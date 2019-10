Heidelberg. (tib/bz/hema) Nachdem mit Holger Löhr ein ehemaliger Roter Teufel sich mit der HG Oftersheim/Schwetzingen zuletzt ohne Punkte aus der Heinrich-Beck-Halle verabschieden musste, darf die SG Leutershausen am Samstagabend (19 Uhr) den nächsten Ex-"Heisemer" auf der Gästebank begrüßen. Mit Marc Nagel kommt der Vorgänger von SGL-Coach Frank Schmitt erstmals zurück an seine alte Wirkungsstätte. Hier hat der ehemalige Nationalspieler lange Jahre erfolgreich gearbeitet, den Aufstieg in die Zweite Liga geschafft und vielen Talenten zudem den Sprung ins Handball-Oberhaus geebnet.

"Wenn man die Einzelspieler betrachtet, dann geht Nußloch schon als Favorit in dieses Duell", sagt Mark Wetzel, der Sportliche Leiter der Roten Teufel. Der ehemalige Außenspieler hat selbst noch unter Nagel gespielt und kennt den Übungsleiter deshalb bestens: "Generell ist das ja auch das Schöne an den Derbys. Man trifft alte Bekannte wieder und kann sich gegenseitig auf dem Spielfeld miteinander messen." Wetzel selbst spielte ein halbes Jahr in Nußloch und stieg mit der SGN sogar in die 3. Liga auf.

Seit dieser Saison steht in Nußloch Moritz Mangold, der vor drei Jahren ebenfalls noch für die Roten Teufel spielte, im Tor. Nachdem er Leutershausen in Richtung Essen verließ und dort in der 2. Bundesliga spielte, zog es den Schlussmann nun wieder in die Metropolregion Rhein-Neckar. Außerdem haben Jochen Geppert, Simon Kuch und die beiden Teammanager Philipp Müller und Sebastian Körner früher das SGL-Trikot getragen.

"In Leutershausen gibt es einen Favoriten und das ist Leutershausen", sagt Nagel, "das heißt aber nicht, dass der Favorit auch immer gewinnt." Als im Sommer der Spielplan veröffentlicht wurde, suchte Nagel als Erstes nach dieser Partie: "Klar, das ist etwas sehr Besonderes. Ich denke, die Halle wird ausverkauft sein, auf der Platte begegnen sich zwei Mannschaften auf Augenhöhe, folglich besteht die Möglichkeit, dass es sehr emotional und interessant wird."

Die eigene Mannschaft sieht Nagel kontinuierlich auf dem Weg nach vorne, was die drei Siege in Serie zuletzt auch untermauerten. "Das zählt am Samstag aber alles nichts, da benötigen wir über 60 Minuten eine außergewöhnliche Leistung", hält er fest. Dafür könnte der komplette Kader zur Verfügung stehen, wenn sich niemand kurzfristig verletzt.

Ein weiteres Derby steigt am Samstag um 19.30 Uhr in der Schwetzinger Nordstadthalle, wo die HG Oftersheim/Schwetzingen den TVG Großsachsen empfangen wird. Geht man nach der Tabelle treffen sich dann zwei Teams auf Augenhöhe. Beide Mannschaften stehen mit 7:11 Punkten im unteren Drittel der Tabelle und möchten nicht noch weiter abrutschen. Trotz der Ausfälle des TVG hoffen die Bergsträßer auf eine bessere Leistung als am vergangenen Samstag in Nußloch. Besonders der Start in die Partie darf deshalb nicht wieder komplett verschlafen. In Nußloch lag man nach 10. Spielminuten bereits mit 3:10 im Hintertreffen und erholte sich davon nicht mehr.

Klar ist, dass es eine heiße Partie vor sicherlich vollem Haus werden wird. Für Großsachsen gilt es die schwache Leistung aus Nußloch vergessen zu machen und sich Selbstvertrauen für die nächsten Aufgaben zu holen. Ein Sieg wäre, nach den langen Ausfällen von Zehrbach und Purucker, enorm wichtig.

3. Liga Mitte, Samstag, 19 Uhr: SG Leutershausen - SG Nußloch, 19.30 Uhr: HG Oftersheim/Schwetzingen - TVG Großsachsen.