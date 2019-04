Heidelberg. (RNZ) Den vorletzten Drittliga-Spieltag am Samstagabend dürfen die beiden Handball-Klubs des TVG Großsachsen und der SG Nußloch ohne großen Erfolgsdruck angehen.

Die Gäste haben ihr Saisonziel Klassenerhalt vor zwei Wochenenden als erfolgreich erledigt abhaken dürfen, Nußloch ist dagegen nicht mehr vom zweiten Rang zu verdrängen. Die Vizemeisterschaft hinter der Ausnahmemannschaft des ThSV Eisenach ist als Erfolg zu werten. "Dieses Derby hat schon in Vorbereitungsspielen bewiesen, dass in solchen die Motivation genügend vorhanden ist", glaubt Nußlochs Trainer Christian Job an eine umkämpfte Partie, "jeder Einzelne wird den entsprechenden Ehrgeiz aufbringen, um zu gewinnen."

Für die Routiniers Philipp Müller, Christian Zeitz und Sebastian Körner heißt es noch zwei Mal die Zähne zusammenzubeißen, da sie trotz Verletzungen zuletzt ihren Mann standen. Dementsprechend dosiert hat Job das Training in diesen Tagen ausgeführt. "Wir wollen uns gezielt auf Großsachsen vorbereiten", sollen die Spieler für die 60 Minuten in der maximal besten Verfassung sein. "Ich glaube, in dieser Liga geht es beinahe allen Mannschaften und damit auch Großsachsen so ähnlich", weiß Job um die hohe Belastung der Drittliga-Klubs. Anwurf in der Sachsenhalle ist um 19 Uhr. (bz)

In Großsachsen war die Erleichterung in der letzten Woche vor Ostern groß. Zwar gewann man seine Heimpartie gegen die HSG Nieder-Roden nicht, aber weil der direkte Konkurrent aus Coburg Federn lassen musste, war der Klassenerhalt für die "Saasemer" perfekt. Somit geht man im Sommer in die achte Drittligasaison seit dem Wiederaufstieg im Jahr 2012 - auch wenn in diesmal lange gezittert wurde. Durch etliche Langzeitverletzungen von Schlüsselspielern stellte sich zwischenzeitlich die Mannschaft von selbst auf. Dadurch gab es extreme Leistungsschwankungen und Großsachsen war weit davon entfernt, seine Heimstärke im Kampf um den Klassenerhalt in die Waagschale zu werfen. Negativer Höhepunkt: die deftige 18:34-Klatsche gegen Leipzig.

"Das war alles andere als eine leichte Saison. Wir hatten einfach zu viele Verletzte und haben dadurch die notwendige Kontinuität vermissen lassen. Trotzdem hat die Mannschaft, bis auf wenige Partien, extremen Willen gezeigt und den Klassenerhalt verdient. Dazu kann man nur gratulieren", sagte TVG-Trainer Stefan Pohl. Nicht nur der Übungsleiter, sondern auch das Management hofft, dass in der neuen Saison alles besser wird.

Thomas Zahn: "Die letzten Jahre waren, was Verletzungen angeht, extrem bitter. Wir hoffen, dass endlich mal das Glück wieder zurückkehrt und wir verschont bleiben. Ich denke, für die neue Saison sind wir wieder gut aufgestellt." Das Hinspiel zwischen Großsachsen und Nußloch war brisant: Anfang Dezember stürmten die "Saasemer" mit einem 28:19-Auswärtssieg die Olympiahalle, was SG-Trainer Christian Müller letztendlich den Job kostete. (hema)

In Leutershausen befindet man sich aktuell in einer schwierigen Situation. Einerseits steht man zwei Spieltage vor Saisonende auf dem vierten Platz - was nach dem Umbruch, Trainerwechsel und zahlreichen Abgängen vor der Saison definitiv als Erfolg zu bezeichnen ist -, anderseits gehen Coach Frank Schmitt so langsam aber sicher die Spieler aus. Vor dem letzten Auswärtsspiel der Roten Teufel am Samstag (18 Uhr) bei der U 23 des HC Erlangen ist der Kader dünn besetzt.

Kurzum: Neben den Langzeitverletzten Manel Cirac, Maximilian Rolka und Felix Jaeger fällt nun auch noch Leistungsträger Hendrik Wagner bis Saisonende aus. Er hatte sich zuletzt mit Rückenproblemen durch die Begegnungen geschleppt. Im Rückraum sind also mal wieder Schmitts Improvisations-Künste gefragt.

Das letzte Auswärtsspiel der Saison ist gleichzeitig das, mit der weitesten Anreise. Wenn die HG Oftersheim/Schwetzingen am Sonntagnachmittag bei der SG Leipzig II antreten muss, dann wird die Mannschaft von Trainer Holger Löhr zuvor einige Stunden auf der Autobahn verbracht haben. Schwetzingen hat in den vergangenen Wochen eine beeindruckende Serie hingelegt, sieben der letzten acht Ligaspiele gewonnen und könnte mit einem Auswärtssieg im Osten daran anknüpfen.

In der Südstaffel geht es eng zu. Zwar steht die HSG Konstanz bereits als Meister fest, dahinter streiten sich aber die Rhein-Neckar Löwen II, HBW Balingen-Weilstetten II und die TGS Pforzheim um den Vize-Titel. Aktuell haben die drei Teams 36:20 Punkte. Die Junglöwen wollen im Heimspiel gegen den TSV Neuhausen/Filder zwei Punkte einfahren, um nicht den Anschluss zu verlieren. (tib)

Samstag, 18 Uhr: HC Erlangen II - SG Leutershausen; 19 Uhr: TVG Großsachsen - SG Nußloch; 20 Uhr: Rhein-Neckar Löwen II - TSV Neuhausen/Filder; Sonntag, 15 Uhr: SG Leipzig II - HG Oftersheim/Schwetzingen.