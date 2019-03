Heidelberg. (tib/bz) Es geht eng zu in der Tabelle der 3. Liga Ost. Vor allem, wenn man das obere Drittel mal etwas genauer betrachtet. Wenn also am Samstagabend (19 Uhr) die HSG Hanau in der Heinrich-Beck-Halle aufläuft, dann treffen die Handballer die SG Leutershausen wieder einmal auf einen direkten Konkurrenten im Kampf um die oberen Plätze. In jedem Spiel sind zwar nur zwei Punkte zu verteilen, aber diese können eine enorme Wirkung darauf haben, ob man sich am Saisonende eher im Mittelfeld oder auf den Spitzenpositionen wiederfindet.

"Mit Hanau kommt mal wieder ein Tabellennachbar, das Spiel wollen wir natürlich gewinnen", gibt Frank Schmitt, der Trainer der Roten Teufel die Richtung vor. Nachdem man im vergangenen Heimspiel gegen das Topteam der SG Nußloch geglänzt hatte, tat man sich bei der HSG Rodgau Nieder-Roden am vergangenen Samstag wieder sehr schwer und musste eine 27:28-Niederlage einstecken.

"Das Hinspiel in Hanau haben wir verloren", erinnert sich Schmitt an eine umkämpfte Partie bei einer Mannschaft, die sich in den vergangenen Jahren immer extrem durch ihre Heimstärke ausgezeichnet hat. Mit 24:26 mussten sich im Oktober vergangenen Jahres die Roten Teufel in der Main-Kinzig-Halle geschlagen geben. Schmitt: "Das wollen wir nun natürlich wieder gerade rücken."

Die Hessen suchen aber auch noch nach ihrer Form. Zwar gewann man am vergangenen Wochenende knapp mit 23:22 bei der MSG Groß-Bieberau, davor setzte es aber eine Heimniederlage gegen den Tabellenvorletzten, die SG Bruchköbel. "Wir müssen jetzt erstmal schauen, welche personellen Möglichkeiten wir haben", sagt Schmitt, der zuletzt auf seinen Abwehrchef Manel Cirac verzichten musste - zudem muss der angeschlagene Philipp Jaeger weiterhin auf die Zähne beißen. Wie so häufig wird auch diesmal die Tagesform entscheidend sein. Und die ist bei beiden Teams schwankend.

Sechs Partien stehen noch aus, das Ziel Vizemeisterschaft ist zum Greifen nah für die Drittliga-Handballer der SG Nußloch. Auf dem Weg dahin gastiert die SGN am Sonntag um 17 Uhr bei der SG Bruchköbel.

"Erst einmal ist es schön, so ein Polster zu haben", sagt Nußlochs Trainer Christian Job, der sofort nachschiebt, "es stehen immer noch sechs Partien aus und wir müssen schauen jetzt nachzulegen." Bruchköbel ist aktuell zwar Vorletzter, allerdings lassen die vergangenen Ergebnisse auf keine formschwache Mannschaft schließen. Ihre letzten beiden Auswärtsspiele in Hanau und beim HSC 2000 Coburg II haben die Hessen gewonnen, kurz vor Weihnachten haben sie der Übermannschaft aus Eisenach in ihrer Dreispitzhalle zudem ein Remis abgeknöpft. Das sind demnach sicher keine Ergebnisse eines Absteigers.

Auf Nußlocher Seite ist die Hoffnung groß, dass die zuletzt angeschlagenen Akteuren unter der Woche neue Kräfte sammeln konnten. "Wir können nicht dahin fahren und einen Selbstläufer erwarten", appelliert Job an seine Schützlinge, um die zwei Punkte am Ende auch wirklich mit zurück in die Kurpfalz zu nehmen.

Bei der Bundesliga-Reserve der HSG Wetzlar tun sich viele gestandene Drittligisten in dieser Saison schwer. Auch Leutershausen verlor zuletzt bei der jungen Mannschaft - nun gastiert am Wochenende die HG Oftersheim/Schwetzingen bei den Hessen. Sollte man auswärts zwei Punkte einfahren können, wäre das bereits der dritte Auswärtssieg in Serie für die Mannschaft von Trainer Holger Löhr.

3. Liga Männer Ost-Staffel, Samstag, 19 Uhr: SG Leutershausen - HSG Hanau; 19.30 Uhr: HSG Wetzlar II - HG Oftersheim/Schwetzingen; Sonntag, 17 Uhr: SG Bruchköbel - SG Nußloch.