Heidelberg. (RNZ) Die Sensation blieb aus. Wie Stefan Pohl, der Trainer des TVG Großsachsen, im Vorfeld des Heimspiels gegen den TV Großwallstadt schon gesagt hatte: „Um eine Überraschung zu schaffen, müssen wir einen Sahnetag erwischen.“ Großwallstadt war von Beginn an die tonangebende Mannschaft und hatte auf alle Aktionen des TVG eine Antwort. Immer, dann wenn Großsachsen in Schlagdistanz war, erlaubte man sich zu viele einfache Fehler. So kam es mehrfach vor, dass man in der Vorwärtsbewegung den Ball verlor oder in aussichtsreicher Position scheiterte. Zur Halbzeit lag man bereits mit 10:16 in Rückstand.

Im zweiten Spielabschnitt entschieden die Gäste aus Großwallstadt die Partie vorzeitig. Beim 17:24 (44.) war die Messe endgültig gelesen. Positiv zu vermerken war, dass der TVG Großsachsen nie aufsteckte und sich mit allem, was er hatte, gegen die Niederlage wehrte. „Meine Mannschaft hat sich nie aufgegeben und bis zum Ende gekämpft. Wir haben ein paar Fehler zu viel gemacht. Großwallstadt hat das dann mit seiner individuellen Klasse perfekt ausgenutzt“, sagte Übungsleiter Pohl. Dass diese Niederlage verdient war, wollte der Trainer auf keinen Fall abstreiten, einen Vorwurf wollte er seinem Team aber dennoch nicht machen: „Wir sind praktisch ohne Training in die Partie gegangen. Dafür war es ganz gut.“ (hema)

Großsachsen: Boudgoust, Richter – Meiser, Triebskorn 6/2, Schulz 2, Schneider, Gunst P., Kadel, Straub, Kehlenbach 3, Reisig 5, Reidenbach 2. Hildebrandt 5, Ulrich 1.

Die Drittliga-Handballer der SG Nußloch liefen in ihrem Heimspiel gegen den GSV Eintracht Baunatal die meiste Zeit einem Rückstand hinterher und mussten sich nach 60 Minuten mit 31:33 geschlagen geben.

„Wir haben heute das Spiel im Angriff verloren“, sagte SGN-Trainer Marc Nagel in seinem Fazit: „Dazu kamen einige weggeworfene Bälle, die zu Tempogegenstoß-Toren führten.“

In den Anfangsminuten fand in der SGN-Offensive immer wieder Theo Surblys die passende Lösung. Beim 5:3 stand er regelrecht in der Luft und schweißte die Kugel ein. Das 6:5 besorgte ebenfalls der lange Mann auf Halblinks. Bis zum 10:10 (17.) wogte das Geschehen hin und her, danach setzten sich die Gäste leicht ab. Einige Ungenauigkeiten im Spiel der Hausherren ermöglichten dem GSV leichte Tempogegenstoß-Tore und damit ein 14:19 zur Pause.

In den ersten Minuten der zweiten Hälfte blieb es bei diesem Abstand. „Das was wir die letzten vier Spiele abgerufen haben, ließen wir heute vermissen“, erläuterte Jochen Geppert. Ihn störte, „dass wir sechs, sieben Abpraller nicht bekommen. Das darf einfach nicht passieren.“

Ab Mitte der zweiten Hälfte näherte sich die SGN leicht an, Maximilian Strüwing verkürzte zwischenzeitlich auf 26:29 (50.). Baunatal setzte überzeugende Aktionen mit dem siebten Feldspieler entgegen und gelang durch Gbur die Vorentscheidung zum 27:32 (55.). Mit der Schlusssirene traf Ganshorn zum 31:33-Endstand. (bz)

Nußloch: Lieb, Mangold – Kuch, Schmiedt 3, Fritsch, Strüwing 2, Geppert 6/2, Surblys 4, Wichmann 1, Kirchenbauer, K. Bitz 6, Klimovets, Schmitt, Herrmann, Ganshorn 9, Petróczi.´

Benjamin Gärtner brachte es auf den Punkt. „Das war ein ganz komisches Spiel“, sagte der Torhüter der SG Leutershausen, als er kurz nach dem Abpfiff auf dem hochmodernen Hallenboden der Dresdner BallsportArena stand und enttäuscht einen Schluck aus der Wasserflasche nahm. Gerade hatten die Drittliga-Handballer das Auswärtsspiel, das mit über 500 Kilometern die weiteste Anreise der Saison erforderte, mit 33:34 gegen den HC Elbflorenz Dresden II verloren. Es war ein bitterer Abend.

Schließlich hatten sich die Roten Teufel, bevor sie sich auf den Weg in Deutschlands Osten machten, einiges vorgenommen und eben gerade vor den Dingen gewarnt, die letztendlich eingetroffen sind. Man wollte die lange Busreise gut überstehen und von Anfang an hellwach in die Begegnung, die man zumindest auf dem Papier als Favorit bestritt, gehen. Und sich eben nicht von der jungen, dynamischen Zweitliga-Reserve des HC Elbflorenz, die in diesem Duell nichts zu verlieren hatte, überraschen lassen. Es gelang überhaupt nicht. „Genau diese lange Anreise hat uns zu schaffen gemacht“, sagte Torhüter Alexander Hübe: „Wir waren nicht voll da und haben Elbflorenz so ins Spiel kommen lassen.“ Frech und mit viel Tempo agierten die Hausherren von Beginn an. Die Roten Teufel, die seit zwei Jahren von Frank Schmitt trainiert werden, waren in der Defensive überfordert, was zur Folge hatte, dass fast jede Angriffsaktion der Dresdner gelang. „Das ist für uns ein ganz bitterer Abend“, sagte Schmitt: „Elbflorenz hat zwar besser als zuletzt gespielt.“ Mit so einer Leistung könne man aber gegen keinen Gegner aus der Dritten Liga bestehen. Er war schwer enttäuscht. (tib)

Leutershausen: Hübe, Gärtner – Schreiber 2, Muth, Bernhardt 2, Schwarz, Rolka 3, Stippel, Ruß 3, Cirac 4, Schmitt 1, Wagner 6, Mantek 1, Gerdon 1, Pauli 10/6.

Bei der HG Oftersheim/Schwetzingen stellte sich nach Abpfiff die Frage, ob man nun von einem gewonnenen oder verlorenen Punkt sprechen muss. Das 30:30-Unentschieden beim TV Kirchzell ließ mehrere Interpretationsweisen offen. Die Schwetzinger führten mit einem Tor, doch mit der letzten Aktion des Spiels warf Kirchzells Linkshänder Maximilian Gläser den Ball durch die dichte Deckung hindurch – der Ausgleichstreffer, der auf der einen Seite großen Jubel, auf der anderen Seite Frust und Enttäuschung freisetzte. Schließlich wollte man bei der HG nicht wahrhaben, dass der Ball noch innerhalb der regulären Spielzeit die Linie überquerte. (pko)

Schwetzingen: Herb, Müller – Barthelmeß, Messerschmidt 1, Jansen 7, Schmidberger 1, L. Sauer 3, Krämer 4, Jungmann, Suschlik 4, A. Sauer 4/2, Burmeister 5, Hideg 1, Kubitschek.

Das war wieder nichts für schwache Nerven. Auftritte der Rhein-Neckar Löwen – egal ob im Profibereich oder in der 3. Liga – bieten derzeit reichlich Spannung. Der 31:30 (16:16)-Sieg der Bundesliga-Reserve in der Südstaffel gegen den HC Oppenweiler/Backnang war umkämpft wie viele Begegnungen der beiden Teams zuvor auch schon. (heka)

Löwen II: Gierse, Späth – Trost, Schneibel 6, Hejny, Knipp, Bolius 7/3, Ahouansou 6, Satoru 2, Shoji, Meyer 4, Damm 3, Keller 3, Kessler.