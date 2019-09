Von Claus-Peter Bach

Schwetzingen. Nach einem verdienten 25:23 (12:10) über den kampfstarken Aufsteiger HC Elbflorenz II feierten die 450 Anhänger der HG Oftersheim/Schwetzingen in der Nordstadthalle den zweiten Saisonsieg des Teams von Trainer Holger Löhr, während die Spieler um den fünffachen Torschützen Daniel Hideg einen Kreis bildeten und ein bisschen Sirtaki tanzten.

Holger Löhr war zwar mit dem Resultat zufrieden und freute sich über die beiden Punkte; mit nun vier Punkten aus sechs Spielen haben die Kurpfälzer das Fundament für den Klassenverbleib in der 3. Handball-Liga Mitte gelegt. Doch der Spielverlauf fand nicht den Beifall des 95-maligen Nationalspielers. "Wir haben es versäumt, nach der 17:12-Führung den Sack zuzubinden", stellte der HG-Trainer fest, was seine Ursache darin hatte, dass die Dresdener in der Abwehr konsequent zu Werke gingen und die Hausherren etliche Bälle neben das von Jakob Weinand gut gehütete Tor warfen oder ihre Angriffe so hastig vortrugen, dass "wir zu viele freie Würfe vergeben haben. Anfangs haben wir zwar konzentrierter gespielt als zuletzt, doch es wird Zeit, dass unsere Mittelspieler ins Team zurückkehren." Davon verspricht sich Holger Löhr mehr Ruhe und Ordnung im Spiel seiner Mannschaft.

Schon zur Pause hätte die HG Oftersheim/Schwetzingen deutlicher als mit 12:10 Toren führen können, doch wurden neben den von Löhr angesprochenen freien Würfen aus dem Spiel heraus auch zwei Siebenmeter nicht zu Einschlägen im Tor von Elbflorenz genutzt.

Nachdem Benedikt Müller einen Dresdener Siebenmeter gekonnt pariert hatte, zog die HG mit Peitschenschlägen von Tom Jansen (3 Tore), Daniel Hideg und Kevin Suschlik (4), der als "Spieler des Abends" mit einem Preis der Buchhandlung Kieser belohnt wurde, um fünf Tore davon, ehe Andreas Bolomsky für die Defensive des HC Elbflorenz ein beherzteres Zupacken anordnete und die Gastgeber erst etwas ratlos reagierten und dann das 20:20 und 23:23 durch Vincent Viehweger zuließen, der neben Oskar Emanuel der gefährlichste Dresdener war.

In den letzten zwei Minuten, als sich Bolomsky von den beiden Schiedsrichtern "nicht ganz gerecht behandelt" fühlte, aber zugestand, dass man auswärts damit leben müsse, verdiente sich die HG Oftersheim/Schwetzingen aufgrund ihrer Nervenstärke diesen Sieg. Alexander Sauer machte mit einem coolen Siebenmeter das 25:23 in einem Spiel, in dem die HG nie zurückgelegen war.

HG Oftersheim/Schwetzingen: Herb, Müller - Barthelmeß 1, Messerschmidt 3, Jansen 3, Krämer 3, Suschlik 4, A. Sauer 3/2, Burmeister 3, Hideg 5

Stenogramm: 3:1, 5:5, 10:7, 11:7, 12:10 (Halbzeit), 17:12, 19:17, 20:20, 23:21, 23:23, 25:23