doch weil die Qualität auf Dauer fehlte, zogen die Löwen erneut davon. Beim 25:30 (54.) war die Partie endgültig entschieden.

SG Nußloch - Rhein-Neckar Löwen II 30:33 (13:17); Nußloch: Bitz, Lieb - Körner 5, Crocoll, Müller 2, Herbert 1, Schmitt 3, Buse, Gerdon 4, Hermann 2, Ganshorn 5, Pauli 3/2, Trifanovs. Löwen II: Boudgoust, Jahnke - Serwinski, Zweigner 5, Haider 5, Meddeb 1, Trost S. 5, Röller, Kirchenbauer 4, Ganz 4, Keller 8, Kessler 1.