Grund zum Feiern? Trainer Stefan Pohl (l.) will morgen mit dem TVGG die Liga halten. F.: vaf

Heidelberg. (tib/bz/hema) Eine lange Reise steht bevor. Genauer gesagt: die längste der Drittliga-Saison. Wenn die Handballer der SG Leutershausen am Samstagmorgen in den Bus steigen, dann lautet das Ziel Leipzig. Knapp 500 Kilometer muss man abspulen, um rechtzeitig zum Anwurf um 16 Uhr bei der SG Leipzig II anzukommen. "Das ist mehr als ein Tagesausflug, wir werden eine lange Busfahrt in den Knochen haben, das ist für uns erst mal ungewohnt", sagt Trainer Frank Schmitt.

Zudem habe er großen Respekt vor den Ostdeutschen: "Die haben bisher eine sehr gute Rückrunde gespielt, da werden die Trauben extrem hoch hängen." Aktuell steht Leipzig mit 22 Punkten auf einem Nichtabstiegsplatz - im Kalenderjahr 2019 hat die SG nur gegen Meister Eisenach verloren, ansonsten sieben Siege und zwei Unentschieden eingefahren. Man setze sich allerdings nicht stundenlang in den Bus, um Geschenke zu verteilen, so Schmitt.

Die Roten Teufel konnten sich durch den Sieg am vergangenen Wochenende gegen Coburg II auf den dritten Tabellenplatz schieben. In den vergangenen fünf Spielen folgte auf einen Sieg stets eine Niederlage - klappt’s diesmal mit einem Erfolg?

Auch die HG Oftersheim/Schwetzingen muss gegen eine Bundesliga-Reserve antreten. Wenn die Mannschaft von Trainer Holger Löhr am Samstagabend den HC Erlangen II empfängt, dann treffen zwei direkte Tabellennachbarn aufeinander. Sollte die HG im Heimspiel zwei Punkte holen, würde man punktgleich mit den Mittelfranken stehen.

Das vorletzte Auswärtsspiel der Saison führt die Rhein-Neckar Löwen II zum HC Oppenweiler/Backnang. Bereits das Hinspiel war recht torreich und endete mit 36:35 für die Junglöwen. Für die Mannschaft der Trainer Michel Abt und Andre Bechtold geht es nun darum, zum Saisonende wieder in die Erfolgsspur zu finden. Schließlich gab es zuletzt zwei Niederlagen in Folge gegen Konstanz und Saarlouis.

Die Vizemeisterschaft soll es sein und dafür erhofft sich die SG Nußloch am Sonntag einen Heimsieg gegen den TV Gelnhausen. Die Südosthessen spielen eine ausgeglichene Saison. 27:27 Punkte, je elf Siege und Niederlagen bei fünf Remis hat der Tabellenzehnte auf dem Konto. In der Vorrunde konnten die Nußlocher auswärts mit 32:27 gewinnen und gehen daher optimistisch in die Partie. Vorsicht ist dennoch geboten, denn Gelnhausen hat unter anderem beim Sechsten (HC Erlangen II) sowie beim Siebten (Baunatal) jeweils auswärts gewonnen.

"Gelnhausen kommt sicher nicht einfach nur nach Nußloch, um die Punkte abzuliefern", warnt SGN-Trainer Christian Job, "deshalb müssen wir alles Mögliche von unserer Seite aus tun und das fängt bei der Abwehrarbeit an." Diese ließ vor Wochenfrist bei der 29:35-Niederlage in Baunatal zu wünschen übrig.

Der TVG Großsachsen benötigt aus den letzten drei Partien noch einen Punkt, um ganz sicher in der Liga zu bleiben, und das auch nur, wenn Konkurrent Coburg alle ausstehenden vier Partien gewinnt. "Wir wollen der ganzen Rechnerei entgehen, indem wir unsere Hausaufgaben machen", so TVG-Trainer Stefan Pohl vor dem Heimspiel am Samstag um 20 Uhr gegen Nieder-Roden.

Auch, wenn der Kader sich beim Sieg in der vergangenen Woche in Bruchköbel weiter dezimiert hat. Rechtsaußen Simon Spilger schied früh mit einer Oberschenkelverletzung aus und konnte die Woche über nicht trainieren. Gleiches gilt für Simon Reisig, der über Probleme im Knie klagt. "Wir improvisieren schon die ganze Runde und müssen immer wieder wichtige Stützen ersetzen. Die Kampfkraft und der Wille sind definitiv da, so Pohl.

Am Sonntag geht es für Mannschaft und Fans zum traditionellen Reh essen ins Gasthaus "Zur Rose" nach Oberflockenbach. Dort soll im Idealfall nicht nur der Klassenerhalt gefeiert, sondern auch die Neuzugänge für die kommende Saison vorgestellt werden. "Ich hoffe, dass sich viele Fans dafür interessieren, und lade alle ein, um 12 Uhr vorbeizukommen", so der Sportliche Leiter Thomas Zahn. l

Samstag, 16 Uhr: SG Leipzig II - SG Leutershausen; 19.30 Uhr: HG Oftersheim/Schwetzingen - HC Erlangen II; 20 Uhr: HC Oppenweiler/Backnang - Rhein-Neckar Löwen II, TVG Großsachsen - HSG Nieder-Roden; Sonntag, 17 Uhr: SG Nußloch - TV Gelnhausen.